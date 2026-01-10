FOTO Aurora borealis samo za odabrane: Luksuzna Laponija po vrtoglavo visokoj cijeni

U srcu finske Laponije, uz obalu legendarnog jezera Inarijärvi, smjestio se ekskluzivni retreat i luksuzna vila ‑ destinacija poznata kao Inai Haven. Ovaj privatni kompleks kombinira dizajn, prirodu i usluge na najvišoj razini, nudeći iskustvo koje rijetko tko može zaboraviti
Boravak ovdje omogućuje potpuni bijeg od svakodnevnog života, okružen netaknutom arktičkom prirodom i, ako imate sreće, spektakularnim aurora borealisom koji se ogleda u jezerskoj površini.
Kompleks se sastoji od dvije glavne vile, Lyre i Lune. Lyra je moderna vila površine oko 163 kvadratna metra i može ugostiti do šest osoba. Veliki panoramski prozori pružaju pogled na jezero, a privatna sauna i vanjski jacuzzi dodatno podižu iskustvo luksuza.
Luna je još veća vila od 211 kvadratnih metara, namijenjena do osam osoba, s prostranim sobama i sličnim luksuznim sadržajima.
U obje vile naglasak je na povezivanju s prirodom, kroz otvorene prostore, minimalistički dizajn i panoramske prozore koji omogućuju da osjećate kao da ste dio beskrajnih snježnih šuma.
Usluge u Inai Havenu uključuju privatnog chefa koji priprema lokalne delicije, a gosti mogu uživati i u brojnim arktičkim aktivnostima, od vožnje snježnim motorima i husky safarija do ribolova na ledu i posjeta farmama sobova.
Svaka aktivnost dizajnirana je kako bi boravak bio potpuno privatno, ekskluzivno i nezaboravno iskustvo.
Ipak, sve ove privilegije dolaze s cijenom koja šokira. Primjerice, za četiri noćenja u periodu od 24. do 28. veljače 2026. za šest osoba, ukupna cijena iznosi nevjerojatnih 13.296 eura. To znači da jedno noćenje u ovakvoj vili košta čak 3.324 eura, što je cifra koju većina putnika teško može povezati s „uobičajenim“ luksuzom u Laponiji.
Za usporedbu, tradicionalni hoteli i kućice u istom području koštaju između 80 i 190 eura po noći, a čak i premium smještaji rijetko prelaze nekoliko stotina eura. Ovdje se jasno radi o luksuzu koji je izvan dosega prosječnog turista.
Unatoč ekstremnoj cijeni, Inai Haven nudi iskustvo iznad svih očekivanja. Potpuna privatnost, intimna povezanost s prirodom i vrhunski luksuzni sadržaji čine ovaj retreat destinacijom iz snova za one koji si to mogu priuštiti.
Međutim, cijena jasno pokazuje da ovo nije mjesto za masovnu publiku, već za posebne prilike i putnike s vrlo dubokim džepom.
Inai Haven je destinacija koja spaja prirodu, luksuz i avanturu na način koji je rijetko viđen, ali uz cijenu koja nadmašuje mnoge luksuzne destinacije svijeta.
