Evo što se može dogoditi kada pretjerujete s kapima za nos

Začepljen nos jedan je od najneugodnijih simptoma prehlade i alergija, zbog čega mnogi posežu za sprejevima za nos. No njihova prekomjerna upotreba može izazvati dodatne probleme i pogoršati začepljenost
U nastavku pogledajte koje su nuspojave pretjerivnja sa sprejem za nos.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su nuspojave pretjerivnja sa sprejem za nos. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su nuspojave pretjerivnja sa sprejem za nos.
| Foto: 123RF
ŠTO ZNAČI “PREVIŠE KORIŠTENJA” Previše korištenja spreja za nos znači da se koristi dulje nego što je preporučeno u uputama, najčešće duže od tri do sedam dana. Ljudi ga nastavljaju koristiti jer im se nos ponovno začepljuje čim prestanu. Tako se stvara začarani krug u kojem lijek više ne pomaže dugoročno. Problem se s vremenom može čak i pogoršati.
| Foto: 123RF
KOJI SPREJEVI NAJČEŠĆE STVARAJU PROBLEM Najviše problema stvaraju dekongestivni sprejevi s brzim učinkom, poput onih s oksimetazolinom ili ksilometazolinom. Oni brzo smanjuju oteklinu u nosu i olakšavaju disanje. Međutim, nisu namijenjeni za dugotrajnu upotrebu. Dugotrajno korištenje povećava rizik od povratne začepljenosti.
| Foto: 123RF
ZAŠTO SE PRVI UČINAK ČINI ODLIČAN Ovi sprejevi djeluju vrlo brzo i zato daju snažan osjećaj olakšanja. Nos se može otvoriti u samo nekoliko minuta. Disanje postaje lakše, a san se poboljšava. Zbog toga ih ljudi često počnu koristiti češće nego što bi trebali.
| Foto: 123RF
POVRATNA ZAČEPLJENOST (REBOUND EFEKT) Nakon česte upotrebe nos može postati još više začepljen kada učinak lijeka prestane. Sluznica ponovno otiče, ponekad jače nego prije. Osoba tada osjeća potrebu za novom dozom spreja. Time se ulazi u ciklus stalnog pogoršanja.
| Foto: 123RF
RHINITIS MEDICAMENTOSA Ovo je medicinski naziv za stanje izazvano prekomjernom upotrebom sprejeva za nos. Nos postaje kronično začepljen upravo zbog lijeka koji bi trebao pomoći. Sluznica se stalno iritira i ne uspijeva se oporaviti. Bez prekida korištenja stanje se održava ili pogoršava.
| Foto: 123RF
OVISNOST ILI NAVIKA Ovo stanje se često pogrešno naziva ovisnošću. U stvarnosti se radi o fizičkoj navici i potrebi za olakšanjem disanja. Kada se sprej ne koristi, disanje postaje neugodno. Zbog toga ga ljudi ponovno uzimaju.
| Foto: 123RF
KAKO SE CIKLUS POSTEPENO RAZVIJA Ciklus najčešće počinje tijekom prehlade ili alergija. Sprej se koristi nekoliko dana dulje nego što je potrebno. Nakon toga nos ostaje začepljen i bez infekcije. Tako se privremeni problem pretvara u dugotrajan.
| Foto: 123RF
ZAŠTO NOS POSTAJE OSJETLJIVIJI Nosna sluznica je vrlo osjetljiva i lako se iritira. Prečesta upotreba sprejeva remeti njezinu prirodnu ravnotežu. Krvne žile postaju reaktivnije nego prije. Zbog toga se začepljenost brže vraća.
| Foto: 123RF
UOBIČAJENI SIMPTOMI Glavni simptom je stalna začepljenost nosa bez drugih znakova infekcije. Često nema temperature, kihanja ili gustog sekreta. Sprej kratko pomaže, ali učinak brzo nestaje. Nos se zatvara sve češće.
| Foto: 123RF
ZAŠTO JE NOĆU TEŽE Noću se začepljenost često pogoršava zbog ležećeg položaja. Disanje postaje otežano i san lošiji. Ljudi često drže sprej kraj kreveta. To dodatno učvršćuje naviku korištenja.
| Foto: 123RF
ZAŠTO SU VREMENSKA OGRANIČENJA VAŽNA Stručnjaci naglašavaju da su ovi sprejevi samo za kratkotrajnu upotrebu. Najčešće preporuke su tri do sedam dana korištenja. Dulje korištenje povećava rizik od nuspojava. Zato je važno slijediti upute.
| Foto: 123RF
STEROIDNI SPREJEVI SU DRUGAČIJI Steroidni sprejevi djeluju na upalu, a ne na trenutno otvaranje nosa. Oni se koriste dugoročno, posebno kod alergija. Njihov učinak dolazi sporije, ali je stabilniji. Ne izazivaju isti tip povratne začepljenosti.
| Foto: 123RF
FIZIOLOŠKI SPREJEVI SU SIGURNIJI Fiziološki sprejevi sadrže slanu vodu i nemaju ljekovite dekongestive. Oni ne sužavaju krvne žile. Mogu se koristiti svakodnevno bez rizika od ovisnosti. Pomažu u vlaženju i čišćenju nosa.
| Foto: 123RF
ISPIRANJE NOSA MOŽE POMOĆI Ispiranje nosa uklanja sluz, prašinu i alergene. Može značajno olakšati disanje. Važno je koristiti sterilnu ili prokuhanu vodu. Tako se izbjegavaju infekcije.
| Foto: 123RF
VODA IZ SLAVINE NIJE SIGURNA Iako je sigurna za piće, voda iz slavine nije sigurna za ispiranje nosa. Može sadržavati mikroorganizme koji su bezopasni za želudac, ali opasni za nos. U rijetkim slučajevima mogu izazvati ozbiljne infekcije. Zato se ne preporučuje.
| Foto: 123RF
PREKID KORIŠTENJA MOŽE BITI TEŽAK Kada se prestane koristiti sprej, nos može biti još više začepljen neko vrijeme. To može trajati nekoliko dana. Zbog toga se ljudi često vraćaju spreju. Ipak, to je dio procesa oporavka.
| Foto: 123RF
KAKO LIJEČNICI PREKIDAJU NAVIKU Neki liječnici preporučuju nagli prekid korištenja. Drugi savjetuju postupno smanjivanje, npr. korištenje samo u jednoj nosnici. Često se uvodi i steroidni sprej za smanjenje upale. Cilj je olakšati oporavak.
| Foto: 123RF
VRIJEME OPORAVKA Oporavak nije trenutan i može trajati nekoliko dana ili dulje. Sluznici treba vremena da se normalizira. Blaži slučajevi se brže oporave. Teži slučajevi zahtijevaju više vremena.
| Foto: 123RF
UZROCI I DALJE POSTOJE Začepljen nos može imati više uzroka poput alergija ili devijacije septuma. Ako se osnovni uzrok ne riješi, simptomi se mogu vratiti. Zato je važno razumjeti pravi problem. Sprej nije trajno rješenje.
| Foto: 123RF
ALERGIJE TRAŽE DRUGAČIJI PRISTUP Kod alergija se koriste steroidni sprejevi i antihistaminici. Također pomaže izbjegavanje alergena. Fiziološka otopina može dodatno olakšati simptome. Cilj je dugoročna kontrola upale.
| Foto: 123RF
SINUSNI PROBLEMI NISU UVIJEK INFEKCIJA Pritisak u sinusima ne znači uvijek bakterijsku infekciju. Često su uzrok prehlade ili alergije. Dekongestivi mogu samo privremeno prikriti problem. Pravi uzrok ostaje.
| Foto: 123RF
SUHOĆA I KRVARENJE IZ NOSA Prekomjerna upotreba može isušiti sluznicu nosa. To može dovesti do krvarenja i iritacije. Nos postaje osjetljiv i bolan. To je znak da treba prestati s korištenjem.
| Foto: 123RF
PRAVILNA TEHNIKA KORIŠTENJA Sprej treba usmjeriti prema vanjskoj strani nosa, a ne prema sredini. Tako se smanjuje iritacija. Smanjuje se i rizik od krvarenja. Tehnika ima veliki utjecaj na nuspojave.
| Foto: 123RF
KADA TREBA OPREZ Osobe s određenim bolestima poput visokog tlaka ili glaukoma trebaju biti oprezne. Trudnice i osobe na terapiji također trebaju savjet stručnjaka. Nisu svi kandidati za dekongestivne sprejeve. Sigurnost je važna.
| Foto: 123RF
DJECA I POSEBAN OPREZ Djeca imaju drugačije doze i ograničenja. Njihov organizam je osjetljiviji. Pogrešna upotreba može biti rizična. Zato je potreban oprez i savjet ljekarnika.
| Foto: 123RF
DISANJE NA USTA I POSLJEDICE Začepljen nos često vodi disanju na usta. To može uzrokovati suha usta, hrkanje i loš san. Ljudi se bude umorni i iscrpljeni. Rješavanje nosa poboljšava opće stanje.
| Foto: 123RF
KADA POTRAŽITI LIJEČNIKA Liječnika treba posjetiti ako simptomi traju ili se pogoršavaju. Posebno ako se javlja bol ili oteklina. Dugotrajni problemi zahtijevaju stručnu procjenu. Samoliječenje nije uvijek dovoljno.
| Foto: 123RF
ZNAKOVI ZA UZBUNU Jaki simptomi poput problema s vidom ili disanjem zahtijevaju hitnu pomoć. Također i jaka glavobolja ili oticanje oko očiju. To nije obična začepljenost. Potrebna je brza reakcija.
| Foto: 123RF
PREVENCIJA JE NAJVAŽNIJA Sprej treba koristiti samo kratko i ciljano. Ne smije postati svakodnevna navika. Većina problema se može izbjeći pravilnom upotrebom. Nos se u većini slučajeva može potpuno oporaviti.
| Foto: 123RF