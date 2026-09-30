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Zgodna Venezuelanka

FOTO Bivša balerina Oriana gori od seksepila: Evo kakve sve vježbe radi za ovakvo tijelo

Oriana Torres svojim je isklesanim tijelom i fitness rutinama privukla pažnju više od 780 tisuća pratitelja na društvenim mrežama. Bivša balerina danas je uspješna fitness influencerica, poduzetnica i majka dvoje djece, a iza njezine zavidne forme stoje godine discipline, treniranja i zdravih navika
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FOTO Bivša balerina Oriana gori od seksepila: Evo kakve sve vježbe radi za ovakvo tijelo
Orianinu Torres, venezuelanska je fitness influencericu, model i poduzetnica koja je posljednjih godina izgradila vlastiti poslovni imperij. | Foto: Instagram/orianavtorres
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Orianinu Torres, venezuelanska je fitness influencericu, model i poduzetnica koja je posljednjih godina izgradila vlastiti poslovni imperij. | Foto: Instagram/orianavtorres
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