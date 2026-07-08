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IMA MILIJUN PRATITELJA

FOTO Anna ima proporcije 90-60-90: Evo koja aktivnost je zaslužna za ovo tijelo iz snova

Anna Gulyaeva na društvenim mrežama izgradila je veliku publiku zahvaljujući atraktivnim fotografijama, nevjerojatnoj fleksibilnosti i ljubavi prema jogi. Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi, a ondje se predstavlja kao 'yogini' i mentorica na putu do prirodno oblikovane figure
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FOTO Anna ima proporcije 90-60-90: Evo koja aktivnost je zaslužna za ovo tijelo iz snova
Svojim pratiteljima redovito pokazuje rezultate vježbanja, zahtjevne joga poze, trenutke s putovanja i fotografije u bikinijima koje privlače tisuće reakcija. | Foto: Instagram/gulyaevaam
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Svojim pratiteljima redovito pokazuje rezultate vježbanja, zahtjevne joga poze, trenutke s putovanja i fotografije u bikinijima koje privlače tisuće reakcija. | Foto: Instagram/gulyaevaam
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