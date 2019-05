Floraart: Na Bundeku cvijeće košta po tri, a čempres 437 kn

Tri stabla čempresa posađena su zajedno u teglu, a krošnje su im oblikovane u jedan grm. Idealan su ukras za terase jer čempresi sporo rastu, objasnio je izlagač na Floraartu na zagrebačkom Bundeku po čemu je posebna tegla s čempresima koja stoji 437 kuna.

Drugi čempres, za 300 kuna, oblikovan je poput bonsaia, s odvojenim granama na čijim krajevima su zeleni dijelovi biljke oblikovani u kugle.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Pokraj su biljke mesožderke zvane majmunski lončić. Ima ih različitih boja i veličina, a stoje oko 100 kuna. Manje mesožderke, muholovke, prvog dana vrtne izložbe mogle su se kupiti za 25 kuna. Najviše je balkonskog i vrtnog cvijeća.

- Joj, ne znam kako ću to sve doma donijeti. Kupila sam više nego sam mislila. Nosim ljetni jorgovan, orijentalni mak, kanu, gerber, astoriju... Tu je veći izbor nego na placu - ispričala nam je Ružica koja je u Zagreb došla autobusom iz Donjeg Vukojevca u Sisačko- Moslavačkoj županiji.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Više od 200 izlagača okupilo se na ovogodišnjem 54. Floraartu.

- Većinom su to domaći uzgajivači i proizvođači opreme i alata, ali ima ih i iz Austrije, Italije, Mađarske, Slovenije te Bosne i Hercegovine – rekao je Darko Uidl, dopredsjednik Izvršnog odbora Floraarta.

Samo je tvrtka Zrinjevac, dodao je, iskoristila ove godine više od 125.000 ljetnica trajnica za cvjetne gredice na Bundeku oko izložbenog prostora.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Ove godine je tema izložbe je DNK, a radnici Zrinjevca molekulu su izradili od cvijeća uz stazu koja od Središća vodi prema jezeru. Izložbu je skoro tri tjedna pripremalo više od 200 njihovih radnika, a više od 90 posto cvijeća koje se iskoristi na Floraartu ostat će trajno u parku Bundek. Nevrijeme, nasreću, nije jako oštetilo cvjetne gredice.

Osim izložbe i prodaje cvijeća, u deset kupola prodavat će se i drugi povezani proizvodi suveniri s cvjetnim motivima. Izložene su i kosilice, a ima i velikih, profesionalnih koje stoje i do 80.000 kuna.

U subotu poslijepodne u Zelenoj kupoli će biti razmjena sadnica i reznica. Organizirana su predavanja i radionice o osnovama aroma-kozmetike i za izradu hranilica za ptice te predstave za djecu, radionice oslikavanja lica, izrade papirnatog cvijeća, pričaonice...

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Darko Uidl odao nam je i tajnu:

- Kad prvi izlagač spusti cijenu, za 15 minuta slijede ga i ostali Treba to iskoristiti - kaže Uidl.

S obzirom da je otvorenje kasnilo zbog lošeg vremena, Floraart će trajati do utorka, umjesto do nedjelje. Posjetiti se može od 9 do 21, a ulaz je je besplatan.

Cijene

Sadnice povrća po kunu - Paprika, kupus, kelj, cvjetača, koraba, brokula, blitva, razne sorte salata, sadnice su povrća koje stoje kunu.

Begonije već od tri kune - Po istoj cijeni prodaju i kadife, vrbene, potunije, alisum, prkos, salvija, lobelija...

Pet kuna za petunije - Toliko stoje i klinčeki, pelergonije, surfinije, jagode, gazanije, kućna sreća...

Dragoljubi su 10 kuna - Takva je i cijena čuvarkuća, dalija, cinija, visećeg prkosa, ružmarina, suncokreta, lavande, čili paprike...

Drvo novca - Rododendroni su 80 kuna, a hibiskus je kunu skuplji. Vrba salix je 100 kuna, bonsai stabalca su 60 i 95, a visoke dalije i 'drvo novca' (na slici) 50 kuna.

Kosilica kao auto - Čak 79.999 kuna stoji motorna kosilica za velike površine. Robotska kosilica sama može pokositi 3000 četvornoh metara, a stoji 18.749 kuna.