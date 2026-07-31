FOTO Britanska 'bomba' uživa na Ibizi: Skinula se u sićušni bikini i raspametila fanove

Britanska manekenka Penny Lane ponovno je privukla pozornost atraktivnim fotografijama s odmora. Na sunčanoj Ibizi pozirala je u sićušnom bikiniju koji je istaknuo njezinu zavidnu figuru. Zavodljive prizore podijelila je s brojnim pratiteljima na Instagramu
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Britanska manekenka Penny Lane ponovno je oduševila pratitelje izazovnim fotografijama s odmora. Pozirala je u oskudnom tamnoplavom bikiniju, sunčala se na jahti i pokazala zavidnu figuru zbog koje je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica magazina Sports Illustrated Swimsuit.
| Foto: Instagram/pennylaneisthename
Britanska manekenka Penny Lane ponovno je oduševila pratitelje izazovnim fotografijama s odmora. Pozirala je u oskudnom tamnoplavom bikiniju, sunčala se na jahti i pokazala zavidnu figuru zbog koje je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica magazina Sports Illustrated Swimsuit.
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Foto: Instagram/pennylaneisthename
Britanska manekenka Penny Lane ponovno je oduševila pratitelje izazovnim fotografijama s odmora. Pozirala je u oskudnom tamnoplavom bikiniju, sunčala se na jahti i pokazala zavidnu figuru zbog koje je posljednjih godina postala jedno od najprepoznatljivijih lica magazina Sports Illustrated Swimsuit.
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Fotografije su u kratkom roku izazvale lavinu reakcija. „Apsolutno nestvarna“, poručio joj je jedan oduševljeni pratitelj. Drugi su je nazvali pravom božicom i kraljicom ljeta. „Najljepša žena na svijetu“, glasio je jedan od brojnih komplimenata. Fanovi su posebno hvalili njezine obline, preplanuli ten i samouvjeren izgled. Mnogi su zaključili kako je Penny još jednom pokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih britanskih manekenki. Komplimenti su se nastavili nizati, a njezina objava ponovno je postala pravi hit na društvenim mrežama.
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Atraktivna plavuša iz Engleske na Instagramu okuplja više od 600 tisuća pratitelja, kojima redovito pokazuje trenutke sa snimanja, putovanja i modnih događanja. Osim manekenstvom, bavi se područjem zdravlja i wellnessa te je certificirana holistička zdravstvena trenerica.
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Penny se prvi put pojavila u izdanju Sports Illustrated Swimsuit 2024. godine nakon što je bila jedna od pobjednica njihova natjecanja za nove modele.
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Penny nije ostala samo još jedno novo lice u časopisu. Nakon prvog pojavljivanja proglašena je debitanticom godine, čime je učvrstila svoje mjesto među najtraženijim modelima popularnog izdanja.
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Otvoreno je govorila o pritiscima koje je doživjela na početku karijere. Od nje se tražilo da smršavi, a navodno su joj predlagali čak i smanjenje grudi kako bi se uklopila u tadašnje standarde modne industrije.
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Zbog restriktivne prehrane i pretjeranog vježbanja u jednom je razdoblju izgubila menstruaciju. Poslije se povukla, posvetila zdravlju i prihvatila prirodnu građu zbog koje se danas izdvaja među brojnim modelima.
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Nakon teškog razdoblja educirala se za holističku zdravstvenu trenericu. Povratkom u modni svijet počela je zagovarati zdraviji odnos prema tijelu i veću zastupljenost različitih ženskih građa.
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Tijekom karijere surađivala je s poznatim modnim imenima i brendovima poput SKIMS-a, Intimissimija, Armanija i Dolce & Gabbane. Zastupaju je i velike međunarodne modne agencije.
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Osim manekenstva, Penny se pojavila i na filmskom platnu. Imala je manju ulogu tjelohraniteljice Lexa Luthora u filmu Justice League, a pojavila se i u Drakeovu glazbenom spotu za pjesmu „Falling Back”.
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Penny je još jednom pokazala zašto je smatraju jednom od najatraktivnijih britanskih manekenki. Njezine fotografije s Ibize u kratkom su roku izazvale brojne reakcije pratitelja. Fanovi su hvalili njezinu figuru, preplanuli ten i samouvjeren izgled. Komplimenti su se nizali jedan za drugim, a mnogi su je proglasili pravom kraljicom ljeta. Čini se da je Penny i ovoga puta bez problema ukrala svu pažnju.
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