SILNE MILIJARDE

FOTO Cifre 'boli glava': Ovo su neke od najskupljih stvari koje su ljudi ikad napravili

Kroz povijest čovječanstvo je ulagalo zapanjujuće količine novca u stvaranje stvari koje odražavaju naše najdublje želje i postignuća. Od raskošnih imanja do inženjerskih i znanstvenih pothvata, neka ljudska djela zasigurno su oborila rekord, kao i ispraznila bankovne račune
15. SAT HALLUCINATION TVRTKE GRAFF DIAMONDS - Ovaj blistavi i kaleidoskopski ručni sat, koji je izradio britanski draguljar Graff, sadrži 110 karata rijetkih obojenih dijamanata, pažljivo postavljenih u platinastu narukvicu. Procijenjena vrijednost sata iznosi oko 55 milijuna eura. | Foto: Pinterest
