FOTO Balaton zaleđen, a trajekt i dalje vozi standardnom rutom!
Najveće jezero u Mađarskoj, Balaton, počelo se zamrzavati do ujednačenog sloja leda, posebno u plićim dijelovima i blizu obale oko mjesta Szántóda, što je izazvalo veliku pozornost posjetitelja i lokalnog stanovništva
Posebno upečatljiv prizor zabilježen je iz zraka gdje snimke dronom prikazuju trajekt koji vozi trajektnom linijom Szántód–Tihany. Linija u kontinuitetu radi prema rasporedu i nije prekinuta zbog leda na vodi u plovidbi kroz zaleđenu površinu Balatona. Kontrast između bijelog ledenog pokrova kojom se probija brod dodatno naglašava snagu zime i razmjere zahlađenja koje je zahvatilo ovo inače mirno i plitko jezero. | Foto: Marton Monus