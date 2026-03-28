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'PARTNERICA IZ SNOVA'

FOTO Bogati roditelji plaćaju mi da izlazim s njihovim sinovima, misle da sam idealna djevojka

U svijetu luksuza i društvenog statusa pojavila se neobična praksa – bogati roditelji spremni su platiti i šesteroznamenkaste iznose kako bi osigurali 'idealnu partnericu' za svoje sinove
FOTO Bogati roditelji plaćaju mi da izlazim s njihovim sinovima, misle da sam idealna djevojka
Cecilia Rose je 26-godišnja influencerica i model koja tvrdi da redovito prima ponude imućnih obitelji. Prema njihovim riječima, ona predstavlja savršenu kombinaciju ljepote, elegancije i društvenog statusa, zbog čega je vide kao idealnu djevojku za svoje nasljednike. | Foto: Instagram/cecerose
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Cecilia Rose je 26-godišnja influencerica i model koja tvrdi da redovito prima ponude imućnih obitelji. Prema njihovim riječima, ona predstavlja savršenu kombinaciju ljepote, elegancije i društvenog statusa, zbog čega je vide kao idealnu djevojku za svoje nasljednike. | Foto: Instagram/cecerose
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