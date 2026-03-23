FOTO 12 stvari koje žene vole nositi, a muškarcima su odbojne

Moda je snažan način izražavanja osobnosti i osjećaja samopouzdanja, no doživljaj stilova često se razlikuje između žena i muškaraca. Dok se žene nerijetko osjećaju kao da su 'na vrhu svijeta' u svom outfitu, muškarcima neki trendovi mogu djelovati zbunjujuće ili neprivlačno
Razumijevanje suptilnih razlika može pomoći u izbjegavanju modnih nesporazuma i neugodnih situacija.
'MOM TRAPERICE' S VISOKIM STRUKOM.
Ne može se poreći da je trend traperica s visokim strukom potpuno zavladao trgovačkim centrima. Žene ih obožavaju jer su udobne i prikrivaju sitne nedostatke, osobito nakon obilnijeg obroka. Međutim, mnogim muškarcima takav opušteni kroj često priziva asocijacije na stare obiteljske serije. Muškarci uglavnom preferiraju odjeću koja suptilno naglašava žensku figuru, umjesto da je skriva ispod širokih i čvrstih materijala. Ako želi privući pažnju, često se preporučuje odabrati klasični kroj poput bootcut modela.
TEŠKA PODLOGA I KONTURIRANJE.
Mnoge žene provode i po sat vremena nanoseći šminku kako bi postigle besprijekoran, foto-efektan izgled za izlazak. Iako se pritom osjećaju poput glamuroznih filmskih zvijezda, neki muškarci takav izgled doživljavaju kao “masku” koju se boje dodirnuti. Često se brinu da bi zagrljaj mogao ostaviti tragove šminke na odjeći. Prema istraživanjima, gotovo polovica muškaraca smatra tešku šminku i debele slojeve pudera odbojnima. Umjesto toga, većina preferira prirodan izgled, s naglaskom na svježu i njegovanu kožu, što često donosi i više komplimenata.
VELIKE 'BUBA' NAOČALE.
Velike sunčane naočale iznimno su popularne jer štite od sunca i skrivaju umorne oči nakon neprospavane noći. Mnoge žene pritom se osjećaju poput tajanstvenih holivudskih zvijezda koje izbjegavaju paparazze dok šetaju ulicom. Međutim, neki muškarci takve velike okvire u šali uspoređuju s “velikim kukcima” koji hodaju gradom. Kontakt očima važan je za stvaranje povezanosti i kemije, pa kada je pola lica skriveno iza tamnih naočala, teže je očitati emocije. Manji i suptilniji okviri često ostavljaju dojam pristupačnosti i otvorenosti.
PRETJERANO DUGE UMJETNE TREPAVICE.
Industrija ljepote uvjerila je mnoge da su trepavice koje gotovo dodiruju obrve vrhunac ljepote. Mnoge žene troše značajne iznose kako bi postigle dramatičan efekt lepršavih, gustih trepavica. No, neki muškarci takav izgled doživljavaju kao zbunjujući, pitajući se kako osoba uopće uspije otvoriti oči. Takav 'težak' izgled trepavica može odvlačiti pažnju tijekom razgovora. Prema istraživanjima, većina muškaraca ipak preferira prirodniji izgled, uz nekoliko slojeva klasične maskare.
NEOBIČNE MAXI HALJINE.
Oblačenje dugačke, lepršave haljine tijekom vrućeg ljetnog dana mnogim ženama donosi osjećaj lakoće i udobnosti. Takve haljine često djeluju poput prozračnog “šatora”, što je upravo razlog zbog kojeg ih neki muškarci ne razumiju u potpunosti. Naime, zbog obilja tkanine ponekad im je teško razaznati siluetu i oblik tijela. Iako je udobnost važna, muškarci uglavnom više cijene odjeću koja barem djelomično naglašava figuru. Jednostavan dodatak poput remena u struku može istaknuti liniju tijela i učiniti kombinaciju privlačnijom.
JARKO CRVENI RUŽ.
Jarko crveni ruž često se smatra simbolom samopouzdanja i snažne osobnosti. Mnoge žene ga nose kako bi se osjećale moćno i spremno za svaki izazov. No, neki muškarci takvu intenzivnu boju doživljavaju kao svojevrsni “stop znak” koji ih odvraća. Često se boje da bi se pri poljupcu mogli uprljati ili izgledati neuredno. Prema nekim istraživanjima, dio muškaraca manje preferira vrlo jarke nijanse ruža, dok nježniji tonovi ili balzami za usne djeluju prirodnije i privlačnije.
VELIKE ZIMSKE ČIZME.
Zimske čizme s toplom podstavom mnogima su poput toplog zagrljaja za stopala tijekom hladnih mjeseci. Žene ih često nose od prvih pahulja snijega pa sve do proljetnog otapanja. Međutim, neki muškarci takve voluminozne i “pahuljaste” čizme doživljavaju kao nepraktične ili pomalo nespretne. Često im se ne sviđa ni način hodanja koji takva obuća može stvoriti. Elegantnije, strukturirane čizme od kože mogu pružiti toplinu, a istovremeno djelovati profinjenije i vizualno privlačnije.
KOMPLICIRANI KOMBINEZONI I 'ROMPERS'.
Kombinezoni i “rompers” izgledaju iznimno elegantno na vješalicama i nude praktičnost jednog, povezanog odjevnog komada. Žene ih rado nose osjećajući se moderno i spremno za druženje, primjerice uz opušteni brunch s prijateljicama. No, stvarnost se mijenja kada treba otići u toalet, jer cijeli odjevni komad može postati prilično nepraktičan. Neki muškarci takvu odjeću doživljavaju kao kompliciranu i tešku za razumjeti. Jednostavnije kombinacije, poput topa i suknje, mogu pružiti sličan efekt, ali uz veću praktičnost.
KRUTA, SAVRŠENO RAVNA KOSA.
Mnoge žene provode sate koristeći pegle za kosu kako bi postigle savršeno ravnu, sjajnu frizuru. Takav izgled djeluje uredno i profinjeno, uz potpuno uklanjanje svake neposlušne vlasi. Ipak, neki muškarci takvu “savršenu” frizuru doživljavaju kao pomalo nepristupačnu ili čak zastrašujuću. Često preferiraju mekši, prirodniji izgled koji djeluje opušteno i lako za dodir. Prema istraživanjima, većina muškaraca radije bira frizure koje izgledaju prirodno i nenametljivo, s blagim valovima koji daju dojam spontanosti i pristupačnosti.
PREJAKI CVJETNI PARFEMI.
Nanošenje luksuznog parfema završni je korak u pripremi za večernji izlazak. Mnoge žene žele ostaviti nezaboravan trag slatkih mirisa poput vanilije i ruža gdje god da se kreću. Međutim, pretjerivanje s parfemom može imati suprotan učinak i izazvati nelagodu ili čak glavobolju kod osobe u blizini. Muškarci uglavnom vole kada žena lijepo miriše, ali preferiraju suptilan miris koji mogu osjetiti tek kada se približe. Dovoljno je nekoliko laganih prskanja kako bi se ostavio ugodan i nenametljiv dojam.
PODERANE TRAPERICE. Traperice s poderotinama i rupama već neko vrijeme vladaju modom, no pretjerano iznošene ili prepune rupa mogu djelovati neprivlačno. I dok žene uživaju u “rockerskom” i opuštenom izgledu, muškarci često ne razumiju ovu estetiku i smatraju je zbunjujućom. Previše poderane traperice mogu stvoriti dojam neurednosti i nereda. Klasične, neoštećene traperice ili one s tek diskretnim detaljima bolje naglašavaju stil i ostavljaju uređeniji dojam. Na taj način parovi mogu kombinirati udobnost i moderan izgled bez nesporazuma.
