EVO ŠTO UNIŠTAVAJU! Najljepši prizori iz Like koja umire pod brdima opasnog otpada

Lika se ponosno diči nekima od najljepših mjesta u Lijepoj Našoj - od Plitvičkih jezera i Sjevernog Velebita do uvale Zavratnica. To je, između ostalog, dom kristalno čiste Gacke i Baraćevih špilja, ali dokad? Krajnje je vrijeme da se svi ozbiljno zapitamo što ćemo ostaviti sljedećim generacijama...
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Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad. |
Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Fotografije snimljene u kanjonu rijeke Like, desetak kilometara od silosa i lokacija na kojima je zakopan smrtonosni otpad.
| Foto: Alen Galovic/24sata
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Pogled iz zraka na rijeku Liku i predivne jesenske boje.
| Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Sjeverni Velebit 1999. godine dobio je status nacionalnog parka.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uvala Zavratnica jedna je od najljepsih uvala na Jadranskoj obali. Zavrtnica se nalazi u blizini Jablanca od kojeg vodi lagana staza uz more a postoji i planinarska staza koja iz uvale vodi do vidikovca . Kristalno bistro more plavo zelene boje otkiva potopljeni ratni brod iz drugog svjetskog rata. Uvala pripada parku prirode Velebit.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Majerovo vrilo najljepši je izvor kristalno čiste Gacke.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Baraćeve špilje su zaštićeno krajobrazno područje u općini Rakovica.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Nacionalni park Paklenica u jesenjem ruhu.
| Foto: Filip Brala/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
Plitvička jezera jedno su najljepših mjesta na planeti.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL