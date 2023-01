Evo zašto čaše ne bi trebali spremati naopako - okrenute gornjim dijelom prema dolje

Foto: TikTok/screenshot

Neke čaše za piće imaju vrlo osjetljiv rub koji ne može izdržati cijelu težinu čaše. Ako je to slučaj, nemojte ih skladištiti naopako, jer će to dovesti do pretjeranog pritiska na rub i na kraju se čaše mogu razbiti

Rub čaše je njezin najkrhkiji dio. Kad ju stavite naopako, on nosi težinu cijele čaše, a to znači da vremenom postoji veća vjerojatnost da će se staklo razbiti. POGLEDAJTE VIDEO: Na društvenim mrežama u kratkom videu, koji je pogledalo više od 3,6 milijuna korisnika, objašnjeno je što se krije iza spremanja čaša za piće s gornjim dijelom prema dolje, odnosno naopako, pozivajući da promijenimo naviku pohranjivanja na ovaj način. Stručnjakinja Kaye Wagner, iz Home Steadyja pojasnila je kako neke čaše za piće imaju vrlo osjetljiv rub koji ne može izdržati cijelu težinu čaše. - Ako je to slučaj, nemojte skladištiti ih naopako, jer će to dovesti do pretjeranog pritiska na rub i na kraju se čaše mogu razbiti - objasnila je Wagner. Međutim, također je ukazala na razne razloge zbog kojih bi se neka kućanstva ipak mogla odlučiti za metodu naopako okrenutih čaša, kao što je sprječavanje taloženja prašine u čašama, kao i osiguravanje da se kukci ne nastane u njima, donosi The Sun. Video, iako su ga pogledali milijuni, mnoge je ostavio prilično skeptičnima. Kleli su se da im se to nikada u životu nije dogodilo. - Cijeli život, a imam 50 godina, ovo sam radio, nikada nisam imao problema s tim da se čaša slomi osim ako mi nije ispala - komentirali su. Međutim, nisu sve povratne informacije bile negativne. - Jednostavno je odvratno pohraniti dio iz kojeg pijete na neku površinu. Ne spremam ih naopako jer ne želim da mi usnica dodiruje unutrašnjost ormarića. To me izluđuje - rekli su.