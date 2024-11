Finu Dubai čokoladu napravite i kod kuće: Ako nemate kadaif poslužit će i kore za štrudlu

Planetarno popularna Dubai čokolada hit je posljednjih mjeseci. Kremasto-hrskava slastica djelo je stručnjaka iz čokoladarnice Fix Dessert Chocolatier iz Dubaija, a kombinacija je najfinije mliječne čokolade, namaza od pistacija i hrskavog kadaifa (tjestenine tanke poput rezanaca). Ova slastica u Fixu se prodaje pod nazivom Can't Get Knafeh of It, a jedna pločica stoji gotovo 17 eura, dok paket od 6 pločica stoji oko 95 eura.

Ovu slasticu možete napraviti i kod kuće. Iako se u originalnom receptu radi samo s mliječnom čokoladom, mnogi koriste isključivo tamnu. Ako vam je teško nabaviti kadaif, možete koristiti gotove kore za štrudlu koje ćete sitno narezati ili zdrobiti te ispeći. Dobra zamjena mogu biti i digestive keksi, no oni ni blizu neće dati traženu hrskavost. Nemate li kalup za čokoladu, koristite duguljasti kalup za kruh.

Pastu od pistacija (oko 150 grama) pomiješajte sa 150 g tostiranog kadaifa i prstohvatom soli. Možete dodati i žlicu praha od pistacije. Čokoladu otopite (od 400 grama četvrtina može biti mliječna) i pomiješajte s 50 g kokosova ulja pa dio izlijte ravnomjerno u kalup i ostavite da se stvrdne. Napunite nadjevom i prelijte ostatkom čokolade te stavite u zamrzivač na nekoliko minuta. Držite u hladnjaku.