FOTO Bujne obline i snažan karakter: Živi život o kojem mnoge djevojke samo sanjaju

Atraktivna Jennifer Terry ima tek 23 godine, a već je izgradila karijeru o kakvoj mnoge mlade manekenke sanjaju. Plavokosa Amerikanka odrasla je u Melbourneu na Floridi, danas živi u Los Angelesu, a poslovni angažmani redovito je vode u New York i Miami
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Jennifer je profesionalnu manekensku karijeru počela graditi s 20 godina, no svijet mode primijetio ju je mnogo ranije. Već sa 16 godina odradila je probno fotografiranje, nakon kojeg su njezine fotografije privukle pozornost brenda Guess. Tada je još bila premlada za angažman, ali je nekoliko godina poslije ostvarila svoj san i snimila dvije kampanje za poznati modni brend.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Jennifer je profesionalnu manekensku karijeru počela graditi s 20 godina, no svijet mode primijetio ju je mnogo ranije. Već sa 16 godina odradila je probno fotografiranje, nakon kojeg su njezine fotografije privukle pozornost brenda Guess. Tada je još bila premlada za angažman, ali je nekoliko godina poslije ostvarila svoj san i snimila dvije kampanje za poznati modni brend.
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Foto: Instagram/jennifertterry
Jennifer je profesionalnu manekensku karijeru počela graditi s 20 godina, no svijet mode primijetio ju je mnogo ranije. Već sa 16 godina odradila je probno fotografiranje, nakon kojeg su njezine fotografije privukle pozornost brenda Guess. Tada je još bila premlada za angažman, ali je nekoliko godina poslije ostvarila svoj san i snimila dvije kampanje za poznati modni brend.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Upravo je Miami opisala kao svoje sretno mjesto, što ne čudi s obzirom na to da je ondje tri godine zaredom hodala pistom na Miami Swim Weeku. Riječ je o jednom od najpoznatijih modnih događanja posvećenih kupaćim kostimima, na kojem je njezina isklesana figura posebno dolazila do izražaja.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Danas je zastupaju agencije u trima velikim američkim modnim središtima – Los Angelesu, New Yorku i Miamiju. Zahvaljujući poslu često je na relaciji između zapadne i istočne obale SAD-a, a njezin život ispunjavaju fotografiranja, modne piste i putovanja.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Radila je za poznate brendove poput Guessa, SKIMS-a i Tecovasa, a njezino se lice pojavilo čak i na pakiranju kostima američkog lanca Spirit Halloween. Od kampanja i modnih editorijala do revija u kupaćim kostimima, Jennifer je u samo nekoliko godina prikupila zavidno iskustvo.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Na društvenim mrežama prati je gotovo 700.000 ljudi, kojima redovito pokazuje rezultate profesionalnih snimanja, atraktivne modne kombinacije i trenutke iz života između Los Angelesa, New Yorka, Miamija i Floride.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Vitka figura, duga plava kosa i samouvjeren nastup postali su njezin zaštitni znak, a fotografije na kojima pozira u kupaćim kostimima i pripijenim modnim kombinacijama redovito privlače posebnu pozornost pratitelja.
| Foto: Instagram/jennifertterry
U nastavku pogledajte zašto je mlada Jennifer privukla modnu industriju i zašto njezine fotografije rijetko prolaze nezapaženo.
| Foto: Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry
Foto Instagram/jennifertterry