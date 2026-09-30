FOTO Bivša balerina Oriana gori od seksepila: Evo kakve sve vježbe radi za ovakvo tijelo

Oriana Torres svojim je isklesanim tijelom i fitness rutinama privukla pažnju više od 780 tisuća pratitelja na društvenim mrežama. Bivša balerina danas je uspješna fitness influencerica, poduzetnica i majka dvoje djece, a iza njezine zavidne forme stoje godine discipline, treniranja i zdravih navika
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Orianinu Torres, venezuelanska je fitness influencericu, model i poduzetnica koja je posljednjih godina izgradila vlastiti poslovni imperij.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Orianinu Torres, venezuelanska je fitness influencericu, model i poduzetnica koja je posljednjih godina izgradila vlastiti poslovni imperij. |
Foto: Instagram/orianavtorres
Orianinu Torres, venezuelanska je fitness influencericu, model i poduzetnica koja je posljednjih godina izgradila vlastiti poslovni imperij.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Rođena je u Maracaibu u Venezueli, a od 2013. godine živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Danas je smještena u Miamiju, gdje razvija vlastiti fitness i lifestyle brend.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Prije nego što je postala poznata po treninzima i savjetima o zdravom načinu života, Oriana se bavila klasičnim baletom. Upravo joj je ples, kako ističe kroz svoj sadržaj, pomogao razviti disciplinu i odnos prema tijelu koji je kasnije prenijela u svijet fitnessa.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Danas je najpoznatija po svojoj fitness aplikaciji Body by Oriana, kroz koju svojim pratiteljima nudi treninge i sadržaj vezan uz vježbanje, prehranu i holistički pristup zdravlju.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Osim toga, pokrenula je i vlastitu liniju sportske odjeće By Oriana Collection, čime je svoj utjecaj na društvenim mrežama pretvorila u pravi poslovni brend.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Na Instagramu i TikToku prati je više od 750 tisuća ljudi, a njezin sadržaj uglavnom se vrti oko treninga, zdravog životnog stila, prehrane i svakodnevne rutine. Ipak, Oriana na društvenim mrežama ne pokazuje samo fitness stranu života, već i privatne trenutke s obitelji. Udana je i majka je dvojice sinova, Aarusha i Akasha.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Kako bi održavala ovako isklesanu liniju, u njezinim treninzima mogu se pronaći različite varijacije čučnjeva, vježbe za noge i gluteuse, vježbe s utezima za ruke i ramena, kao i pokreti kojima jača središnji dio tijela.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Posebnu pažnju posvećuje coreu, odnosno mišićima trupa, pa u svojim treninzima koristi različite vrste plankova, podizanja nogu i vježbi za trbušne mišiće. Tu su i vježbe poput iskoraka i čučnjeva koje istodobno aktiviraju više mišićnih skupina.
| Foto: Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres
Foto Instagram/orianavtorres