FOTO Bivša 'trofejna djevojka' otkrila mračnu stranu glamura

Diana Sidva, influencerica iz Lisabona, nekoć je živjela raskošan život kao 'trofejna djevojka' uz svog bogatog talijanskog dečka s Forbesove liste 'Under 30'
Dok je on putovao svijetom zbog posla, ona je primala mjesečni “džeparac” i na Instagramu pokazivala kako vježba pilates, jede fine večere, vozi luksuzne automobile i ima brendirane suradnje.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
No sada Diana priznaje, život u luksuzu nije ni približno onako glamurozan kako se čini.
| Foto: Instagram
- Pilates i matcha lifestyle su jako precijenjeni, zar ne mislite - pitala je svojih 12.000 pratitelja u videu.
| Foto: Instagram
Diana otvoreno kaže da je završila s titulom trofejne djevojke. - Ne želim više biti trophy wife, stay-at-home djevojka… gotova sam. Bez ikakvog osuđivanja, ali prošla sam to i dijelim svoje iskustvo jer bi vam moglo uštedjeti godine terapije - govori.
| Foto: Instagram
Diana je primijetila kako mnoge djevojke na društvenim mrežama tvrde da “ne žele ništa raditi”, ali to dugoročno uništava mentalno zdravlje.
| Foto: Instagram
- Da, super je dok si mlad, ali kad dođeš u 30-te ili 40-te s nula postignuća, to je pomalo tužno - priznaje.
| Foto: Instagram
No pravi problem, prema njoj, nije luksuz sam po sebi, nego razlika u rastu i razvoju između partnera.
| Foto: Instagram
- On je 20 godina koristio mozak rješavajući probleme i izazove, a ja sam birala lak za nokte i pilates, zamislite razliku između nas dvoje - kaže Diana.
| Foto: Instagram
Iako je Diana pokušala raditi i zarađivati putem društvenih mreža, njezin prihod nije mogao konkurirati dečkovom. - Svi odmori, sve aktivnosti, sve je bilo financirano njegovim novcem, a ne mojim - govori.
| Foto: Instagram
Zaključuje da idealan odnos funkcionira kada oba partnera rastu i razvijaju se zajedno.
| Foto: Instagram
Diana Sidva je pokazala ono što mnogi znaju, ali rijetko priznaju, luksuz i “savršeni” život na Instagramu mogu biti seksi i privlačni, ali bez osobnog rasta i izazova, lako postaju prazna i osamljena iluzija.
| Foto: Instagram
Nakon što ju je dečko počeo financijski ucjenjivati kada mu bilo što nije bilo po volji i uskraćivati joj džeparac ako nije bilo po njegovom, odlučila je prekinuti vezu.
| Foto: Instagram
