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KOJE NOSITE ČEŠĆE?

FOTO 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne

Muškarci često primjećuju detalje koje možda i sami ne očekujemo - od oblika pete do materijala i boje. Odabir prave obuće može podići outfit na novu razinu, dok pogrešan stil može učiniti da kombinacija izgleda nepromišljeno
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FOTO 10 cipela koje muškarci vole kod žena i 10 koje su im ekstremno odbojne
U nastavku donosimo popis deset cipela koje muškarci smatraju posebno privlačnima i deset koje ih, naprotiv, odbijaju od samog početka. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku donosimo popis deset cipela koje muškarci smatraju posebno privlačnima i deset koje ih, naprotiv, odbijaju od samog početka. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 1

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