FOTO 15 savršenih hotela za proljetni odmor u Hrvatskoj: I za parove i za obitelji

Tražite savršeno mjesto za uskrsni odmor, bilo u dvoje ili s cijelom obitelji? Donosimo pregled 15 luksuznih hotela diljem Hrvatske koji spajaju udobnost, vrhunski dizajn i autentičan mediteranski doživljaj. Svaki od ovih hotela nudi nezaboravno iskustvo
U nastavku otkrijte destinacije gdje luksuz, opuštanje i uživanje u blagdanu idu ruku pod ruku.
U nastavku otkrijte destinacije gdje luksuz, opuštanje i uživanje u blagdanu idu ruku pod ruku. |
U nastavku otkrijte destinacije gdje luksuz, opuštanje i uživanje u blagdanu idu ruku pod ruku.
1. HOTEL KALI. U srcu mjesta Kali na otoku Ugljanu smjestio se Hotel Kali, mali boutique hotel s tek 15 soba koji pruža istinsko otočko iskustvo. Ovdje se život odvija polako – dan započinje pogledom na beskrajno plavetnilo Jadrana, a tišinu nerijetko prekida samo šum valova.
Interijer hotela promišljeno je osmišljen kako bi pružio umirujuću atmosferu, s naglaskom na prirodne materijale i lokalne detalje, što dodatno pojačava osjećaj domaće udobnosti.
Gosti mogu uživati u sporo pripremljenoj domaćoj hrani, od svježih riba i školjki do sezonskog povrća iz lokalnih vrtova, dok terase hotela nude idealan prostor za jutarnju kavu ili večernji zalazak sunca. Hotel također nudi mogućnosti aktivnosti poput bicikliranja po otoku, šetnji uz more i malih izleta brodom do obližnjih uvala. Savršeno je mjesto za opuštanje, povezivanje s prirodom ili kvalitetno vrijeme s partnerom i prijateljima, ali i za trenutke introspektivnog odmora – onih u kojima uživate u vlastitom ritmu.
2. THE ISOLANO. Na otoku Cres smjestio se The Isolano, prvi hrvatski hotel u prestižnoj kolekciji Autograph Collection, koji spaja luksuz s autentičnim otočnim doživljajem. Okružen mirnom borovom šumom i s panoramskim pogledom na kristalno plavo more, hotel nudi savršen bijeg od gradske vreve.
Posebno se ističu sobe s izravnim pristupom grijanim bazenima, idealne za opuštanje i uživanje u suncu, te pažljivo osmišljena gastronomska ponuda koja slavi lokalne namirnice – od svježe ribe i plodova mora do sezonskog povrća i domaćih delikatesa.
Interijer hotela kombinira suvremeni dizajn s prirodnim materijalima, stvarajući prostor koji je istovremeno elegantan i topao, a terasa restorana i lounge bar nude idealan ambijent za jutarnju kavu, večernji aperitiv ili romantične zalaske sunca. The Isolano je savršeno mjesto za goste koji traže spoj luksuza, intime i autentične otočke atmosfere, a uz brojne aktivnosti poput bicikliranja, jedrenja i istraživanja netaknute prirode, svaki boravak postaje nezaboravno iskustvo.
3. MENEGHETTI WINE HOTEL & WINERY. Pravo je utočište za ljubitelje vina, luksuza i mirnog okruženja. Smješten među prostranim vinogradima i maslinicima u Istri, hotel s pet zvjezdica kombinira eleganciju, udobnost i autentičan doživljaj lokalne tradicije. Gosti mogu uživati u holističkom wellnessu, privatnim vilama s terasama i pogledom na vinograde, kao i u vrhunskim gastronomskim iskustvima koja prate priču o vinu.
Posebno se ističe vinska ponuda hotela – od degustacija u vinskim podrumima do privatnih tura po vinogradima, gdje posjetitelji mogu otkriti sve tajne proizvodnje istarskih vina. Interijer kombinira suvremeni luksuz s tradicionalnim elementima regije, dok restoran nudi kreacije od lokalnih namirnica uparenih s najboljim etiketama iz hotelske vinske kolekcije.
Meneghetti je savršena destinacija za one koji žele spoj elegancije, prirode i vrhunske eno-gastronomije.
4. SAN CANZIAN HOTEL & RESIDENCES. U idiličnoj istarskoj okolici smjestio se San Canzian Hotel & Residences, boutique hotel koji elegantno spaja tradicionalnu arhitekturu s modernim dizajnom. Okružen zelenilom, vinogradima i maslinicima, pruža mir i privatnost, idealno za opuštanje i bijeg od svakodnevnog stresa.
Hotel nudi luksuzne sobe i rezidencije s pažljivo uređenim interijerom, dok restoran slavi vrhunsku istarsku kuhinju i lokalne sezonske namirnice.
Gosti mogu uživati u šetnjama prirodom, degustacijama vina ili jednostavno provesti vrijeme na terasi s pogledom na okoliš, upijajući sunce i mir. San Canzian je savršen odabir za opuštajući uskrsni vikend, romantični bijeg ili luksuzni odmor u srcu Istre, spajajući tradiciju, prirodu i moderni komfor u jedinstveno iskustvo.
5. JADRAN HERITAGE HOTEL.
U samom srcu Poreča smjestio se Jadran Heritage Hotel, intiman boutique hotel iz prestižne kolekcije Valamar Collection, koji kroz dizajn i priču svake sobe odaje počast bogatoj povijesti grada.
Svaka prostorija kombinira suvremeni komfor s detaljima inspiriranim lokalnom kulturom, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja spaja prošlost i sadašnjost.
Posebnu vrijednost boravku daje restoran JAZ by Ana Roš, koji gostima nudi vrhunsko gastronomsko iskustvo kroz inovativne kreacije od lokalnih namirnica. Hotel je idealan za one koji žele luksuzan, ali intiman odmor u centru Poreča, s naglaskom na kulturu, povijest i istarsku kuhinju. Gosti također mogu uživati u šetnjama starim gradom, kulturnim atrakcijama i pogledu na Jadransko more, što svaki boravak čini nezaboravnim.
6. Grand Park Hotel Rovinj jedan je od najprestižnijih hotela u Hrvatskoj, uvršten među 50 najboljih hotela svijeta. Smješten na brežuljku s pogledom na staru gradsku jezgru i crkvu sv. Eufemije, hotel nudi vrhunsku uslugu i luksuzno iskustvo boravka.
Gosti mogu uživati u Michelinvom zvjezdicom nagrađenoj gastronomiji, opuštanju u luksuznom wellness centru te ekskluzivnom ambijentu elegantnih soba i apartmana s panoramskim pogledom na more i grad.
Hotel je idealan za romantične bijegove, luksuzni odmor ili sofisticirani odmor uz mediteranski šarm Rovinja, kombinirajući luksuz, vrhunsku uslugu i dizajn u savršenoj harmoniji.
7. HOTEL LONE. Za ljubitelje modernog dizajna i arhitekture, Hotel Lone je pravi izbor. Smješten uz predivnu park-šumu Zlatni rt, hotel se ističe svojim impresivnim arhitektonskim stilom i minimalističkim, elegantnim interijerom.
Prostrane sobe s panoramskim pogledom na zelenilo ili more nude maksimalnu udobnost, dok bogata wellness ponuda uključuje saune, bazene i spa tretmane koji savršeno nadopunjuju opuštajući boravak.
Hotel Lone idealan je za romantični bijeg, aktivni odmor ili jednostavno trenutke potpune relaksacije, spajajući luksuz, dizajn i prirodu u jedinstveno iskustvo Rovinja.
8. HYATT REGENCY ZADAR.
Na obali Zadra smjestio se Hyatt Regency Zadar, hotel smješten u obnovljenoj zgradi nekadašnje tvornice Maraska, koji savršeno spaja povijesnu arhitekturu i suvremeni luksuz.
Hotel nudi sofisticirane sobe i apartmane s pogledom na more, vrhunske gastronomske koncepte te wellness zonu za potpunu relaksaciju. Poseban doživljaj pružaju nezaboravni zalasci sunca koji su stoljećima inspirirali umjetnike, a prema legendi, čak i Alfreda Hitchcocka.
Hyatt Regency Zadar idealan je izbor za sve koji žele spoj kulturne baštine, moderne elegancije i mediteranskog načina života.
9. FALKENSTEINER HOTEL & SPA IADERA. Smješten u idiličnom mediteranskom okruženju, Falkensteiner Hotel & Spa Iadera nudi savršen spoj luksuza, mira i vrhunskog wellnessa.
Njegov Acquapura SPA, jedan od najvećih u Hrvatskoj, prostire se na impresivnih 6.000 m² i uključuje grijane bazene, hammam, saune te posebne Aufguss rituale koji pružaju potpuno opuštanje tijela i uma.
Osim wellness iskustva, hotel nudi brojne mogućnosti za aktivan odmor – od biciklističkih i pješačkih staza do vodenih sportova u blizini, dok gastronomska ponuda spaja lokalne delicije s međunarodnim kulinarskim trendovima. Falkensteiner Iadera idealno je mjesto za one koji žele spoj relaksacije, luksuza i mediteranskog načina života, uz pogled na kristalno čisto more i netaknutu prirodu Dalmacije.
10. HOTEL EXCELSIOR. Smješten uz samu obalu, Hotel Excelsior pruža spektakularan pogled na Stari grad i Jadransko more, spajajući luksuz, eleganciju i vrhunsku uslugu.
Prostrane sobe i suiteovi opremljeni su modernim sadržajima, dok restoran nudi sofisticiranu gastronomiju s naglaskom na lokalne namirnice i mediteranske okuse.
Hotel je idealan za romantične bijegove, poslovna putovanja ili opuštajući odmor uz more, a dodatnu vrijednost čini i privatna plaža te wellness zona koja uključuje bazen, saune i spa tretmane. Excelsior spaja prepoznatljivu povijesnu atmosferu grada s modernim luksuzom, čineći svaki boravak nezaboravnim.
11. HOTEL SUMRATIN. Smješten u mirnoj uvali Lapad, Hotel Sumratin donosi suvremen i nenametljiv luksuz, idealan za opušteniji boravak u Dubrovniku.
Hotel nudi moderno uređene sobe s pogledom na more ili park, opremljene svim pogodnostima za ugodan i bezbrižan odmor.
Gosti mogu uživati u intimnom restoranu s lokalnim i internacionalnim jelima, kao i u opuštajućim šetnjama uz obalu ili biciklističkim stazama u okolini. Hotel Sumratin savršen je izbor za one koji žele spoj komfora, mirnog ambijenta i blizine gradskih atrakcija, bez gužve i buke centra.
12. HOTEL MONTE MULLINI.
Smješten u prekrasnom ambijentu Rovinjske rivijere, Hotel Monte Mulini nudi savršen spoj luksuza, prirode i mediteranskog šarma.
Hotel se ističe modernim dizajnom, prostranim sobama i suiteovima te vrhunskom gastronomskom ponudom koja spaja lokalne namirnice s kreativnim kulinarskim pristupom.
Hotel Monte Mulini također nudi ekskluzivne programe za goste koji žele aktivan odmor – od vodenih sportova i biciklističkih tura do kulinarskih radionica i vinskih degustacija. Svaki boravak ovdje kombinira luksuz, udobnost i blizinu prirode, stvarajući idealnu oazu za opuštanje, povezivanje s obitelji ili partnerom, ali i uživanje u mediteranskom stilu života.
13. BEVANDA HOTEL & RESTAURANT – UNIQUE ADRIATIC.
Smješten u slikovitom mjestu Korčula, Bevanda Hotel & Restaurant – Unique Adriatic nudi ekskluzivno iskustvo spajanja luksuza, dizajna i mediteranskog šarma. Hotel se ističe modernim interijerom, prostranim sobama s panoramskim pogledom na more i netaknutu prirodu, te vrhunskom gastronomskom ponudom u restoranu koji slavi lokalne namirnice i dalmatinske specijalitete.
Gosti mogu uživati u privatnom pristupu moru, wellness i spa sadržajima, kao i aktivnostima poput jedrenja, biciklizma ili istraživanja kulturne baštine Korčule.
Bevanda je idealna destinacija za romantične bijegove, luksuzni odmor i opuštanje u intimnom, sofisticiranom okruženju, gdje mediteranski ugođaj i pažljivo osmišljeni detalji stvaraju nezaboravan boravak.
13. HOTEL MATERA.
Smješten usred prostrane slavonske ravnice, Hotel Materra nudi minimalistički i suvremeni dizajn koji odiše smirenošću i elegancijom. Prostrane sobe osmišljene su za maksimalnu udobnost, a impresivan spa-centar pruža širok spektar tretmana i sadržaja koji potiču potpuno opuštanje tijela i uma.
Hotel Materra također nudi gurmanske doživljaje kroz restoran koji koristi lokalne namirnice, dok okolina poziva na šetnje, bicikliranje i istraživanje prirodnih ljepota Slavonije. Idealan je za bijeg od svakodnevnog stresa, wellness odmor ili miran retreat u srcu hrvatske ravnice.
Hotel Materra organizira tematske vikendove i radionice, pružajući gostima priliku za učenje novih vještina ili opuštanje kroz kreativne aktivnosti. Savršeno je mjesto za parove, obitelji ili solo putnike koji traže kombinaciju luksuza, prirode i potpune relaksacije.
14. HOTEL ESPLANADE.
Za urbani uskrsni bijeg, Hotel Esplanade u Zagrebu nudi bezvremenski luksuz i eleganciju. Hotel kombinira povijesnu arhitekturu s modernim komforom, a gosti mogu uživati u vrhunskoj gastronomiji, posebnom uskrsnom programu i elegantnom ambijentu koji odiše profinjenošću.
Esplanade je idealan za sve koji žele spojiti gradski život s blagdanskim opuštanjem, a dodatnu vrijednost pružaju luksuzni spa sadržaji, sofisticirani barovi i blizina kulturnih atrakcija Zagreba. Savršen je izbor za romantične bijegove, obiteljske odmore ili jednodnevne luksuzne escapade u srcu hrvatske metropole.
Gosti tako mogu uživati u kombinaciji luksuza, tradicije i urbane energije Zagreba, stvarajući nezaboravne trenutke.
15. HOTEL MORE - Smješten uz samu plažu, hotel Boutique Hotel More s 5 zvjezdica u Dubrovniku nudi elegantan smještaj, vanjski bazen, dva restorana i jedinstveni Cave Bar. Okružen bujnom mediteranskom vegetacijom, nalazi se na poluotoku Lapad, samo 3,5 km od dubrovačke stare gradske jezgre.
Sve sobe i suitevi imaju pogled na more ili vrt te klimatizaciju. Svaka smještajna jedinica ima vlastitu kupaonicu s mramornim elementima i kadom.
Restoran Tramuntana nudi lokalna dalmatinska jela pripremljena od najboljih plodova Jadranskog mora, a atrakcija - koktel bar smješten u prirodnoj špilji podijeljenoj na tri razine ispod hotela u prirodnoj stijeni - Cave Bar More - jedinstveno je mjesto gdje se priroda i luksuz spajaju u spektakularan ambijent, a posjetitelji ondje mogu uživati u pićima uz pogled na Jadran.
Bar pruža spektakularan ambijent u kojem se gosti mogu opustiti uz širok izbor pića i laganih zalogaja.
