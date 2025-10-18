FOTO Ban Jelačić dobio novi modni dodatak povodom Dana kravate! Kako vam se sviđa?

Povijest kravate seže u 17. stoljeće, tijekom Tridesetogodišnjeg rata, kada su hrvatski vojnici nosili rubac oko vrata, koji se smatra prethodnikom današnje kravate. Kravata je odmah privukla pažnju Francuza i postala popularna među europskim elitama, uključujući kralja Luja XIV., a nizozemski kartograf krajem 17. stoljeća označava Slavonski Brod i okolinu kao "Cravatten Statt", povezujući prostor s rasporedom konjice i pješaštva Habsburške monarhije. | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL