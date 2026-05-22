Evo zašto se kapak trza, otkud štucanje, zašto se koža ježi...

5. TRZANJE U SNU. Neposredno prije nego što osoba zaspi, može osjetiti kao da propada ili pada, nakon čega tijelo naglo trzne i probudi je. Ova pojava naziva se hipnički trzaj i vrlo je česta. Točan uzrok još nije potpuno razjašnjen, ali znanstvenici vjeruju da je povezan s prirodnim usporavanjem živčanog sustava tijekom uspavljivanja. Tada tijelo može nevoljno reagirati kratkim i iznenadnim pokretom. | Foto: Yaroslav Astakhov