FOTO Afrikanka s albinizmom osvaja modnu industriju: 'Često privlačim znatiželjne poglede'

OSVAJA MODNU INDUSTRIJU

Diandra Forrest je američka manekenka koja je svojim albinizmom i jedinstvenim izgledom otvorila put većoj raznolikosti u modi. Postala je prva albino manekenka s ugovorom s velikom agencijom i inspiracija mnogima
Diandra Forrest izrasla je u simbol različitosti i hrabrosti unutar modne industrije. Njezina pojava, obilježena albinizmom, zelenim očima i plavom kosom, od početka je privlačila pozornost. Umjesto da svoju različitost skriva, pretvorila ju je u izvor snage i prepoznatljivosti. Time je otvorila vrata mnogim mladim ljudima koji se ne uklapaju u tradicionalne standarde ljepote. | Foto: Instagram/diandraforrest
