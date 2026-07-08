FOTO Anna ima proporcije 90-60-90: Evo koja aktivnost je zaslužna za ovo tijelo iz snova

Anna Gulyaeva na društvenim mrežama izgradila je veliku publiku zahvaljujući atraktivnim fotografijama, nevjerojatnoj fleksibilnosti i ljubavi prema jogi. Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi, a ondje se predstavlja kao 'yogini' i mentorica na putu do prirodno oblikovane figure
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Svojim pratiteljima redovito pokazuje rezultate vježbanja, zahtjevne joga poze, trenutke s putovanja i fotografije u bikinijima koje privlače tisuće reakcija.
| Foto: Instagram/gulyaevaam
Svojim pratiteljima redovito pokazuje rezultate vježbanja, zahtjevne joga poze, trenutke s putovanja i fotografije u bikinijima koje privlače tisuće reakcija.
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Foto: Instagram/gulyaevaam
Svojim pratiteljima redovito pokazuje rezultate vježbanja, zahtjevne joga poze, trenutke s putovanja i fotografije u bikinijima koje privlače tisuće reakcija.
| Foto: Instagram/gulyaevaam
Anna je na Instagramu objavila i da je proslavila 26. rođendan, poručivši kako je shvatila koliko vrijeme brzo prolazi te da želi uživati u svakom trenutku života.
| Foto: Instagram/gulyaevaam
Njezina kombinacija fitnessa, joge, putovanja i atraktivnih fotografija donijela joj je veliku popularnost na društvenim mrežama. U galeriji pogledajte fotografije kojima je Anna privukla pažnju stotina tisuća pratitelja.
| Foto: Instagram/gulyaevaam
Prilikom proslave 26. rođendana napisala je kako je shvatila koliko brzo vrijeme prolazi te je sama sebi obećala da će uživati u svakom trenutku života.
| Foto: Instagram/gulyaevaam
U svojim objavama govori i o važnosti prihvaćanja sebe. U jednoj od njih poručila je kako za istinsku ljubav prema sebi treba vremena te da ljudi ne bi trebali odustati od tog procesa nakon samo jednog dana.
| Foto: Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam
Foto Instagram/gulyaevaam