FOTO Čarobna koliba Ive Todorić kao da je ispala iz bajke: Tako izgleda prava zimska idila...

Ovu prekrasnu planinsku kuću u vlasništvu Ive Todorić krasi privatnost, udobnost i čaroban ugođaj prirode tijekom cijele godine, ali uređenje za blagdane je ono što je čini itekako posebnom
Sam naziv ove planinske kuće – Čarobna koliba – savršeno dočarava njezin ugođaj. Smještena u malom mjestu Hlevci, nedaleko od Ravne Gore, ova moderna luksuzna kuća za odmor bila je prva u nizu koja je inspirirala gradnju drugih prekrasnih objekata u okolici.
| Foto: LUVA
Foto: LUVA
| Foto: LUVA
Dominantni drveni elementi i starinski kamin u dnevnom boravku daju joj toplu, gotovo bajkovitu atmosferu. Zamislite da sjedite uz šalicu toplog napitka dok vani polako pada snijeg – idealna je za zimske užitke u Gorskom kotaru, koji u hladnim mjesecima podsjeća na pravu snježnu idilu.
| Foto: LUVA
Interijer kuće prostire se na 350 m² raspoređenih na tri etaže, a može primiti 8 (+2) osoba. Sadrži četiri spavaće sobe s bračnim krevetima, dvije kupaonice, dva dnevna boravka te potpuno opremljenu kuhinju, a svaki detalj je pažljivo odabran kako bi stvorio osjećaj domaće topline.
| Foto: LUVA
Lokacija je idealna – svega sat vremena vožnje od Zagreba, a do morskih kupališta poput Selca i Crikvenice potrebno je oko 30 minuta. Čarobna koliba pravi je bijeg u oazu mira, gdje svaki posjetitelj doživi zaista čaroban doživljaj Gorskog kotara.
| Foto: LUVA
