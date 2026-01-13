FOTO Balaton zaleđen, a trajekt i dalje vozi standardnom rutom!

Ovaj fenomen pruža neobičnu zimsku kulisu Balatonu, poznatom kao „mađarsko more”, i dok zima oblači jezero u ledeni plašt, posjetitelji i fotografi imaju priliku zabilježiti prizore koji su rijetkost. Ipak, sve okupljene vlasti i meteorolozi slažu se: led jezera nije pogodan za šetnju, klizanje niti druge aktivnosti na površini sve dok se ne postigne sigurna debljina. | Foto: Marton Monus