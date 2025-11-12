FOTO Bliži se Advent u Zagrebu! U Zrinjevcu već svijetle lampice, na Tomislavcu postavljaju kućice

Advent u Zagrebu službeno počinje 29. studenog i traje do 7. siječnja. Očekuje se tradicionalni program s adventskim kućicama na središnjim gradskim lokacijama poput Trga bana Jelačića, Zrinjevca i Trga kralja Tomislava, kao i prigodna događanja na Gornjem gradu, iako će dio tamošnjih programa biti prenesen u Donji grad zbog građevinskih radova.
Postavljanje lampica u parku Zrinjevac.
Postavljanje adventskih kućica na Trgu kralja Tomislava.
