FOTO Bijeg u francuske Alpe: Ovaj hotel pruža vrhunac luksuza na padinama Megèva

TKO 'CVOKOĆE', TKO NE

Znakovi Zodijaka i hladnoća: Tko se pravi da je dobro iako se smrzava, a tko ne pušta dekicu

Ako su Vodenjaci nespremni za hladno vrijeme, neće htjeti to priznati. Čak i ako se potpuno smrzavaju, pretvarat će se da su dobro. Suprotno tome su Ribe, koje će odgoditi sve i ostati 'ušuškane'