FOTO 10 frizura koje izgledaju fantastično na okruglom licu

Okrugla lica imaju sreću što ih krase mekane, zaobljene crte s izraženim jagodicama i zaobljenom bradom. Pronalaženje najboljih frizura za okruglo lice svodi se na to koje crte želite naglasiti i kako uz pomoć frizerskih trikova postići bolji balans
1. Bočno začešljani lob.
Uz povratak razdjeljka sa strane i naglasak na dugim slojevima, bočno začešljani lob savršena je trendi frizura za okrugla lica. „Otvara lice, usmjerava pažnju na jagodice i stvara iluziju dužine“, objašnjava Jacob Sirianno, celebrity frizer iz salona Pearlita u New Yorku.
| Foto: Pinterest
1. Bočno začešljani lob.
Uz povratak razdjeljka sa strane i naglasak na dugim slojevima, bočno začešljani lob savršena je trendi frizura za okrugla lica. „Otvara lice, usmjerava pažnju na jagodice i stvara iluziju dužine“, objašnjava Jacob Sirianno, celebrity frizer iz salona Pearlita u New Yorku. |
Foto: Pinterest
1. Bočno začešljani lob.
Uz povratak razdjeljka sa strane i naglasak na dugim slojevima, bočno začešljani lob savršena je trendi frizura za okrugla lica. „Otvara lice, usmjerava pažnju na jagodice i stvara iluziju dužine“, objašnjava Jacob Sirianno, celebrity frizer iz salona Pearlita u New Yorku.
| Foto: Pinterest
2. Valovi do ramena.
Mekani valovi do ramena postižu savršenu ravnotežu za okrugla lica, dodajući pokret i suptilne kutove koji pomažu vizualno izdužiti lice. Kod ove frizure izbjegavajte ravne, tupe rezove i odlučite se za blage slojeve kako bi izgled ostao lagan i laskav.
| Foto: Pinterest
3. Zavjesa-šiške uz srednje dugu ili dugu kosu.
Zavjesa-šiške su svojevrsno tajno oružje za uravnoteženje okruglog lica. One trenutno naglašavaju jagodice i stvaraju dojam nešto izduženijeg oblika lica.
| Foto: Pinterest
4. Moderni shag.
Moderni shag prepoznatljiv je po opuštenim, isprekidanim slojevima i obilju pokreta, što stvara lijep kontrast zaobljenim crtama lica. „Ključ laskavog izgleda za okruglo lice je stvaranje vertikalnih i dijagonalnih linija koje izdužuju oblik lica.
| Foto: Pinterest
6. Klasični bob.
Klasični bob izvrstan je izbor za okrugla lica zbog načina na koji obuhvaća i uokviruje lice. „Ova frizura može stvoriti iluziju užeg lica jer kosa pada niz obraze i djeluje poput personaliziranog konturiranja za svaku osobu“, ističe Darrius Peace, frizer i vlasnik Hayah Beautyja.
| Foto: Pinterest
5. Dugi slojevi koji uokviruju lice.
Zadržavanje dužine pomaže izdužiti lice, dok strateški postavljeni slojevi oko lica daju strukturu i definiciju. „Slojevi koji uokviruju lice djeluju poput ugrađenog konturiranja, naglašavaju jagodice i liniju čeljusti te suptilno balansiraju širinu lica“, kaže Bataille.
| Foto: Pinterest
7. Butterfly cut.
Butterfly cut, poznat i kao contour cut, namijenjen je onima koji žele glamuroznu, dugu i slojevitu frizuru. Sirianno kaže da daje volumen i visinu na tjemenu te puno pokreta i teksture od sredine vlasi prema vrhovima
| Foto: Pinterest
8. Odvažni pixie.
Ako tražite kratku frizuru za okruglo lice, odvažni pixie je jasan pobjednik. „Dodavanje teksture i pokreta, posebno uz začešljane šiške, daje razigran i pomalo bajkovit dojam“, kaže Sirianno.
| Foto: Pinterest
9. Mekani pixie.
Ako niste tip za „odvažne frizure“, nema problema. Klasični pixie jednako dobro pristaje okruglim licima, ključ je u mekim slojevima koji uokviruju lice.
| Foto: Pinterest
10. Asimetrični bob.
Za još jednu kraću varijantu isprobajte asimetrični bob. Ova moderna verzija klasičnog favorita ima jednu stranu nešto dužu od druge. „Obično je šišan pod kutom, tako da prednji pramenovi postupno prelaze ispod brade, dok je stražnji dio kraći, za oštar i uglađen izgled“, objašnjava Bataille.
| Foto: Pinterest