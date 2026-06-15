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Evo što se može dogoditi kada pretjerujete s kapima za nos

Začepljen nos jedan je od najneugodnijih simptoma prehlade i alergija, zbog čega mnogi posežu za sprejevima za nos. No njihova prekomjerna upotreba može izazvati dodatne probleme i pogoršati začepljenost
Evo što se može dogoditi kada pretjerujete s kapima za nos
U nastavku pogledajte koje su nuspojave pretjerivnja sa sprejem za nos. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su nuspojave pretjerivnja sa sprejem za nos. | Foto: 123RF
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