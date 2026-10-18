FOTO Bivša fitness trenerica danas mami uzdahe: Pogledajte čime Laila Blue privlači pažnju

Laila Blue je influencerica i modelica koja privlači pozornost ženstvenim oblinama, izazovnim kombinacijama i senzualnim fotografijama. Surađivala je s poznatim modnim brendovima, a prije toga bavila se fitnessom i radila kao trenerica
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Laila Blue je južnoafrička influencerica i modelica koja živi u Sydneyju u Australiji. Popularnost je stekla na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije i sadržaj povezan s modom, ljepotom i lifestyleom.
| Foto: instagram
Laila Blue je južnoafrička influencerica i modelica koja živi u Sydneyju u Australiji. Popularnost je stekla na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije i sadržaj povezan s modom, ljepotom i lifestyleom. |
Foto: instagram
Laila Blue je južnoafrička influencerica i modelica koja živi u Sydneyju u Australiji. Popularnost je stekla na društvenim mrežama, gdje objavljuje fotografije i sadržaj povezan s modom, ljepotom i lifestyleom.
| Foto: instagram
Na Instagramu je prati nekoliko stotina tisuća ljudi, a njezin profil privlači pozornost fotografijama na kojima ističe svoju ženstvenost i figuru. Prepoznatljiva je po samouvjerenom nastupu pred kamerom i sadržaju koji spaja glamur i senzualnost.
| Foto: instagram
Posebno se ističe svojim oblinama i ženstvenom siluetom, koje naglašava odjećom pripijenom uz tijelo. U njezinim objavama mogu se vidjeti i kupaći kostimi i donje rublje, a takvim izdanjima naglašava seksepil i samopouzdanje.
| Foto: instagram
Osim poziranja pred objektivom, bavi se i modnim suradnjama te promocijom odjeće, nakita, proizvoda za kosu i kozmetike. Među brendovima s kojima je surađivala navode se Oh Polly, PrettyLittleThing, Peppermayo i Zala Hair Extensions.
| Foto: instagram
Prije nego što se više usmjerila na modeling, bavila se fitnessom i radila kao trenerica. Njezini počeci na društvenim mrežama bili su povezani s treninzima i vježbanjem, a s vremenom je izgradila prepoznatljiv imidž koji spaja atraktivan izgled, modu i senzualne fotografije.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram