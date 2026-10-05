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LJUBAV PO HOROSKOPU

Evo što svaki znak Zodijaka želi u vezi, a što mu zapravo treba

Ono što želimo od partnera nije uvijek isto što i ono što nam stvarno treba. Prema astrologiji, svaki znak ima svoje ljubavne želje, ali i osobine partnera uz koje će se osjećati sigurnije i zadovoljnije
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Unhappy couple having crisis and difficulties in relationship
U nastavku provjerite što mislite da želite u vezi po svom horoskopskom znaku, a što vam je zapravo potrebno. | Foto: PROFIMEDIA
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U nastavku provjerite što mislite da želite u vezi po svom horoskopskom znaku, a što vam je zapravo potrebno. | Foto: PROFIMEDIA
Komentari 0

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