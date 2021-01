Kad je u pitanju upotreba slušalica za slušanje glazbe preko mobitela ili računala, većina stručnjaka poziva na to da se držimo pravila 60:60, prema kojem je do 60 minuta slušanja glazbe bezopasno ako se držite jačine zvuka na - 60 posto, ili manje. Ako prekršite to pravilo, mogu se javiti posljedice, od šumova u uhu, mučnine, pa čak i poremećaja spavanja. I to je tek dio problema koji se mogu razviti ako slušalice s glazbom koristite prečesto i slušate glazbu preglasno.

Evo što o tome kažu stručnjaci za portal Bright Side:

Glavobolja uslijed pritiska

Ljudi koji predugo nose slušalice izlažu glavu pritisku koji nije prirodan. Kao rezultat toga, naše vlasište i unutarnje uho se stišću u stresu, zbog čega se može početi javljati glavobolja. Nošenje slušalica također može pogoršati migrenu ako ste im skloni.

Možete razviti oštećenje sluha

Prema znanstvenicima, većina 30-godišnjaka trebala bi čuti zvuk od 17 kiloherca. To znači da mogu čuti i komarca koji im se približava. No, sve više mladih ljudi ne može čuti na ovoj razini. Štoviše, kod rođenja imamo 15.000 slušnih stanica, ali kad ih jednom izgubimo, ne mogu se obnoviti. Znanstvenici ovaj problem gubitka stanica vežu i uz često korištenje slušalica.

Može se začepiti vosak u ušima

Slušalice zaustavljaju vosak da prirodno izlazi iz ušnih kanala, pa se on može nakupljati i začepiti uši. Štoviše, slušalice djeluju poput pamučnih štapića i mogu gurati vosak dublje u ušni kanal, što može rezultirati uha i vrtoglavicom.

Možete razviti vrtoglavicu

Vrtoglavica je osjećaj gubitka ravnoteže, iluzija pokreta kojeg nema. Često je popraćena mučninom. To se događa kad su nam uši začepljene slušalicama koje izoliraju buku. Dodatni čimbenik koji može uzrokovati osjećaj je slušanje glazbe na najvećoj glasnoći.

Nepostojeći zvukovi, čak i u tišini

Ako pretjerujete u nošenju slušalica, možete razviti neugodan osjećaj tinitusa. U ušima možete početi čuti zvonjavu, zujanje ili šištanje, čak i kad ste u punoj tišini i odmarate se. Ova senzacija nema lijeka, ali može se lako spriječiti smanjenjem vremena tijekom kojega koristimo slušalice i smanjenjem glasnoće u njima.

Problemi s kožom i akne

Prema stručnjacima, oni koji često nose velike slušalice preko ušiju, pogotovo dok dok vježbaju i znoje se, omogućavaju množenje tisuća neugodnih bakterija . To može dovesti do akni i infekcija kože. Uz to, ako koristite čepiće za uši, prekomjerno ulje iz vašeg uha može se početi nakupljati, stvarajući prekrasno tlo za bakterije koje mogu uzrokovati bubuljice na uhu .