Evo što svaki znak Zodijaka želi u vezi, a što mu zapravo treba

Ono što želimo od partnera nije uvijek isto što i ono što nam stvarno treba. Prema astrologiji, svaki znak ima svoje ljubavne želje, ali i osobine partnera uz koje će se osjećati sigurnije i zadovoljnije
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U nastavku provjerite što mislite da želite u vezi po svom horoskopskom znaku, a što vam je zapravo potrebno.
| Foto: PROFIMEDIA
U nastavku provjerite što mislite da želite u vezi po svom horoskopskom znaku, a što vam je zapravo potrebno. |
Foto: PROFIMEDIA
U nastavku provjerite što mislite da želite u vezi po svom horoskopskom znaku, a što vam je zapravo potrebno.
| Foto: PROFIMEDIA
OVAN.
Ovnovi žele partnera koji ih fizički privlači i uz kojeg se osjećaju još bolje. No ono što im stvarno treba je netko tko im neće brzo dosaditi, tko je strpljiv i neće pobjeći kada veza postane zahtjevna. Potrebna im je osoba koja može pratiti njihovu energiju, ali i ostati uz njih kada stvari postanu ozbiljne.
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BIK.
Bikovi često sanjaju o vezi kao iz romantičnog filma, punoj pažnje, ljubavi i odanosti. Ipak, ono što im je zapravo najvažnije jest međusobno poštovanje. Ako toga nema, za njih nema ni kvalitetne veze, bez obzira na količinu romantike.
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BLIZANCI.
Blizanci mogu imati vrlo visoka očekivanja i tražiti nekoga tko im je po mnogočemu sličan. Ipak, više im odgovara partner koji ih nadopunjuje. Treba im netko mudar, strpljiv i dobar slušatelj, ali i osoba koja može smiriti njihovu impulzivnost.
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RAK.
Rakovi žele partnera koji će ih razumjeti gotovo bez riječi i nikada namjerno povrijediti njihove osjećaje. Ono što im zapravo treba jest odana, strpljiva i iskrena osoba uz koju se mogu opustiti i ne moraju stalno razmišljati o tome što partner zaista osjeća.
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LAV.
Lavovima godi pažnja i često žele partnera koji će im biti najveća podrška i obožavatelj. No više od toga treba im netko tko će biti iskren i izravan, čak i kada im se odgovor neće svidjeti. Idealan partner treba ih voljeti, ali i pomoći im da rastu.
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DJEVICA.
Djevice žele samostalnog i inteligentnog partnera koji razumije njihov praktičan pogled na život. No zapravo im je potreban netko tko cijeni sve što čine za druge i uz koga se osjećaju sigurno. Važno im je i da partner bude dovoljno samostalan da ne moraju stalno brinuti o njemu.
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VAGA.
Vage mogu maštati o savršenoj vezi koja izvana izgleda romantično i skladno. Ono što im stvarno treba jest najbolji prijatelj – netko s kim mogu otvoreno razgovarati, tko neće iskorištavati njihovu dobrotu i tko će im biti oslonac kada počnu sumnjati u sebe.
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ŠKORPION.
Škorpioni vole intenzitet, strast i osjećaj kontrole u vezi. No ispod svega toga najviše trebaju poštovanje, lojalnost i partnera koji ima vlastiti stav. Važno im je znati da im osoba kojoj vjeruju neće zabiti nož u leđa.
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STRIJELAC.
Strijelci žele vezu koja neće djelovati kao obveza i partnera koji je spontan, zabavan i spreman na avanture. Ipak, ono što im stvarno treba jest određena doza stabilnosti i dosljednosti, ali bez osjećaja da su izgubili svoju neovisnost.
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JARAC.
Jarčevi žele pouzdanog i odanog partnera koji razumije njihove ambicije i neće im smetati u poslovnim ciljevima. No treba im i netko tko će ih podsjetiti da život nije samo posao i obveze, nego i spontanost, mašta i uživanje u trenutku.
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VODENJAK.
Vodenjaci žele partnera koji je istodobno pametan, zabavan, romantičan i njihov najbolji prijatelj. Ipak, ključno im je da zadrže neovisnost. Treba im osoba s kojom mogu razgovarati o svemu, učiti i napredovati, ali bez osjećaja da ih veza guši.
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RIBE.
Ribe često maštaju o velikoj, gotovo filmskoj romansi i partneru kojem mogu pomoći ili ga „spasiti”. No zapravo im treba emocionalno stabilna i samostalna osoba koja ne očekuje da je netko popravi. Najviše im odgovara strpljiv i pouzdan partner koji im daje osjećaj sigurnosti i stabilnosti.
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