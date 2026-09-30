FOTO Bivša balerina Oriana gori od seksepila: Evo kakve sve vježbe radi za ovakvo tijelo

Na Instagramu i TikToku prati je više od 750 tisuća ljudi, a njezin sadržaj uglavnom se vrti oko treninga, zdravog životnog stila, prehrane i svakodnevne rutine. Ipak, Oriana na društvenim mrežama ne pokazuje samo fitness stranu života, već i privatne trenutke s obitelji. Udana je i majka je dvojice sinova, Aarusha i Akasha. | Foto: Instagram/orianavtorres