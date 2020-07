Flasteri za čišćenje pora na licu nisu tako učinkoviti kako se čini

Ako ste ljubitelj njege kože i kozmetike, vjerojatno ste nekad posegnuli za 'uradi sam' pripravcima i to ima smisla jer mnogi prirodni proizvodi sadrže sastojke koje imate u svojoj kuhinji

<p>No, postoje pothvati za koje stručnjaci kažu da ih ne biste trebali raditi, a posebno naglašavaju: 'uradi sam' trake za čišćenje pora. Možda ste ih vidjeli na vijestima, s prije i poslije fotografijama, ali stručnjaci kažu da bi ste ih trebali izbjeći.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako spriječiti nastanak bora?</p><h2>Zašto ne bi trebali sami raditi traku ili flaster za čišćenje pora?</h2><p>Dermatologinja <strong>Hadley King</strong>, tvrdi da čak i flasteri kupljeni u trgovinama mogu izazvati iritaciju ako niste dovoljno oprezni.</p><p>- Ljepilo može istraumatizirati kožu, stoga ih pažljivo koristite i slijedite upute - tvrdi King. Skidanje flastera s pora može djelovati poprilično zadovoljavajuće, ali ono u stvari ne čini ništa kako bi spriječilo pojavu mitesera.</p><p>- Flasteri za pore mogu privremeno ukloniti gornje slojeve mrtvih stanica kože, ali neće učiniti ništa da spriječe nakupljanje mitesera - dodaje King (da biste došli do korijena mitesera, najbolje je krenuti s rutinom pilinga).</p><p>Ipak, shvaćamo da flasteri za pore mogu privremeno ukloniti površinski sloj mitesera, što je kratkotrajno olakšanje za neugodne čepove, zbog čega su neki ljudi uzeli stvari u svoje ruke. Flasteri od ksantan gume, želatine, čak i ljepila su navodno najučinkovitiji.</p><p>No, prema <strong>Marisa Plescia</strong>, znanstvenici za kozmetičku opremu NakedPoppy, ovi uobičajeni 'uradi sam' sastojci mogu učiniti više štete nego koristi.</p><p>- Oni mogu biti poprilično iritantni, a nisu sjajni ni sigurni za kožu - upozorava. Mogu sadržavati grube sastojke koji mogu izazvati iritirajuću reakciju ako se nanese na kožu. Osim toga, ovo sredstvo se može previše stvrdnuti i tako oštetiti kožu ako prejako povučete.</p><h2>Što je s nježnijim opcijama?</h2><p>Pogledajte detaljnije 'uradi sam' trake za pore i možda ćete pronaći neke opcije s pristupačnijim sastojcima, poput meda, bjelanjka i limuna. Prema Plesciji, oni nježniji sastojci, iako manje iritiraju kožu, ne djeluju previše učinkovito.</p><p>Na primjer, uzmite u obzir popularni trik s flasterom od jaja i papirnatih ručnika: Potrebno je dodavati slojeve da bi se umućeni bjelanjci stvrdnuli na vašoj koži, a čak i tada on ne ostaje čvrsto na mjestu. Kad uklonite 'ljepilo', mnogo nečistoća uglavnom ne ide s njim. Koža je poslije toga nježna, ali učinkovito čišćenje nije odrađeno.</p><p>Isto vrijedi i za med. Traka od malo šećera, limuna i meda koja očvrsne na koži prije ljuštenja (slično kao što djeluje pasta od šećera) također nije neko učinkovito rješenje. Iako je med odličan piling sastojak, on možda neće učinkovito ukloniti gornji sloj mrtvih stanica kože. I opet, nikad ne znate je li skidanje improviziranog flastera za pore previše oštro na nježnoj koži. Bilo bi mnogo bolje kada bi nanijeli masku od meda na lice i pustili da odradi svoj posao ispod površine kože.</p><p>Iako ne postoje nedostaci projekata za ljepotu prilagođene kućama, možda pustite pore za profesionalce. Kao što će stručnjaci reći, DIY trake pora padaju na spektar vrsta: ili su previše skidaju, ili ne djeluju. Vaš je najbolji kladiti se da potpuno izbjegavate pothvat; u najmanju ruku, možete izbjeći neugodan posjet dermu kada vam se DIY pore traka, hm, zalijepi na most vašeg nosa. Hvala nam kasnije, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/diy-pore-strips?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=facebook--7-10-2020&utm_term=beauty&utm_content=new&fbclid=IwAR3a2zLX0EOHaGPe0tCBXiN3WkR-gj-o8Tt2Tm8yfHOr3iNqPKkw4hpkHCk" target="_blank">Mind Body Green</a>.</p>