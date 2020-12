Ravnomjerno i prirodno puna\u0161ne usne ukazuje na to da ste empati\u010dna osoba s jakim roditeljskim instinktima. Ljudi s ovim oblikom usana, primjerice Angelina Jolie, gaje uro\u0111enu \u017eelju da za\u0161tite druge. Njihova bri\u017ena, nesebi\u010dna priroda zna\u010di da im je jako stalo do drugih. Vole imati uski krug prijatelja i iznad svega cijene odnose. Osim toga, \u010desto su osobe koje imaju usne takvog oblika duhovite i znaju se dobro zabavljati.

2. Tanke usne\u00a0

\u017dene s tankim usnama poput Kirsten Dunst obi\u010dno su usamljene i prili\u010dno plahe. Osobe s tankim usnama su samostalne i potpuno su zadovoljni s idejom da budu neovisni. Vi ste osoba kojoj nije potrebno dru\u0161tvo da bi oti\u0161la u muzej ili na odmor. Iako mo\u017eda niste toliko upu\u0107eni u veze kao ljudi s prirodno punijim usnama, to ne zna\u010di da ne mo\u017eete dobro funkcionirati s partnerom. Mo\u017eda \u0107e vam trebati netko s odre\u0111enim skupom interesa / hobija da bi ljubav uspjela.

3. Usne pune u srednjem dijelu

Nisu sve usne op\u0107enito tanke ili pune, mogu biti i punije na sredini i tanjiti se na krajevima. Stru\u010dnjakinja ka\u017ee da su ovakve osobe samoljubive i temperamentne, kao i da vole dramiti. Takve osobe radije se okru\u017euju ljudima nego da budu sami. Biti u sredi\u0161tu pozornosti njihov je \u017eivotni moto.

4. Usne s o\u0161trom Kupidovom linijom

Osobe sa ovakvim usnama su kreativne od glave do pete, poput Taylor Swift. \u010cesto su to talentirani muzi\u010dari ili umjetnici. Savr\u0161eno pamte lica i imena, odr\u017eavaju kontakt sa svim ljudima koje poznaju i u toku su sa svim \u0161to se doga\u0111a. Dru\u0161tveni su\u00a0i \u017eeljni da se iska\u017eu u svim sferama, a skoro uvijek i ostvare dobre rezultate. Tako\u0111er imaju brz um, ali izrazito reaktivan karakter \u0161to zna\u010di da njihova spontanost i impulzivnost ponekad mogu odbiti ljude. To su navike kreativnih ljudi.

5. Usne sa zaobljenom Kupidovom linijom

Ako imate ovakve usne onda ste vi suosje\u0107ajna, bri\u017ena i ljubazna osoba. Vas se mo\u017ee vrlo lako uznemiriti, pogotovo stvari poput nepravde i nesre\u0107e. Volite pomagati ljudima i vjerojatno \u0107ete izraziti duboko po\u0161tovanje prema drugima. Takve usne ima glumica Amanda Seyfried.

6. Nedefinirana Kupidova linija

Osobe koje nemaju definiranu gornju liniju usne, poput Julije Roberts, su odgovorne osobe. Nerijetko ne znaju kako ne moraju ba\u0161 oni rije\u0161iti svaki problem i nedostaje im razumijevanje emotivnih granica. Bez obzira na to, rije\u0161it \u0107e svaki problem direktno i vrlo su u\u010dinkoviti u po\u0161tivanju rokova i upravljanju vremenom. Njihovi bli\u017enji znaju da se mogu u svakom trenutku osloniti na njih. Oni su tip ljudi koji se samo pojavi i rije\u0161i svaki problem.

7. Obi\u010dne usne

Osobe \u010dije usne nisu ni pune ni tanke ve\u0107 su srednje veli\u010dine i nedefinirane gornje usne, takozvanog Kupidovog luka, nisu zahtjevne, u\u017eivaju u samo\u0107i i nisu sklone dramama. One balansiraju u \u017eivotu, zdravog su razuma i sposobne su rije\u0161iti bilo koji problem stavljen ispred njih. Njihova snaga le\u017ei u sposobnosti da slu\u0161aju druge. Mogu prihvatiti kritiku i cijene mi\u0161ljenje drugih ljudi. Njih je nemogu\u0107e naljutiti.\u00a0

8. Umjetne usne

Nisu samo usne s kojima smo ro\u0111eni definicija karaktera. Osobe koje su promijenile puno\u0107u usana su naj\u010de\u0161\u0107e zahtjevne, sebi\u010dne i emotivno nestabilne. Ukoliko pove\u0107ate donju usnu to zna\u010di da tra\u017eite zadovoljstvo u \u017eivotu i \u017eelite osobu koja \u0107e vas zabavljati, dok gornja usna predstavlja osobu koja \u017eeli da zadovolji svog partnera isto koliko i sebe, pi\u0161e Brightside.