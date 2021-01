Ovakvi su prizori sve \u010de\u0161\u0107i u proteklih 2 godine.

Zabrinjavaju\u0107i podaci

Jedna fotografija na jednom mjestu mogla bi zavarati, ali grafikoni daju bolju ideju o tome \u0161to se doga\u0111a. Kao \u0161to otkriva, topljenje obi\u010dno dose\u017ee vrhunac u srpnju, ali do drugog tjedna lipnja, brzine topljenja ve\u0107 su prema\u0161ivale uobi\u010dajene godi\u0161nje maksimume. Prerano je re\u0107i ho\u0107e li ovo biti najve\u0107i otopljen svih vremena ili \u0107e zaostajati za epskim poplavama 2012. godine, ali nijedna druga godina ne izgleda sli\u010dno.

U ovom se trenutku gotovo polovica Grenlanda topi ove godine.

Na dan kada je Olssen snimio ovu fotografiju, procjenjuje se da je Grenland izgubio 2 milijarde tona leda. To je gotovo dovoljno da cijelu Veliku Britaniju pokrije s 1 cm\u00a0leda.

Da ne biste pomislili da je ovo samo lokalizirani problem jednog (vrlo velikog) otoka, stvari su zapravo puno gore \u0161ezdeset stupnjeva geografske duljine zapadnije. Do sada su ove godine Aljaska i more na sjeveru stvarno dobivale 'viziju budu\u0107nosti'

U 19. stolje\u0107u morski led sjeverno od Aljaske bio je toliko gust da su tisu\u0107e umrle poku\u0161avaju\u0107i 'probiti'\u00a0sjeverozapadni prolaz. Sada\u00a0ve\u0107i dio tog puta prekriva manje od 15 posto leda.

Budu\u0107i da je voda tamnija od leda, sloj poput onog kroz koji prolaze\u00a0Olssenovi psi\u00a0sprje\u010dava odbijanje 24-satne sun\u010deve svjetlosti, stvaraju\u0107i vi\u0161e zagrijavanja i za\u010darani krug.\u00a0

Ozbiljno upozorenje

Australski Nacionalni centar za obnovu klime 'Breakthrough' iz Melbournea objavio je studiju o klimatskim promjenama, prema kojoj, na osnovi znanstvenih podataka - ako se ni\u0161ta ne promijeni, ispada da mo\u017eemo ra\u010dunati da postoje vrlo velike, realne \u0161anse da se sredinom stolje\u0107a, a to je za samo tridesetak godina, raspadne dana\u0161nja civilizacija \u010dovje\u010danstva na Zemlji.







Sve zbog klimatskih promjena i procjena da je \u010dovje\u010danstvo, i kompletan \u017eivot na Zemlji koji stradava uslijed industrijskog zaga\u0111enja kori\u0161tenjem fosilnih goriva, na putu da totalno strada od zatopljenja od 3\u00b0C ve\u0107 danas. To \u010dak nije niti najgori scenarij, najgori je onaj od 4\u00b0C ve\u0107 do 2050. godine, no za takvu kataklizmu vjerojatnost je, koliko se danas zna, ipak bitno manja.

Dr\u017eimo se scenarija od zagrijavanja od 3\u00b0C do 2050. za \u0161to klimatolo\u0161ki modeli navode da bi 2,4\u00b0C otpadalo direktno na globalno zagrijavanje uslijed ispu\u0161tanja u atmosferu CO2 i drugih stakleni\u010dkih plinova, dok bi preostalih 0,6\u00b0C bilo posljedica dodatnih mehanizama koje bi ovako zagrijana atmosfera prouzro\u010dila; ogromni po\u017eari, Zemljino smanjeno odbijanje zra\u010denja Sunca zbog sve manje povr\u0161ine pod bjelinom polarnog leda, otapanje permafrosta i curenje metana iz njega...

U takvom svijetu \u010dak 55 posto \u010dovje\u010danstva, od procijenjenih 10 milijardi ljudi koliko se procjenjuje da \u0107e nas do tada biti, nalazilo bi se u podru\u010dju na\u0161eg planeta u kojem bi vru\u0107ine bile 20 ili vi\u0161e dana godi\u0161nje takve da masovno ubijaju. Poput sada\u0161njih povremenih ekstrema koji se pojavljuju od 45\u00b0C, pa i 50\u00b0C i vi\u0161e. Naravno da ljudi tamo tada u pravilu vi\u0161e ne bi \u017eivjeli jer bi masovno umirali, a i tih 5,5 milijardi ljudi gledalo bi da pobjegne u manje uni\u0161tena podru\u010dja.

Ova studija \u0161okantna je po nizu stvari. Prvo po tome \u0161to autori nisu nikakvi 'zeleni' vegani koji sanjaju poginuti na oceanu u gumenjaku Greenpeacea ili na brodu Sea Shepherda u okr\u0161aju s japanskim protuzakonitim lovcima na kitove kako se \u010dak i najve\u0107e znanstvenike iz naftnih korporativnih krugova i danas ponekad poku\u0161ava diskreditirati. David Spratt je, osim \u0161to je analiti\u010dar Nacionalnog centra, jo\u0161 i biznismen koji je uz pomo\u0107 guvernera australske dr\u017eave Victorije 2008. objavio knjigu 'Climate Code Red'.

Ono u \u010demu se prakti\u010dno sve vlade svijeta danas uspijevaju jo\u0161 nekako slo\u017eiti jest to da je svijet osu\u0111en na propast ako se zagrijavanje popne na vi\u0161e od 2\u00b0C u odnosu na predindustrijsko doba. Danas smo otprilike na pola puta do toga. No, jo\u0161 od Pari\u0161kog klimatskog sporazuma, u mainstream svjetske politike probilo se i sve se vi\u0161e \u0161iri ve\u0107insko tuma\u010denje svjetskih klimatologa ovoga \u0161to mjere i doznaju da se doga\u0111a, da je granica propasti svijeta zapravo zagrijavanje od samo 1,5\u00b0C te topljenje leda i ostale promjene povezane s njim.



\u00a0