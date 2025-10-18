FOTO Ban Jelačić dobio novi modni dodatak povodom Dana kravate! Kako vam se sviđa?

Povodom dana kravata ban Jelačić ogrnut je velikom kravatu. Dan kravata obilježava se u čast ovom profinjenom odjevnom predmetu koji je prema mnogim pričama, izumljen upravo u Hrvatskoj
Dan kravate u Hrvatskoj obilježen je na Trgu bana Josipa Jelačića uz nazočnost uglednih gostiju, uključujući izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora, predstavnike Vlade i Grada Zagreba.
|

|
Događaju su prisustvovali i članovi Hrvatskog diplomatskog kluba, hrvatski zastupnici u EU parlamentu, predstavnici Academiae Cravatice, mediji i prijatelji kravate. Središnji dio programa bio je vezanje kravate na spomeniku bana i svečana smjena straže Kravat pukovnije.
|
Povijest kravate seže u 17. stoljeće, tijekom Tridesetogodišnjeg rata, kada su hrvatski vojnici nosili rubac oko vrata, koji se smatra prethodnikom današnje kravate. Kravata je odmah privukla pažnju Francuza i postala popularna među europskim elitama, uključujući kralja Luja XIV., a nizozemski kartograf krajem 17. stoljeća označava Slavonski Brod i okolinu kao "Cravatten Statt", povezujući prostor s rasporedom konjice i pješaštva Habsburške monarhije.
|
Dan kravate danas simbolizira kulturno naslijeđe i prepoznatljivost hrvatskog identiteta u svijetu. Uz ceremonijalne aktivnosti, događaj okuplja institucije, medije i javnost, promičući povijest i tradiciju kravate kao hrvatskog simbola.
|
