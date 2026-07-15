FOTO Bujne obline i snažan karakter: Živi život o kojem mnoge djevojke samo sanjaju

Jennifer je profesionalnu manekensku karijeru počela graditi s 20 godina, no svijet mode primijetio ju je mnogo ranije. Već sa 16 godina odradila je probno fotografiranje, nakon kojeg su njezine fotografije privukle pozornost brenda Guess. Tada je još bila premlada za angažman, ali je nekoliko godina poslije ostvarila svoj san i snimila dvije kampanje za poznati modni brend. | Foto: Instagram/jennifertterry