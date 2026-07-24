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Radovi su pri kraju

FOTO Bjelovar uskoro dobiva terme! Evo kako će izgledati

Radovi na izgradnji Termi Bjelovar u Velikom Korenovu, najvećeg građevinskog projekta u povijesti grada, ulaze u završnu fazu. Projekt vrijedan 42 milijuna eura, poznat kao Wellovar, bi trebao biti završen do kraja ovog ljeta
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Bjelovar: Gradilište Termi u Velikom Korenovu
Projekt obuhvaća cjeloviti kompleks termi i bazenskih sadržaja, a gradi se na impresivnih 13.000 m2 zatvorenog prostora, uz dodatnih nekoliko tisuća kvadrata vanjskih površina namijenjenih bazenima i rekreaciji. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Projekt obuhvaća cjeloviti kompleks termi i bazenskih sadržaja, a gradi se na impresivnih 13.000 m2 zatvorenog prostora, uz dodatnih nekoliko tisuća kvadrata vanjskih površina namijenjenih bazenima i rekreaciji. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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