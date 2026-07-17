FOTO 30 trikova uz koje slavne dame uvijek izgledaju savršeno

Iza svakog glamuroznog izdanja na crvenom tepihu krije se mnogo više od same haljine i cipela. Slavni stilisti koriste niz pametnih trikova koji sprječavaju modne nezgode i osiguravaju da odjevne kombinacije izgledaju besprijekorno iz svakog kuta
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U nastavku pogledajte modne i beauty trikove kojima se slavne dame i njihovi stilisti služe kako bi uvijek izgledale besprijekorno.
| Foto: Instagram/bellahadid
U nastavku pogledajte modne i beauty trikove kojima se slavne dame i njihovi stilisti služe kako bi uvijek izgledale besprijekorno. |
Foto: Instagram/bellahadid
U nastavku pogledajte modne i beauty trikove kojima se slavne dame i njihovi stilisti služe kako bi uvijek izgledale besprijekorno.
| Foto: Instagram/bellahadid
1. LAK ZA KOSU UKLANJA STATIČKI ELEKTRICITET.
Ako je vani vjetrovito ili hladno, stilisti savjetuju da lagano poprskate odjeću lakom za kosu, osobito haljine s puno tkanine. Taj jednostavan trik pomaže smanjiti statički elektricitet, sprječava lijepljenje materijala uz tijelo i omogućuje da odjevna kombinacija izgleda besprijekorno.
| Foto: Instagram/haileybieber
2. SPUŽVICOM UKLONITE TRAGOVE DEZODORANSA.
Bijele mrlje od dezodoransa mogu pokvariti i najljepšu odjevnu kombinaciju. Umjesto pranja, dovoljno je nekoliko puta nježno prijeći čistom spužvicom preko zahvaćenog dijela tkanine i tragovi će u većini slučajeva nestati za nekoliko sekundi.
| Foto: Instagram/gigihadid
3. LJEPLJIVA TRAKA ZA SAVRŠENI DEKOLTE.
Obitelj Kardashian popularizirala je ovaj trik nakon što je na Instagramu pokazala kako koristi čvrstu tekstilnu, odnosno gaffer traku za podizanje grudi ispod odjeće. Mnoge slavne osobe i stilisti i danas se njome služe jer pruža dodatnu potporu, oblikuje dekolte i pomaže da haljine s dubokim izrezima ili otvorenim leđima stoje besprijekorno tijekom cijele večeri.
| Foto: Instagram/kyliejenner
4. SVILENI ŠAL ŠTITI OD MRLJA OD ŠMINKE.
Kako biste izbjegli da puder, rumenilo ili ruž završe na odjeći, prije odijevanja preko lica stavite svileni šal. Ovaj jednostavan trik štiti šminku od razmazivanja, ali i sprječava da na haljini ostanu neugledne mrlje tijekom oblačenja.
| Foto: Instagram/blakelively
5. CBD ULJE ZA UBLAŽAVANJE BOLOVA U STOPALIMA.
Dugotrajno nošenje visokih potpetica može uzrokovati bolove u stopalima, zbog čega neke slavne osobe posežu za CBD uljem. Dovoljno je nanijeti nekoliko kapi na jastučiće stopala, pete ili gornji dio prstiju kako bi se ublažila nelagoda tijekom višesatnog stajanja i hodanja. Glumica Melissa McCarthy otkrila je za E! da je upravo ovaj trik koristila prije dodjele Oscara 2019. godine.
| Foto: Instagram/melissamccarthy
6. NOSITE BEŠAVNO DONJE RUBLJE.
Vidljive linije donjeg rublja mogu narušiti izgled i najskuplje odjevne kombinacije, posebno uz uske haljine ili suknje. Zato stilisti slavnih preporučuju bešavno donje rublje koje se ne ocrtava ispod tkanine. Neke zvijezde, kada to kroj odjeće dopušta, odlučuju se i potpuno preskočiti donje rublje kako bi postigle besprijekornu siluetu.
| Foto: Instagram/haileybieber
7. BALZAM ZA USNE UKROTIT ĆE NEPOSLUŠNE VLASI.
Balzam za usne nije koristan samo za njegu usana – može poslužiti i kao brz spas za kosu. Dovoljno je nanijeti malu količinu na vrhove prstiju i nježno zagladiti neposlušne vlasi ili sitne "baby hair" dlačice. Budući da stane u svaku torbicu, ovaj praktičan trik idealan je za brze popravke frizure tijekom dana ili prije važnog događaja.
| Foto: Instagram/jlo
8. SAPUN ĆE OLAKŠATI OTKOPČAVANJE ZAGLAVLJENOG ZATVARAČA.
Ako se patentni zatvarač zaglavi i ne želi se pomaknuti, nemojte ga silom povlačiti jer biste ga mogli oštetiti. Umjesto toga, lagano utrljajte komadić suhog sapuna duž zatvarača. Sapun će djelovati kao lubrikant, pa će patent puno lakše kliziti gore ili dolje.
| Foto: Instagram/Zendaya
9. OBLIKUJTE SILUETU UZ SHAPEWEAR.
Bez obzira na konfekcijski broj ili građu tijela, oblikujuće donje rublje može pomoći da odjeća ljepše pristaje. Shapewear zaglađuje siluetu, ublažava neravnine i omogućuje da haljine, suknje i uski kompleti padaju elegantnije i skladnije.
| Foto: Instagram/ladygaga
10. ODABERITE CIPELE BROJ VEĆE.
Mnoge slavne osobe za važne događaje i crveni tepih biraju cipele broj veće kako bi izbjegle žuljeve i neugodno trljanje stopala. Ovaj trik ostavlja malo više prostora za stopala, koja tijekom dugog stajanja i hodanja mogu lagano oteći, pa nošenje visokih potpetica postaje znatno ugodnije.
| Foto: Instagram/victoriabeckham
11. PONEKAD JE BOLJE PRESKOČITI JASTUČIĆE ZA BRADAVICE.
Iako su silikonski jastučići često prvi izbor ispod izazovnih haljina, pod jakim reflektorima ili pri fotografiranju njihove se konture mogu ocrtavati kroz tkaninu. Zato stilisti savjetuju da birate ultratanke, bešavne modele ili ih, kada kroj i materijal haljine to dopuštaju, potpuno izostavite kako bi odjevna kombinacija izgledala što prirodnije.
| Foto: Instagram/bellahadid
12. UVJEŽBAJTE POZIRANJE PRIJE DOGAĐAJA.
Dobra poza može u potpunosti promijeniti dojam odjevne kombinacije, a neke haljine izgledaju mnogo bolje iz određenih kutova. Zato stilisti slavnih savjetuju da prije vjenčanja, svečane večere ili izlaska isprobate nekoliko poza ispred ogledala ili fotoaparata kako biste otkrili koja vam najbolje pristaje.
| Foto: Instagram/dualipa
13. SUŠILO ZA KOSU KAO BRZI ZAMJENSKI PAROČISTAČ.
Ako na odjeći primijetite nabore, a pri ruci nemate glačalo ili parni uređaj, može pomoći sušilo za kosu. Uključite ga na jaču temperaturu i usmjerite topli zrak prema zgužvanom dijelu tkanine. Nastavak za usmjeravanje zraka dodatno olakšava zaglađivanje nabora jer preciznije usmjerava toplinu, a ujedno održava sigurnu udaljenost od tkanine.
| Foto: Instagram/chrissyteigen
14. BRUSNIM PAPIROM PROTIV KLIZAVIH POTPLATA.
Nove cipele, osobito one s glatkim potplatima, mogu biti vrlo skliske, što povećava rizik od nezgodnog poskliznuća. Zato stilisti savjetuju da prije prvog nošenja lagano prijeđete brusnim papirom preko potplata. Time se stvara hrapavija površina koja poboljšava prianjanje i čini hod sigurnijim.
| Foto: 123RF
15. USKLADITE DONJE RUBLJE S BOJOM KOŽE.
Ako nosite svjetliju ili prozirnu odjeću, donje rublje u nijansi kože često je najbolji izbor. Takvi modeli manje se ocrtavaju ispod tkanine i stvaraju dojam besprijekornog izgleda, zbog čega ih stilisti slavnih redovito preporučuju za svečane haljine i modne kombinacije od tankih materijala.
| Foto: Instagram/emrata
16. BIRAJTE ČVRŠĆE MATERIJALE I PRIPIJENIJE KROJEVE.
Želite li izbjeći da vam vjetar podigne haljinu ili suknju, birajte odjeću od debljih materijala i modele koji bolje prianjaju uz tijelo. Takvi krojevi manje se pomiču pri hodu i na vjetru, a ujedno ostavljaju elegantniji i uredniji dojam.
| Foto: Instagram/penelopecruzoficial
17. PLASTIČNA VREĆICA OLAKŠAVA OBUVANJE ČIZAMA.
Ako se teško uvlačite u uske čizme, posebno modele do koljena, poslužite se običnom plastičnom vrećicom. Stavite je preko stopala prije obuvanja kako bi ono lakše skliznulo u čizmu. Ovaj jednostavan trik koriste i stilisti slavnih kada zvijezde trebaju brzo obući uske čizme za crveni tepih ili modna snimanja.
| Foto: Instagram/bellahadid
18. PASTA ZA ZUBE VRAĆA SJAJ KOŽNOJ OBUĆI.
Ako su vaše kožne cipele izgubile sjaj, mala količina paste za zube može pomoći da ponovno izgledaju uredno. Nanesite je na mekanu krpu i nježno utrljajte u površinu kože, a zatim obrišite čistom vlažnom krpom. Ovaj jednostavan trik uklanja sitne nečistoće i vraća obući svježiji, sjajniji izgled.
| Foto: Instagram/oliviapalermo
19. MALI UTEZI U PORUBU SPRJEČAVAJU NEZGODNE TRENUTKE.
Jedan od omiljenih trikova stilista, posebno onih koji odijevaju članice kraljevskih obitelji, jest ušivanje malih utega u porub suknje ili haljine. Dodatna težina pomaže da tkanina ostane na mjestu čak i kada zapuše jači vjetar, čime se smanjuje mogućnost neugodnih modnih nezgoda.
| Foto: Instagram/princeandprincessofwales
20. BIRAJTE HULAHOPKE S VISOKIM STRUKOM.
Hulahopke s visokim strukom bolje prianjaju uz tijelo od klasičnih modela i znatno je manja vjerojatnost da će se spuštati tijekom nošenja. Osim što pružaju veću udobnost, pomažu zagladiti siluetu i osiguravaju da odjeća stoji uredno tijekom cijelog dana ili večeri.
| Foto: Instagram/kendalljenner
21. ŠMINKOM DO DOJMA GUŠĆE KOSE.
Ako želite da kosa izgleda gušće, stilisti slavnih preporučuju nanošenje sjenila ili pudera u nijansi kose uz rub vlasišta. Tako se optički popunjavaju rjeđa područja i stvara dojam punije linije kose. Važno je odabrati nijansu koja se što bolje stapa s prirodnom bojom kose kako bi rezultat izgledao potpuno prirodno.
| Foto: Instagram/krisjenner
22. JASTUČIĆE ZA BRADAVICE ISKORISTITE PROTIV ŽULJEVA.
Silikonski jastučići za bradavice mogu poslužiti i kao praktična zaštita od žuljeva. Ako vas cipele žuljaju, izrežite ih na željenu veličinu i zalijepite na mjesto gdje obuća najviše trlja kožu. Budući da su mekani i samoljepljivi, mogu ublažiti trenje i učiniti nošenje cipela znatno ugodnijim.
| Foto: Instagram/jenniferaniston
23. BODI ĆE ZADRŽATI GORNJI DIO ODJEĆE NA MJESTU.
Bodi je jedan od omiljenih komada stilista slavnih jer osigurava da gornji dio odjeće ostane uredno na mjestu tijekom cijelog dana. Za razliku od običnih majica, ne izvlači se iz hlača ili suknje, ne gužva se i pruža besprijekoran izgled, što ga čini idealnim izborom za svečane prilike i elegantne modne kombinacije.
| Foto: Instagram/elsahosk
24. FOTOGRAFIRAJTE ODJEVNU KOMBINACIJU PRIJE IZLASKA.
Odjeća koja izgleda besprijekorno u ogledalu ne mora jednako dobro izgledati pod jakim bljeskovima fotoaparata. Prije nego što krenete na događaj, fotografirajte se mobitelom uz bljeskalicu kako biste provjerili prozirnost tkanine, eventualne mrlje, nabore ili druge detalje koji golim okom možda nisu vidljivi.
| Foto: Instagram/annehathaway
25. VALJAK ZA DLAČICE TAJNO JE ORUŽJE STILISTA.
Valjak za uklanjanje dlačica i vlakana nezaobilazan je dodatak u garderobi mnogih slavnih osoba i njihovih stilista. U nekoliko poteza uklanja dlačice kućnih ljubimaca, prašinu i sitna vlakna s odjeće, osobito s tamnih komada na kojima su najvidljiviji. Mini verziju valjka isplati se nositi u torbici kako biste u svakom trenutku mogli osvježiti svoj izgled.
| Foto: Instagram/oliviapalermo
26. UZ HULAHOPKE KORISTITE SILIKONSKE JASTUČIĆE ZA PETU.
Hulahopke mogu učiniti stopala skliskima u visokim potpeticama, zbog čega noga lako klizi prema naprijed. Kako biste to spriječili, zalijepite silikonske jastučiće na unutarnji dio pete cipele. Oni pružaju bolje prianjanje, povećavaju udobnost i smanjuju mogućnost klizanja tijekom hodanja.
| Foto: Instagram/nicolekidman
27. ODABERITE KVALITETAN GRUDNJAK BEZ NARAMENICA.
Grudnjak bez naramenica neizostavan je ispod haljina s golim ramenima ili otvorenim dekolteom, no važno je pronaći model koji savršeno pristaje kako ne bi klizio ili stezao. Stilisti savjetuju da za posebno važne prilike grudnjak, ako je moguće, prišijete unutar haljine kako bi ostao na mjestu tijekom cijelog događaja.
| Foto: Instagram/sofiavergara
28. PEGLA ZA KOSU MOŽE ZAMIJENITI GLAČALO.
Ako na košulji ili odjeći primijetite tek nekoliko nabora, ne morate vaditi klasično glačalo. Pegla za kosu može brzo zagladiti ovratnik, manžete ili manje zgužvane dijelove odjeće. Ipak, pazite da temperatura ne bude previsoka kako ne biste oštetili osjetljive tkanine.
| Foto: Instagram/irinashayk
29. PRILAGODITE ODJEĆU KROJAČU ZA SAVRŠENO PRISTAJANJE.
Ni najskuplja odjeća neće izgledati besprijekorno ako nije prilagođena vašoj građi. Zato slavne osobe gotovo svaki svečani komad nose krojaču kako bi se skratili porubi, prilagodili rukavi ili proširili i suzili pojedini dijelovi. Dobro skrojena odjeća ne samo da izgleda elegantnije, već je i znatno udobnija za nošenje.
| Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION