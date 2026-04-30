FOTO 40 najboljih frizura za muškarce starije od 40 godina

Ulaskom u četrdesete mijenja se puno toga, od životnih prioriteta do osobnog stila, pa tako i frizure. Kosa može postati rjeđa, tanja ili jednostavno zahtijevati manje održavanja, zbog čega mnogi muškarci traže praktične, ali i dalje moderne opcije. Upravo zato stilisti izdvajaju frizure koje kombiniraju jednostavnost, prilagodljivost i dobar izgled, bez obzira na gustoću ili teksturu kose
1. Teksturirani crop.
Kratka frizura koja dobiva punoću zahvaljujući teksturi. Idealna je za muškarce koji primjećuju prorjeđivanje kose jer tekstura stvara dojam gušće kose. Najbolje je koristiti mat proizvode poput gline ili paste kako bi kosa izgledala prirodno i lagano podignuto, bez težine.
2. Buzz cut.
Vrlo kratka frizura koja je jednostavna za održavanje. Blago duže ostavljen vrh i sužene strane mogu vizualno izdužiti lice. Dobar izbor za one koji žele minimalnu brigu oko kose, ali i uredan izgled.
3. Klasična frizura.
Bezvremenski stil koji uključuje razdjeljak sa strane ili blago neurednu teksturu na vrhu. Lako se prilagođava poslovnim i ležernim prilikama, zbog čega je jedan od najčešćih izbora muškaraca u četrdesetima.
4. Teksturirani volumen.
Naglasak je na volumenu koji se postiže šišanjem unutar kose, a ne količinom proizvoda. Frizura izgleda prirodno “gurnuto unatrag”, ali s puno više punoće i pokreta.
5. Potpuno obrijana glava.
Praktično rješenje za muškarce koji se nose s jačim gubitkom kose. Osim što zahtijeva minimalno održavanje, daje čist i samouvjeren izgled. Bitno je redovito štititi vlasište kremom sa zaštitnim faktorom.
6. Izrasli fade.
Varijacija fade frizure koja zadržava oblik, ali ostavlja strane malo duže. Omogućuje prijelaz između poslovnog i opuštenog izgleda, što je čini vrlo svestranom.
7. Stilizirani quiff.
Frizura s kratkim stranama i dužim vrhom koji se podiže prema gore. Može biti uredna i elegantna ili ležerno neuredna, ovisno o načinu stiliziranja.
8. Prirodni valovi.
Kosa se ostavlja nešto duža na vrhu kako bi prirodni valovi došli do izražaja. Daje opušten, ali njegovan izgled, posebno kada su strane kraće.
9. Kratki crop.
Super kratka frizura koja je i dalje nešto duža od potpunog brijanja. Dobra je za prikrivanje nepravilnosti u rastu kose i vrlo je jednostavna za održavanje.
10. Duga kosa sa slojevima.
Duga kosa i dalje može izgledati dobro nakon 40. godine ako je zdrava. Ključ su slojevi koji dodaju pokret i sprječavaju da kosa izgleda teško ili beživotno.
11. Zalizana kosa.
Kosa se nosi zalizana unatrag, ali umjesto jakog gela koristi se lagana krema kako bi se izbjegao “mokar” i tanak izgled. Srednja dužina daje najbolji rezultat.
12. Stilizirani valovi.
Prirodna tekstura se naglašava laganim proizvodima poput spreja s morskom soli. Frizura daje dojam volumena bez pretjeranog stiliziranja.
13. Teksturirani volumen (duža verzija).
Kosa nije jednolike duljine, nego je iznutra “prošarana” kako bi dobila punoću. Idealno za one koji žele duljinu, ali i kontroliran izgled.
14. Kratka tekstura.
Kratka kosa s prirodnim pokretom. Strane su urednije, dok vrh zadržava laganu neurednost koja daje moderniji izgled.
15. Visoka linija kose (receding hairline).
Umjesto skrivanja povlačenja kose, ona se prihvaća i stilizira prirodno. Blago podignuta kosa na vrhu može učiniti izgled modernim i realnim.
16. Teksturirani flat top.
Frizura s naglašenim volumenom na vrhu koji se postiže teksturom, dok su strane kraće. Daje efekt “visine” bez teških proizvoda.
17. Prirodni razdjeljak.
Umjesto oštrog razdjeljka, kosa se dijeli prirodno prstima ili laganim češljem. Rezultat je opušteniji i manje “strogo” stiliziran izgled.
18. Crew cut.
Kratka, uredna frizura vojničkog stila. Jednostavna je za održavanje, a blago duži vrh daje mogućnost minimalnog stiliziranja.
19. Moderni Caesar.
Kratke šiške koje padaju ravno preko čela, ali mekše i prirodnije nego klasična verzija. Dobar izbor za muškarce s povlačenjem kose.
20. Srednja duljina.
Kosa srednje duljine omogućuje više stilskih opcija, od ležernog, neurednog izgleda do elegantnog zalizanog stila.
21. Afro oblik.
Prirodna tekstura se oblikuje u uredan, zaobljen oblik. Strane su nešto kraće kako bi frizura izgledala definiranije i urednije.
22. Kratka slojevita frizura.
Slojevi po cijeloj glavi daju balans i lakoću. Frizura je praktična, ali i dovoljno moderna za svakodnevne situacije.
23. Mature fade
Vrlo uredna i kratka fade frizura. Daje ozbiljan, čist i profesionalan izgled uz minimalno održavanje.
24. Don Draper stil.
Klasična, uredna frizura s laganom teksturom. Može se oblikovati rukama umjesto češljem za moderniji, “cool” efekt.
25. Sijeda quiff frizura.
Sijeda kosa postaje dio stila, a ne nešto što treba skrivati. Krema ili ulje pomažu održati mekoću i kontrolu bez otežavanja kose.
26. All-American fade.
Jednostavan i čist fade koji pristaje gotovo svakom obliku lica. Blago niži prijelaz daje dodatni volumen na vrhu.
27. Lineup frizura.
Oštre, precizne linije oko čela i sljepoočnica daju vrlo definiran i uredan izgled. Često se kombinira s fadeom.
28. Ivy League.
Kratka, ali dovoljno duga frizura da se može razdijeliti ili začešljati. Vrlo prilagodljiva i poslovno prihvatljiva.
29. Klasični fade.
Postupni prijelaz od kratke kose sa strane prema dužem vrhu. Elegantna i uvijek moderna opcija.
30. Opusteni pompadour
Voluminozna frizura s retro inspiracijom. Slaže se s nešto duljom kosom i često dobro izgleda uz bradu.
31. Kratka slojevita frizura.
Praktična frizura koja omogućuje više stilova. Može se nositi uredno ili ležerno s minimalnim proizvodima.
32. Prirodna kratka kosa.
Vrlo jednostavan stil koji prati prirodan rast kose. Naglasak je na zdravoj i njegovanijoj kosi.
33. Shag.
Duga, slojevita i pomalo neuredna frizura. Izgleda opušteno, ali zahtijeva zdravu i gustu kosu.
34. Dugi slojevi.
Duga kosa s naglašenim slojevima kako bi se smanjila težina i dodao pokret.
35. Duža kosa na vrhu.
Strane su kraće, dok je vrh duži i kovrčav ili teksturiran. Daje moderan, mladenački izgled.
36. Bočni razdjeljak s fadeom.
Kombinacija klasičnog razdjeljka i modernog fadea. Vrlo elegantno i pogodno za formalne prilike.
37. Fade s bradom.
Kombinacija uredne fade frizure i duže, njegovane brade. Ravnoteža između urednog i muževnog izgleda.
38. Duga, neuredna kosa.
Ležeran stil koji izgleda mladenački i opušteno. Najbolje funkcionira uz bradu.
39. Elegantno zalizana frizura.
Sofisticiran, “old Hollywood” izgled s naglašenim zalizanjem i kontrolom.
40. Kratko i stilizirano.
Kratke strane i teksturirani vrh s minimalnim proizvodom. Idealno za prorijeđenu kosu jer daje volumen bez težine.
