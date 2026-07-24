FOTO Bjelovar uskoro dobiva terme! Evo kako će izgledati

Radovi na izgradnji Termi Bjelovar u Velikom Korenovu, najvećeg građevinskog projekta u povijesti grada, ulaze u završnu fazu. Projekt vrijedan 42 milijuna eura, poznat kao Wellovar, bi trebao biti završen do kraja ovog ljeta
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Projekt obuhvaća cjeloviti kompleks termi i bazenskih sadržaja, a gradi se na impresivnih 13.000 m2 zatvorenog prostora, uz dodatnih nekoliko tisuća kvadrata vanjskih površina namijenjenih bazenima i rekreaciji.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Projekt obuhvaća cjeloviti kompleks termi i bazenskih sadržaja, a gradi se na impresivnih 13.000 m2 zatvorenog prostora, uz dodatnih nekoliko tisuća kvadrata vanjskih površina namijenjenih bazenima i rekreaciji. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Projekt obuhvaća cjeloviti kompleks termi i bazenskih sadržaja, a gradi se na impresivnih 13.000 m2 zatvorenog prostora, uz dodatnih nekoliko tisuća kvadrata vanjskih površina namijenjenih bazenima i rekreaciji.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Kompleks će imati olimpijski bazen dimenzija 50 x 25 m, bazen za rasplivavanje, tri dodatna unutarnja bazena s wellness sadržajima, tri velika vanjska bazena, tribine za 600 gledatelja, wellness i opuštajući prostori, uključujući saune i masažne zone
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Gradilište je obišao bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak u pratnji direktora Wellovara Zvonimira Zareca, koji su se upoznali s trenutačnim stanjem radova.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Izgradnja Termi Bjelovar predstavlja jedan od najvažnijih razvojnih projekata za grad i okolinu, a cilj je stvaranje modernog turističko-rekreacijskog kompleksa koji bi trebao privući posjetitelje iz cijele Hrvatske i regije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Završetkom projekta Bjelovar bi trebao dobiti novi sadržaj koji će povezati turizam, sport, zdravlje i wellness te dodatno obogatiti turističku ponudu kontinentalne Hrvatske.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL