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Neke su na popustu

FOTO Čizme od brušene kože su hit! Ovo su modeli do 100 eura

Brušena koža ove jeseni ponovno je jedan od najvećih trendova, a čizme od ovog materijala već su preplavile high street trgovine. Dobra vijest je da za moderan jesenski par ne morate izdvojiti stotine eura. Zavirili smo u ponudu Zare, Mohita, Reserveda i Zalanda i pronašli top modele
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FOTO Čizme od brušene kože su hit! Ovo su modeli do 100 eura
U izboru su se našle gležnjače, čizme do koljena, modeli s nižom petom, ali i nešto upečatljivije varijante koje će lako podignuti i najjednostavniju jesensku kombinaciju. | Foto: Zalando/Reserved
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U izboru su se našle gležnjače, čizme do koljena, modeli s nižom petom, ali i nešto upečatljivije varijante koje će lako podignuti i najjednostavniju jesensku kombinaciju. | Foto: Zalando/Reserved
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