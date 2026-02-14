FOTO Cifre 'boli glava': Ovo su neke od najskupljih stvari koje su ljudi ikad napravili

Kroz povijest čovječanstvo je ulagalo zapanjujuće količine novca u stvaranje stvari koje odražavaju naše najdublje želje i postignuća. Od raskošnih imanja do inženjerskih i znanstvenih pothvata, neka ljudska djela zasigurno su oborila rekord, kao i ispraznila bankovne račune
15. SAT HALLUCINATION TVRTKE GRAFF DIAMONDS -
Ovaj blistavi i kaleidoskopski ručni sat, koji je izradio britanski draguljar Graff, sadrži 110 karata rijetkih obojenih dijamanata, pažljivo postavljenih u platinastu narukvicu. Procijenjena vrijednost sata iznosi oko 55 milijuna eura.
| Foto: Pinterest
14. SLIKA PORTRET ADELE BLOCH-BAUER I.
Godine 1907. austrijski slikar Gustav Klimt stvorio je ovo remek-djelo koje se često naziva „austrijska Mona Lisa“. Slika prikazuje Adele Bloch-Bauer ukrašenu zlatom i složenim ornamentima. Klimtovo remek-djelo 2006. godine kupio je kolekcionar umjetnina Ronald Lauder za oko 124 milijuna eura. Visoka vrijednost slike proizlazi iz Klimtove važnosti u modernoj umjetnosti te burne povijesti slike povezane s krađom u doba nacizma i kasnijom restitucijom.
| Foto: Pinterest
13. KUĆA JEFFA BEZOSA NA BEVERLY HILLSU.
U veljači 2020. Jeff Bezos (izvršni direktor Amazona i jedan od najbogatijih ljudi na svijetu) kupio je svoje imanje od 3,8 hektara na Beverly Hillsu, koje je prethodno bilo u vlasništvu medijskog mogula Davida Geffena. Nekretnina je koštala oko 152 milijuna eura, a vrijednost joj proizlazi iz prestižne lokacije u Los Angelesu, velikih vrtova, gostinjskih kuća, teniskih terena i ekskluzivnosti vlasništva takve nekretnine.
| Foto: Pinterest
12. SLIKA IGRAČI KARATA.
Francuski umjetnik Paul Cézanne naslikao je Igrače karata tijekom 1890-ih. Riječ je o seriji slika koje prikazuju dvojicu seljaka kako igraju karte u mirnoj atmosferi. Djela predstavljaju vrhunac Cézanneova majstorstva u kompoziciji i korištenju boja. Jedna verzija ove serije prodana je katarskoj kraljevskoj obitelji 2011. godine za oko 230 milijuna eura, čime je postala jedno od najskuplje kupljenih umjetničkih djela.
| Foto: Pinterest
11. SLIKA SALVATOR MUNDI.
Početkom 16. stoljeća slavni talijanski umjetnik Leonardo da Vinci prikazao je Isusa Krista na ulju na platnu pod nazivom Salvator Mundi („Spasitelj svijeta“). Djelo prikazuje Krista kako jednom rukom daje blagoslov, dok u drugoj drži kristalnu kuglu, simbol renesansnih ideala božanskog i humanizma. Slika je prodana na aukciji 2017. godine za oko 414 milijuna eura, čime je srušila rekorde, ponajviše zbog Da Vincijeve reputacije, ponovnog otkrića nakon stoljeća zaborava te rasprava o autentičnosti i porijeklu djela.
| Foto: Pinterest
10. VILA LA LEOPOLDA.
Smještena na Francuskoj rivijeri, vila La Léopolda imanje je površine 7,3 hektara s uređenim vrtovima, panoramskim pogledom na more i raskošnom arhitekturom. Izvorno je izgrađena za ljubavnicu belgijskog kralja Leopolda II. Procijenjena vrijednost imanja iznosi oko 690 milijuna eura, a proizlazi iz iznimne povijesne vrijednosti, vrhunskog dizajna, prestižne lokacije u Villefranche-sur-Meru te reputacije jednog od najglamuroznijih domova na svijetu.
| Foto: 123RF
9. PRIVATNA REZIDENCIJA ANTILIA.
Antilia je neboder s 27 katova u Mumbaiju u Indiji, u vlasništvu milijardera Mukesha Ambanija. Zgrada ima tri heliodroma, privatno kino, više bazena i luksuzne stambene prostore za jednu od najbogatijih obitelji na svijetu. Antilia je građena četiri godine, a izgradnja je koštala gotovo 1,84 milijarde eura.
| Foto: 123RF
8. SVEMIRSKI TELESKOP HUBBLE.
Lansiran 1990. godine, svemirski teleskop Hubble revolucionirao je astronomiju snimanjem fotografija visoke rezolucije galaksija, maglica i udaljenih zvijezda. Teleskop radi iznad Zemljine atmosfere, što omogućuje jasnije promatranje svemira. Ukupna cijena teleskopa iznosila je oko 4,32 milijarde eura, uključujući desetljeća izgradnje, više servisnih misija astronauta i znanstvena otkrića koja su proširila ljudsko razumijevanje svemira.
| Foto: 123RF
7. AIR FORCE ONE.
Air Force One naziv je za posebno prilagođeni par zrakoplova Boeing 747 koji služe kao leteći zapovjedni centri predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, opremljeni naprednim komunikacijskim sustavima, sigurnosnim mjerama i uredima za rad tijekom leta. Izgradnja, opremanje i testiranje dvaju zrakoplova koštali su oko 4,88 milijardi eura, pri čemu velik dio troška otpada na napredne obrambene sposobnosti, sustave zaštite od projektila i potrebu za potpunom pouzdanošću.
| Foto: 123RF
6. VELIKI HADRONSKI SUDARAČ.
Veliki hadronski sudarač, smješten u CERN-u na francusko-švicarskoj granici, najveći je akcelerator čestica na svijetu, osmišljen za sudaranje protona pri gotovo brzini svjetlosti radi proučavanja temeljnih zakona fizike. Sudarač, čiji kružni tunel ima opseg od oko 27 kilometara, izgrađen je uz trošak od približno 8,28 milijardi eura.
| Foto: 123RF
5. SVEMIRSKI TELESKOP JAMES WEBB.
Svemirski teleskop James Webb, lansiran u prosincu 2020., najnapredniji je svemirski opservatorij ikada izgrađen, s ogledalom presvučenim zlatom koje omogućuje promatranje najranijih galaksija u svemiru. Teleskop je razvijen zajedničkim naporima NASA-e, Europske svemirske agencije i Kanadske svemirske agencije, a njegova izgradnja koštala je oko 9,2 milijarde eura.
| Foto: 123RF
4. USS GERALD R. FORD.
USS Gerald R. Ford najnapredniji je nosač zrakoplova američke mornarice, sposoban za lansiranje i prihvat zrakoplova pomoću elektromagnetskih katapulta te za smještaj oko 4.500 članova posade tijekom dugotrajnih misija. Izgradnja ovog broda američku je vladu koštala rekordnih oko 12,2 milijarde eura. Nosač koristi nuklearne reaktore kao izvor energije te uključuje revolucionarne obrambene sustave i napredni pogonski sustav.
| Foto: Pinterest
3. BRANA ITAIPU.
Smještena na granici Brazila i Paragvaja, brana Itaipu hidroenergetsko je postrojenje koje proizvodi gotovo 80 % energije Paragvaja i značajan dio električne energije Brazila. Brana je dovršena 1984. godine uz trošak od oko 24,8 milijardi eura, što bi danas iznosilo približno 77,3 milijarde eura. Njezina izgradnja zahtijevala je preseljenje tisuća obitelji, preusmjeravanje rijeka i realizaciju golemog infrastrukturnog projekta koji povezuje dvije države.
| Foto: Pinterest
2. BRANA TRI KLANCA (Three Gorges Dam).
Brana Tri klanca na kineskoj rijeci Jangce najveća je hidroelektrana na svijetu, duga oko 2,3 kilometra i s ogromnim energetskim kapacitetom. Njezine 32 turbine proizvode oko 22.500 MW električne energije, što je dovoljno za opskrbu desecima milijuna domova. Brana je izvorno izgrađena krajem 1990-ih uz trošak od oko 34 milijarde eura, no ukupni troškovi održavanja, financiranja i preseljenja stanovništva navodno su porasli na oko 154 milijarde eura.
| Foto: Pinterest
1. MEĐUNARODNA SVEMIRSKA POSTAJA (ISS).
Međunarodna svemirska postaja (ISS) najskuplji je objekt koji je čovječanstvo ikada stvorilo. Riječ je o zajedničkom projektu NASA-e, ruske agencije Roscosmos, Europske svemirske agencije, Japanske svemirske agencije i Kanadske svemirske agencije. ISS kruži oko Zemlje kao središte dugoročnih istraživanja u mikrogravitaciji i svemirskoj znanosti. Od početka izgradnje 1998. godine postaja je koštala oko 138 milijardi eura, pri čemu trošak uključuje i konstrukciju i brojne lansirne misije potrebne za njezino održavanje.
| Foto: Pinterest