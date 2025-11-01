FOTO 29 najljepših vodopada Europe: Tu je i jedan hrvatski!

Vodopadi oduvijek pobuđuju divljenje. Zvuk vode i mistična atmosfera stvaraju osjećaj kao da stojite pred nečim većim od sebe. Donosimo 29 najljepših, najmoćnijih i najimpresivnijih vodopada Europe, raspoređenih po zemljama i krajevima
1. KRIMML VODOPAD (Austrija). Najviši vodopad u središnjoj Europi s visinom od 380 m pruža spektakularan pogled s planinske staze Wasserfallweg. Okružen je bujnom alpskom prirodom i lako dostupan automobilom ili vlakom.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
2. GAVARNIE VODOPAD (Francuska). Smješten u srcu Pireneja, najviši je vodopad Francuske s padom od 422 m. Do njega vodi slikovita planinarska staza kroz Cirque de Gavarnie.
| Foto: 123RF
3. DETTIFOSS (Island). Poznat kao najmoćniji vodopad u Europi, širok je 100 m i visok 44 m. Njegova sirova snaga i magla čine ga nezaboravnim prizorom.
| Foto: 123RF
4. RHINE VODOPAD (Švicarska). Najširi vodopad Europe nalazi se blizu Schaffhausena. Možete se približiti vodenoj bujici brodom ili s vidikovca na stijeni.
| Foto: Dieter Hawlan
5. VORINGSFOSSEN (Norveška). Impresivan pad od 182 m čini ga jednim od najpoznatijih norveških vodopada. Most iznad kanjona omogućuje zadivljujući pogled.
| Foto: 123RF
6. GULLFOSS (Island). “Zlatni vodopad” dio je slavnog Zlatnog kruga Islanda. Njegove dvostruke kaskade stvaraju spektakularnu maglu i dugu.
| Foto: 123RF
7. ŠTRBAČKI BUK (BiH). Smješten u Nacionalnom parku Una, ovaj vodopad oduševljava pjenastim slapovima i tirkiznom vodom. Idealno mjesto za fotografiranje i šetnju prirodom.
| Foto: 123RF
8. HIGH FORCE (UK). Jedan od najpoznatijih engleskih vodopada, visok 21 m. Nalazi se u slikovitoj dolini rijeke Tees.
| Foto: nikolay100imenov
9. ST NECTAN’S GLEN (UK). Mistično mjesto u Cornwallu s vodopadom koji prolazi kroz kameni otvor. Okružen je šumom i legendama o vilama i vitezovima.
| Foto: Valery Egorov
10. POWERSCOURT VODOPAD (Irska). Najviši vodopad Irske (121 m) nalazi se u blizini Dublina. Okružen je parkovima i idealan za obiteljski izlet.
| Foto: 123RF
11. CATRIGG FORCE (UK). Skriveni dragulj Yorkshire Dalesa, okružen stjenovitim liticama i zelenilom. Do njega vodi kratka, slikovita staza iz sela Stainforth.
| Foto: 123RF
12. TORC VODOPAD (Irska). Vodopad u Nacionalnom parku Killarney poznat po bujnoj šumi i jednostavnom pristupu. Najimpresivniji je nakon kiše.
| Foto: KONGSAK PHUANGSUB
13. SKOGAFOSS (Island). Jedan od najfotografiranijih islandskih vodopada s padom od 60 m. Često se nad njim formiraju duge zbog guste magle.
| Foto: 123RF
14. PLIVA VODOPAD (BiH) – Nalazi se u srcu Jajca, gdje rijeka Pliva pada u Vrbas. Jedan je od rijetkih vodopada u samom centru grada.
| Foto: 123RF
15. VAL DI GENOVA (Italija). Dolina poznata po nizu manjih vodopada i ledenjačkih potoka. Savršena za planinarenje i istraživanje prirode Dolomita.
| Foto: 123RF
16. CASCADA GRANDE DE MARO (Španjolska). Slikovit vodopad blizu obale Costa del Sol. Do njega se može doći kajakom iz Nerje.
| Foto: 123RF
17. STEINSDALSFOSSEN (Norveška). Vodopad kod Hardangerfjorda poznat po stazi koja prolazi iza vode. Možete ga posjetiti tijekom cijele godine.
| Foto: MOSTOVYE
18. Seljalandsfoss (Island). Još jedan islandski dragulj koji možete obići iza slapova. Osvijetljen noću, stvara čaroban doživljaj.
| Foto: kavram
19. EDESSA VODOPAD (Grčka). Glavna atrakcija grada Edessa, s pogledom na makedonsku dolinu. Okružen zelenim parkom i kamenim stazama.
| Foto: Alexey Izotov
20. CASCADE D’ANGON (Francuska). Skriveni vodopad u blizini Annecyja, okružen šumom i kanjonom. Do njega vodi popularna pješačka staza.
| Foto: Tripadvisor
21. SGWD YR EIRA (Wales, UK). Značenje imena je “vodopad snijega”; posjetitelji mogu hodati iza njega. Dio je slikovite “Doline slapova” u Walesu.
| Foto: 123RF
22. TERME DI SATURNIA (Italija). Termalni slapovi tople sumporne vode blizu Toskane. Idealno mjesto za opuštanje tijekom cijele godine.
| Foto: Richard Semik
23. SLAPOVI KRKE (Hrvatska). Dio Nacionalnog parka Krka, poznat po kaskadama i smaragdnim jezerima. Posjetitelji mogu plivati u određenim zonama.
| Foto: 123RF
24. GORZI VODOPAD (Norveška). Divlji vodopad skriven među planinama, popularan među planinarima. Najbolje ga je posjetiti ljeti zbog sigurnosti staza.
| Foto: 123RF
25. RIBEIRO BONITO (Madeira). Vodopad u gustoj prašumi Laurisilve, dijelu UNESCO-ve baštine. Okružen je stazama i visećim mostovima.
| Foto: 123RF
26. KOROUOMA CANYON (Finska). Zimi poznat po zaleđenim slapovima koje penjači koriste za “ice climbing”. Ljeti nudi mirnu šetnju kanjonom.
| Foto: Tripadvisor
27. TRIBERG VODOPAD (Njemačka). Jedan od najviših vodopada Njemačke, smješten u Crnoj šumi. Okružen brojnim šetnicama i vidikovcima.
| Foto: Frank Fichtmueller
28. STAUBBACH SLAP (Švicarska). Ikonični vodopad Lauterbrunnena koji pada 300 m niz okomitu stijenu. Njegov lagani sprej često stvara dugu u zraku.
| Foto: Tripadvisor
29. BALEA VODOPAD (Rumunjska). Dio Transfăgărășan planinske ceste, poznat po dramatičnim pogledima. Okružen je šumama i ledenjačkim jezerima.
| Foto: 123RF