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PLAVOKOSA MANEKENKA

FOTO Bujne obline i snažan karakter: Živi život o kojem mnoge djevojke samo sanjaju

Atraktivna Jennifer Terry ima tek 23 godine, a već je izgradila karijeru o kakvoj mnoge mlade manekenke sanjaju. Plavokosa Amerikanka odrasla je u Melbourneu na Floridi, danas živi u Los Angelesu, a poslovni angažmani redovito je vode u New York i Miami
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FOTO Bujne obline i snažan karakter: Živi život o kojem mnoge djevojke samo sanjaju
Jennifer je profesionalnu manekensku karijeru počela graditi s 20 godina, no svijet mode primijetio ju je mnogo ranije. Već sa 16 godina odradila je probno fotografiranje, nakon kojeg su njezine fotografije privukle pozornost brenda Guess. Tada je još bila premlada za angažman, ali je nekoliko godina poslije ostvarila svoj san i snimila dvije kampanje za poznati modni brend. | Foto: Instagram/jennifertterry
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Jennifer je profesionalnu manekensku karijeru počela graditi s 20 godina, no svijet mode primijetio ju je mnogo ranije. Već sa 16 godina odradila je probno fotografiranje, nakon kojeg su njezine fotografije privukle pozornost brenda Guess. Tada je još bila premlada za angažman, ali je nekoliko godina poslije ostvarila svoj san i snimila dvije kampanje za poznati modni brend. | Foto: Instagram/jennifertterry
Komentari 1

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