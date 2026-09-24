FOTO 20 izletišta u Hrvatskoj koja su na jesen posebno lijepa

Jesen je idealno vrijeme za istraživanje Hrvatske, kada šume poprime raskošne boje, a temperature postanu ugodnije za boravak na otvorenom. Od planina i jezera do slikovitih gradića i skrivenih prirodnih bisera
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
U nastavku pogledjate najbolja izletišta u Hrvatskoj za jesen.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledjate najbolja izletišta u Hrvatskoj za jesen. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledjate najbolja izletišta u Hrvatskoj za jesen.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
PLITVIČKA JEZERA Nacionalni park u jesen izgleda posebno atraktivno kada šume oko jezera poprime zlatne, narančaste i crvene nijanse. Šetnja drvenim stazama uz slapove i jezera odličan je izbor za cjelodnevni izlet.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
GORSKI KOTAR Fužine, Lokve, Delnice i okolna mjesta u jesen nude pravi planinski ugođaj. Šume pune boja, jezera i brojna izletišta idealni su za bijeg od gradske gužve.
| Foto: PROFIMEDIA
RISNJAK Guste šume Nacionalnog parka Risnjak u jesenskim mjesecima postaju posebno dojmljive. Brojne planinarske i pješačke staze pružaju priliku za aktivan dan u prirodi.
| Foto: Marko Vrdoljak/NP RISNJAK
FUŽINE Jezero Bajer okruženo šumama jedna je od najpoznatijih lokacija za jesenski izlet u Gorskom kotaru. Uz šetnju uz jezero, izlet se može upotpuniti ručkom ili posjetom nekom od obližnjih mjesta.
| Foto: pixsell/ilsutracija
VRAŽJI PROLAZ I ZELENI VIR Kod Skrada se skrivaju jedan od najatraktivnijih kanjona u Hrvatskoj i impresivni slap Zeleni vir. Staze vode kroz šumu, uz stijene i vodu, pa je lokacija posebno lijepa kada priroda poprimi jesenske boje.
| Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL, ILUSTRACIJA
KAMAČNIK Slikoviti kanjon kod Vrbovskog prati planinska rječica, a uz nju vodi uređena pješačka staza. U jesen okolna šuma stvara posebno fotogeničan prizor, pa je ovo odličan izbor za mirniji izlet.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL (ilustracija)
ŽUMBERAK I SAMOBORSKO GORJE Brežuljci, šume, vinogradi i mala sela čine ovaj kraj odličnim za jesenski bijeg iz grada. Na raspolaganju je niz pješačkih i planinarskih staza različite zahtjevnosti.
| Foto: Bruno Fantulin/Pixsell
MEDVEDNICA Zagrepčanima je Medvednica jedan od najjednostavnijih izbora za jesenski izlet jer se do prirode može stići vrlo brzo. Šumske staze, planinarski domovi i vidikovci posebno su privlačni kada lišće počne mijenjati boju.
| Foto: Park prirode Medvednica
LONJSKO POLJE Park prirode Lonjsko polje nudi potpuno drugačiji jesenski doživljaj, daleko od planinskih gužvi. Osim prirode i brojnih ptica, posjetitelji mogu istražiti tradicionalna sela i drvene kuće Posavine.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
PAPUK Papuk je odličan izbor za ljubitelje šetnje kroz guste jesenske šume. Na području parka nalaze se brojne staze i prirodne atrakcije, a izlet se može spojiti i s posjetom Parku prirode Papuk.
| Foto: HTZ/Mario Romulić/Dražen Stojčić
MOTOVUN I MOTOVUNSKA ŠUMA Istra je u jesen posebno zanimljiva, a Motovun pruža spoj slikovitog gradića, pogleda na krajolik i poznate šume. Jesen je ondje i vrijeme tartufa, pa izlet možete spojiti s istraživanjem lokalne gastronomije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
GROŽNJAN Kamene ulice i kuće ovog istarskog gradića izgledaju posebno šarmantno izvan glavne turističke sezone. Nakon šetnje povijesnom jezgrom možete istražiti okolna sela, vinograde i istarske krajolike.
| Foto: Dreamstime
PAZIN I PAZINSKA JAMA Pazin je zanimljiv izbor za jesenski izlet jer nudi spoj povijesti i prirode. Posebnu atrakciju predstavlja Pazinska jama, duboki ponor ispod srednjovjekovnog kaštela.
| Foto: screenshot/facebook
KLEK I OGULIN Ogulin je odlična polazna točka za istraživanje prirode i legendi ovog kraja, a Klek privlači planinare svojim karakterističnim stjenovitim vrhom. Izlet možete proširiti posjetom Đulinom ponoru, jezeru Sabljaci i staroj gradskoj jezgri.
| Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL
VELEBIT Velebit u jesen nudi impresivne planinske krajolike i poglede koji sežu sve do Jadrana. Ovisno o kondiciji, možete birati između kraćih šetnji i zahtjevnijih planinarskih ruta.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
SJEVERNI VELEBIT Nacionalni park Sjeverni Velebit posebno će se svidjeti onima koji žele provesti dan u divljoj i gotovo netaknutoj prirodi. Premužićeva staza jedna je od najpoznatijih ruta, a jesenske boje dodatno naglašavaju ljepotu krajolika.
| Foto: Robert Anic/PIXSELL
NP KRKA Nacionalni park Krka nije rezerviran samo za ljeto, a jesenski mjeseci mogu biti odlični za obilazak slapova i šetnju uz rijeku. Ugodnije temperature također su pogodne za istraživanje parka bez ljetnih vrućina.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL-ilustracija
ZRMANJA Kanjon Zrmanje pruža spektakularne prizore stijena, rijeke i okolnog krša. Jesenski izlet posebno je zanimljiv ljubiteljima fotografiranja i aktivnog boravka u prirodi.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
KOPAČKI RIT Park prirode Kopački rit jedan je od najboljih izbora za one koji žele miran izlet i promatranje prirode. Jesen donosi posebnu atmosferu močvarnom krajoliku, a područje je poznato po velikom broju vrsta ptica.
| Foto: Dreamstime
BARANJA Baranja je odlična za jesenski izlet ako želite spojiti prirodu, vinograde i gastronomiju. Osim šetnje kroz vinorodne krajeve, možete posjetiti mala sela i kušati tradicionalna baranjska jela.
| Foto: 123RF