FOTO Bijeg u francuske Alpe: Ovaj hotel pruža vrhunac luksuza na padinama Megèva

Four Seasons Hotel Megève nije samo hotel, već alpsko utočište koje savršeno spaja francusku eleganciju s autentičnim planinskim šarmom
Smješten izravno na padinama Mont d'Arboisa u srcu francuskih Alpi, ovaj luksuzni dragulj nudi ekskluzivan doživljaj tijekom cijele godine, idealan za ljubitelje skijanja, golfa i vrhunskog wellnessa.
Jedna od najupečatljivijih značajki hotela je njegova lokacija, koja omogućuje rijetku pogodnost "ski-in/ski-out" pristupa tijekom zime, a ljeti "golf-in/golf-out" pristup na poznatom golf-terenu Mont d’Arbois s 18 rupa.
Gosti uživaju u spektakularnom pogledu na masive Mont Blanc i Aravis, stvarajući savršenu kulisu za odmor.
Four Seasons Megève nudi prostrane i sofisticirano uređene sobe i suiteve. Svaka jedinica odiše modernom elegancijom i alpskim šarmom, a mnoge se ponose privatnim terasama i balkonima s kojih se pruža pogled na planinske vrhove.
Posebno se ističe jedinstveni doživljaj "Suite Idéal", najviše smještene hotelske jedinice u Megèveu. Boravak ovdje uključuje gourmet večeru koju priprema hotelski chef i pruža vam priliku da ujutro budete prvi na netaknutim stazama, doslovno "noć iznad oblaka".
Gastro ponuda hotela stoji rame uz rame s njegovim luksuzom, nudeći tri izuzetna restorana.
Four Seasons Hotel Megève dom je najvećeg spa centra u francuskim Alpama. Ovaj Full-Service Spa prava je oaza mira i relaksacije koja nudi širok raspon tretmana, uključujući masaže, tretmane lica i tijela te posebne tretmane za parove.
Hotel je izuzetno prilagođen obiteljima, nudeći besplatan dječji klub i nadziranu brigu o djeci, kao i Teen Zone za tinejdžere.
