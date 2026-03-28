FOTO Bogati roditelji plaćaju mi da izlazim s njihovim sinovima, misle da sam idealna djevojka

U svijetu luksuza i društvenog statusa pojavila se neobična praksa – bogati roditelji spremni su platiti i šesteroznamenkaste iznose kako bi osigurali 'idealnu partnericu' za svoje sinove
Cecilia Rose je 26-godišnja influencerica i model koja tvrdi da redovito prima ponude imućnih obitelji. Prema njihovim riječima, ona predstavlja savršenu kombinaciju ljepote, elegancije i društvenog statusa, zbog čega je vide kao idealnu djevojku za svoje nasljednike.
| Foto: Instagram/cecerose
Cecilia Rose je 26-godišnja influencerica i model koja tvrdi da redovito prima ponude imućnih obitelji. Prema njihovim riječima, ona predstavlja savršenu kombinaciju ljepote, elegancije i društvenog statusa, zbog čega je vide kao idealnu djevojku za svoje nasljednike.
|
Foto: Instagram/cecerose
Cecilia Rose je 26-godišnja influencerica i model koja tvrdi da redovito prima ponude imućnih obitelji. Prema njihovim riječima, ona predstavlja savršenu kombinaciju ljepote, elegancije i društvenog statusa, zbog čega je vide kao idealnu djevojku za svoje nasljednike.
| Foto: Instagram/cecerose
Roditelji je, kako kaže, kontaktiraju s ponudama koje uključuju luksuzna putovanja privatnim avionima i visoke novčane iznose – sve kako bi provela vrijeme s njihovim sinovima i pružila im iskustvo veze s “djevojkom iz snova”.
| Foto: Instagram/cecerose
Ovaj fenomen, koji ona opisuje kao “girlfriend experience”, ne uključuje samo fizički izgled, već i emocionalnu pažnju i sposobnost uklapanja u elitne društvene krugove. Upravo to, tvrdi, nedostaje modernim vezama.
| Foto: Instagram/cecerose
Zanimljivo je da influencerica, unatoč iznimno unosnim ponudama, odbija dugoročne aranžmane pa čak i bračne ponude. Ističe kako joj je osobna sloboda važnija od novca, naglašavajući da ne želi postati “tuđe vlasništvo”.
| Foto: Instagram/cecerose
Ova priča otvara pitanje o ulozi novca u ljubavi i sve većem broju ovakvih slučajeva u intimnim odnosima u krugovima 'imućnih' obitelji.
| Foto: Instagram/cecerose
Iako se ovakvi aranžmani na prvi pogled čine kao dio ekscentričnog života bogatih, stručnjaci upozoravaju na dublje društvene implikacije. Psiholozi ističu kako ovakav pristup vezama može dodatno narušiti sposobnost mladih ljudi da razviju autentične emocionalne odnose.
| Foto: Instagram/cecerose
Kupovina “savršene partnerice”, tvrde, stvara iluziju kontrole nad nečim što je u svojoj biti nepredvidivo – ljubavi. Time se, umjesto rješavanja problema usamljenosti ili nesigurnosti, oni zapravo produbljuju.
| Foto: Instagram/cecerose
S druge strane, sve veći broj mladih iz imućnih obitelji suočava se s pritiskom roditelja koji žele upravljati i njihovim privatnim životima. U takvom okruženju, izbor partnera postaje još jedan projekt – slično obrazovanju ili karijeri.
| Foto: Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose
Foto Instagram/cecerose