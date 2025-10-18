Obavijesti

FOTO Ban Jelačić dobio novi modni dodatak povodom Dana kravate! Kako vam se sviđa?

Povodom dana kravata ban Jelačić ogrnut je velikom kravatu. Dan kravata obilježava se u čast ovom profinjenom odjevnom predmetu koji je prema mnogim pričama, izumljen upravo u Hrvatskoj
Obilježavanje Dana kravate u Hrvatskoj na Trgu bana Josipa Jelaci´ca
Dan kravate u Hrvatskoj obilježen je na Trgu bana Josipa Jelačića uz nazočnost uglednih gostiju, uključujući izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, predstavnike Vlade i Grada Zagreba. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
