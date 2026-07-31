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FOTO Britanska 'bomba' uživa na Ibizi: Skinula se u sićušni bikini i raspametila fanove

Britanska manekenka Penny Lane ponovno je privukla pozornost atraktivnim fotografijama s odmora. Na sunčanoj Ibizi pozirala je u sićušnom bikiniju koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru. Zavodljive prizore podijelila je s brojnim pratiteljima na Instagramu
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FOTO Britanska 'bomba' uživa na Ibizi: Skinula se u sićušni bikini i raspametila fanove
Britanska manekenka Penny Lane ponovno je oduševila pratitelje izazovnim fotografijama s odmora. Pozirala je u oskudnom tamnoplavom bikiniju, sunčala se na jahti i pokazala zavidnu figuru zbog koje je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica magazina Sports Illustrated Swimsuit. | Foto: Instagram/pennylaneisthename
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Britanska manekenka Penny Lane ponovno je oduševila pratitelje izazovnim fotografijama s odmora. Pozirala je u oskudnom tamnoplavom bikiniju, sunčala se na jahti i pokazala zavidnu figuru zbog koje je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica magazina Sports Illustrated Swimsuit. | Foto: Instagram/pennylaneisthename
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