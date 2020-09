'Flert s oženjenim muškarcima spašava me od bračne dosade'

'Moje simpatije su ljudi koji u meni izazivaju iskre. Možda je to građevinar kojem se smiješite na putu do vrtića. To može biti onaj tata kojeg ponekad vidite na igralištu'

<p>Teško je osjećati se seksi kada ste mama koja većinu svog vremena provodi kod kuće. Svaki dan provodite u društvu bebe i često vam se javlja onaj osjećaj kao da gubite sposobnost vođenja razgovora s odraslima. Na košulji često imate mrlje od mlijeka ili su vam pelene prebačene preko ramena. Samo jedna stvar može te duge dane učiniti malo boljima i svjetlijima: koketiranje s oženjenim muškarcima.</p><p>Da, i ja imam simpatiju. Onu simpatiju od koje se smijete kao ludi i bez prestanka dirate kosu.</p><p>Uvijek sam bila odlična u zaljubljivanju. Moja prva simpatija bila je u srednjoj školi, bila sam opsjednuta učiteljem engleskog jezika. U glavi sam memorirala svaki njegov pokret i trudila sam se da se što više puta 'slučajno' sretnemo. No nikada se nije ništa dogodilo.</p><p>Bio je dovoljno iskusan pa čak i kad bih malo otkopčala bluzu nije ni pogledao. No, bio je i ljubazan pa mi se povremeno nasmiješio i namignuo mi, što mi je omogućilo da nastavim svoje fantazije.</p><p>Tijekom godina bilo je i drugih simpatija, drugih koji su mi pomogli usavršiti umjetnost. No tek kad sam postala majka, shvatila sam koliko su ta koketiranja ključna za moju sreću i samopouzdanje.</p><p>Simpatija je netko tko život čini malo zabavnijim i zanimljivijim. To je nešto čemu se radujemo tijekom dana. Stalna mogućnost interakcije mogla bi mi vratiti malo boje na moje obraze i podsjetiti me da sam i žena i mama.</p><p>Gotovo da nije ni važno tko je vaša simpatija. Svatko tko je seksi, ali siguran, može proći. Važno je da oboje razumijete pravila.</p><p>Trebao bi postojati kontakt očima koji traje malo duže nego što bi trebao. Trebale bi biti ruke koje se isprepleću jedna od drugu. U želudcu bi trebalo postojati napeto uzbuđenje i osmijeh na licu koji traje, čak i kad sat vremena kasnije perete posuđe.</p><p>Može biti i slatki, sramežljivi tip koji vam kemijski čisti odjeću, to može biti vaš optičar, vaš obiteljski liječnik ili poštar. </p><p>Možda je to građevinar kojem se smiješite na putu do vrtića. To može biti onaj tata kojeg ponekad vidite na igralištu ili simpatični, mršavi student koji vam donosi pizzu. Možda je to instruktor plivanja vaše kćeri. Možda su to svi oni ili nitko.</p><p>Ali to su ljudi kao i svaki drugi, i o njima je dozvoljeno maštati. To su opasne, uzbudljive misli o muškarcima koji su zauzeti.</p><p>To mora biti netko koga redovito viđate, netko tko se uklapa u strukturu i rutinu i sigurnost vašeg života.</p><p>Dobra simpatija je netko zbog koga se osjećate viđenim i cijenjenim tijekom dana. Netko za koga vrijedi staviti malo maskare i ruža za usne. Netko tko će komentirati kako dobro izgleda vaša haljina, čak i ako na prednjoj strani ima mrljicu.</p><p>Moje simpatije su ljudi koji u meni izazivaju iskre. Sve dok ne izađem iz neurednih dana ranog majčinstva i ne počnem obnavljati svoj identitet žene, supruge i ljubavnice, oni su sve što imam.</p><p>Svoj dan ne mogu zamisliti bez njih, piše <a href="https://www.yourtango.com/2015278067/flirting-with-men-keeps-me-from-dying-of-marriage-boredom" target="_blank">Your Tango.</a></p>