Evo što jesti, a što izbjegavati ako imate bubrežni kamenac

Namirnice bogate oksalatima poput špinata, cikle i celera mogu povećati rizik od bubrežnih kamenaca. Stručnjaci savjetuju dovoljan unos vode i uravnotežen unos kalcija, ali i koje namirnice treba izbjegavati, a koje uvrstiti u prehranu kako biste smanjili tegobe
U nastavku doznajte koje namirnice biste trebali izbjegavati ako imate bubrežne kamence, a koje je poželjno jesti.
NAMIRNICE KOJE TREBA IZBJEGATI, 1. Špinat - bogat oksalatima koji se mogu vezati s kalcijem i pridonijeti stvaranju bubrežnih kamenaca.
2. Celer - sadrži oksalate pa se preporučuje umjeren unos kod osoba sklonih kamencima.
3. Cikla - također sadrži oksalate koji mogu povećati rizik od stvaranja kamenaca.
4. Orašasti plodovi - općenito mogu potaknuti nastanak kalcijevih oksalatnih kamenaca u mokraćnom sustavu.
5. Pretjerani unos soli - povećava izlučivanje kalcija mokraćom i može doprinijeti stvaranju kamenaca.
6. Previše životinjskih proteina - može povećati razinu mokraćne kiseline i opteretiti bubrege.
7. Visoke doze dodataka vitamina C - višak se može pretvoriti u oksalat i povećati rizik od kamenaca.
NAMIRNICE KOJE SE PREPORUČUJU, 1. Mlijeko - izvor kalcija koji pomaže vezati oksalate u probavnom sustavu i smanjiti njihovu apsorpciju.
2. Sir - također bogat kalcijem koji može pomoći u prevenciji stvaranja kamenaca.
3. Sitne ribe koje se jedu s kostima - prirodni izvor kalcija i drugih minerala korisnih za zdravlje kostiju i bubrega.
4. Tofu - sadrži kalcij i može pomoći u uravnoteženju unosa oksalata.
5. Raznovrsno povrće (u umjerenim količinama) - osigurava vlakna i nutrijente bez prevelikog opterećenja oksalatima.
6. Dovoljno vode (2 – 2,5 litre dnevno) - razrjeđuje urin i smanjuje koncentraciju minerala koji stvaraju kamence.
