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EKOCID U LICI

EVO ŠTO UNIŠTAVAJU! Najljepši prizori iz Like koja umire pod brdima opasnog otpada

Lika se ponosno diči nekima od najljepših mjesta u Lijepoj Našoj - od Plitvičkih jezera i Sjevernog Velebita do uvale Zavratnica. To je, između ostalog, dom kristalno čiste Gacke i Baraćevih špilja, ali dokad? Krajnje je vrijeme da se svi ozbiljno zapitamo što ćemo ostaviti sljedećim generacijama...
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EVO ŠTO UNIŠTAVAJU! Najljepši prizori iz Like koja umire pod brdima opasnog otpada
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad. | Foto: Alen Galovic/24sata
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Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad. | Foto: Alen Galovic/24sata
Komentari 46

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