Before & After Design nudi toliko fotografija prije i poslije uređenja da ćete sigurno pronaći nešto što vas zanima, a to potvrđuje i 1,3 milijuna ljudi koji prate račun i izvanredna preuređenja tuđih domova, piše BoredPanda.

POGLEDAJTE VIDEO: Hannah i Jerry transformirali su stari autobus u dom iz snova

Bez obzira planirate li tek urediti jedan zid i dodati malu policu ili pak planirate potpunu transformaciju cijele kuće, bacite oko i pronađite inspiraciju za vlastite ideje.

1. Kuhinja iz snova

2. Od dvorišta do bazena

3. Dvorište je postalo kuhinja

4. Stari autobus pretvorili u udoban minijaturni dom

5. Balkon su pretvorili u predivnu spavaću sobu

6. Oronulu kolibu pretvorili su u šarmantnu kućicu

7. Mračan toalet postao je predivna kupaonica

8. Obično dvorište postalo je prava oaza mira

9. Od dva kontejnera napravili luksuzni dom

10. Stara kućica zasjala u novom modernom ruhu

11. Nakon požara transformirali su kuhinju

12. Zapušteno dvorište može biti puno ljepše

13. Uz malo mašte prazna soba pretvara se u dom

14. Kupaonica u potkrovlju čini se kao dobra ideja

15. U rukama stručnjaka čak i mali prostori mogu doživjeti osvježenje