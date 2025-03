Evo zbog čega vas 'strese' struja kada dotaknete neki predmet

To se događa zbog nakupljenog statičkog elektriciteta – neravnoteže električnih naboja između dvaju predmeta. Kada dođe do izbijanja te neravnoteže, osjetite neugodan udarac. To je sasvim normalno, ali ako vam se takvi šokovi događaju svakodnevno, možda se pitate zašto se to dešava.

Višak statičkog elektriciteta može biti neugodan pogotovo ako vam se događa često. Statički elektricitet nastaje kada dva predmeta (uključujući i ljude) imaju suprotne električne naboje, što uzrokuje izbijanje energije u obliku blagog udara ili čak zvučnog "pucketanja" pri dodiru.

Što se zapravo događa?

Prema LibreTexts.org, statički elektricitet nastaje kada se protoni i elektroni u atomima ne nalaze u ravnoteži. U neutralnom stanju broj protona i elektrona je jednak, no kada dođe do neravnoteže, višak elektrona se mora negdje "izbaciti", što uzrokuje statički električni udar.

Dr. Michael Morse, stručnjak za električne ozljede, objašnjava: "Statički udari nastaju kada se na tijelu nakuplja električni naboj. Kad je zrak suh, čak i samo kretanje kroz prostor može dovesti do stvaranja naboja."

Zimi se statički elektricitet pojavljuje češće jer je zrak hladan i suh, a nedostatak vlage u zraku znači da se elektricitet lakše nakuplja na našem tijelu umjesto da se rasprši. Zato se najčešće "šokiramo" kada dodirnemo metalne predmete poput kvaka ili vrata automobila – jer se nakupljena energija tada brzo prazni.

Simptomi viška elektriciteta u tijelu

Prema Better Health Channelu, električni napon prolazi kroz naša tkiva, a višak elektriciteta može uzrokovati određene simptome, osobito tijekom hladnog i suhog vremena.

Iako su statički električni udari obično blagi (oko 0,25 mA), jaki električni šokovi (100 mA ili više) mogu ozbiljno oštetiti živce i uzrokovati simptome poput konfuzije, amnezije, napadaja, srčanog ili respiratornog zastoja, a u nekim slučajevima i trajna neurološka oštećenja.

Uobičajeni simptomi viška elektriciteta uključuju:

Česte strujne udare

Osjetljivost na dodir

Trnce u rukama i stopalima

Osjećaj hladnoće

Peckanje ili peckanje kože

Bol ili utrnulost

Ipak, dr. Morse kaže da je rizik od ozbiljne ozljede zbog statičkog elektriciteta vrlo mali. No, treba znati i da naglo trzanje ruke prilikom elektrošoka može izazvati povrede.

Kako se riješiti statičkog elektriciteta?

Ako vas često "udara struja", postoji nekoliko jednostavnih trikova koji vam mogu pomoći:

Koristite ovlaživač zraka – Viša razina vlage u zraku smanjuje nakupljanje naboja.

Hidratizirajte kožu – Suha koža povećava vjerojatnost elektrošokova.

Koristite antistatički sprej – Poprskajte ga po odjeći, tepisima i namještaju.

Dodajte sodu bikarbonu u rublje – Pomaže smanjiti statički elektricitet u odjeći.

Nosite kožnu obuću – Izbjegavajte gumene potplate i sintetičke tkanine.

Pričvrstite sigurnosnu iglu na odjeću – Pomaže raspršiti električni naboj.

Dodirujte metalne predmete prije nego što dodirnete ljude ili osjetljive površine.

Kako spriječiti statičke udare prilikom dodirivanja metala?

Metalni predmeti poput kvaka, automobila ili okvira prozora često izazivaju elektrošok jer služe kao provodnici za ispuštanje elektriciteta iz tijela.

Dr. Morse savjetuje: "Metal je jednostavno najlakši put kojim naboj može otputovati prema tlu. Ako znate da nosite naboj, trebate poduzeti korake da ga se riješite prije nego što osjetite šok."

Da biste spriječili statički elektricitet pri dodiru metala:

Nosite mali metalni predmet (ključ, kovanicu, spajalicu) i njime prvo dodirnite metal umjesto rukom.

Prilikom izlaska iz automobila, držite metalni okvir vrata prije nego što stanete na tlo – tako će se naboj isprazniti prije nego vas udari struja.

Dotaknite staklo prozora prije dodirivanja metalne površine – to može preusmjeriti naboj.

Zaključak: Statički elektricitet može biti neugodan, ali postoji mnogo načina da ga se riješite. Održavanje vlage u zraku, pravilna odjeća i jednostavne metode pražnjenja naboja mogu vam pomoći da izbjegnete neželjene elektrošokove.