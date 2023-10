Evo zime: Najpopularnije čizme sezone podstavljene su vunom i mogu se nositi i bez čarapa

Inuiikice su vrlo brzo postale 'it' cipele za zimu, a različiti materijali i prepoznatljiv dizajn u kombinaciji s kvalitetom i ručnom izradom stavio ih je na popis modnih 'must have' cipela

Inuikii zimske cipele, tenisice i čizme poharale su trendove i svoju popularnost drže već nekoliko sezona, a za nadolazeću zimu predstavili su četiri nova modela: Classic Sneaker Platform, Classic Sneaker Low, Matilda Shearling Sneaker i Endurance Puffer u nekoliko boja. - Probajte ih nositi na bose noge, to je poseban osjećaj i čizme nikad neće imati neugodan miris, jer su materijali prirodni - rekla nam je osnivačica Cinzia Maag, osnivačica brenda, koja je znanje o obući pretočila u ozbiljan obiteljski posao. Maag je i sama uz sina Danila prisustvovala predstavljanju novih modela u Zagrebu, u suradnji s trgovinom Paramount. - Izuzetno smo uzbuđeni što u suradnji s trgovinom Paramount nakon dugogodišnjeg uspješnog poslovanja možemo svjedočiti predstavljanju naše nove kolekcije ovdje u samom centru Zagreba. Ova kolekcija odražava našu viziju suvremenog stila i udobnosti, kombinirajući inovativne materijale s ručnom izradom koja je oduvijek bila naš zaštitni znak. Veselimo se vidjeti nove Inuikii modele i boje na ulicama ovog grada koji se ističe po sjajnom street styleu - rekla je osnivačica. Foto: MARKO DUKIC Nova kolekcija predstavlja funkcionalnost i modu i donosi nove stilove koji ostaju bezvremenski. Foto: MARKO DUKIC Pastelni i zemljani tonovi ovu kolekciju čine savršenom za jesen i zimu. Igra različitim materijalima nastavlja se i ove sezone, pa tako novi materijali uključuju filc, leopard ili 'patchwork' uzorke. Foto: MARKO DUKIC Najpoznatiji Inuikii Classic modeli, ove sezone dolaze u kraćoj verziji i u verziji s platformom. Oba modela su u zagasitim nijansama bež, crne i smeđe boje. Poznati model Inuikii Matilda, od sada je dostupan i u zimskoj verziji s mekanom podstavom koja pruža toplinu u hladnim mjesecima. Endurance model je od prvog lansiranja doživio veliki uspjeh, tako da je za ovu sezonu izdržljivost poboljšana, a dolaze i u novim bojama, materijalima i s toplom podstavom od šerlinga. Predstavljanje nove kolekcije posjetile su i brojne domaće zvijezde i influenserice poput Bojane Gregorić Vejzović, Olje Vori, Nikoline Pišek, Rite Rumore Jurki, Korane Gvozdić, Petre Kurtela i ostalih ljubiteljica brenda. Foto: MARKO DUKIC