ZA USPOMENE KAO IZ BAJKE

FOTO Advent u Zagrebu je divna kulisa za blagdanske fotke: Evo najboljih mjesta za poziranje

Ako ove zime tražite savršene adventske fotke u Zagrebu, grad nudi niz čarobnih lokacija koje izgledaju kao stvorene za Instagram. Dovoljno je ponijeti mobitel i osmijeh, a adventske fotke same će se posložiti
Kamo god krenuli, Zagreb je ove godine pun malih bajkovitih kutaka. Zrinjevac je i dalje najromantičnija pozornica - lampice, dekoracije i drvene kućice stvaraju idealnu pozadinu za svaku blagdansku fotografiju.
Kamo god krenuli, Zagreb je ove godine pun malih bajkovitih kutaka. Zrinjevac je i dalje najromantičnija pozornica - lampice, dekoracije i drvene kućice stvaraju idealnu pozadinu za svaku blagdansku fotografiju.
