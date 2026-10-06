FOTO Čizme od brušene kože su hit! Ovo su modeli do 100 eura

Brušena koža ove jeseni ponovno je jedan od najvećih trendova, a čizme od ovog materijala već su preplavile high street trgovine. Dobra vijest je da za moderan jesenski par ne morate izdvojiti stotine eura. Zavirili smo u ponudu Zare, Mohita, Reserveda i Zalanda i pronašli top modele
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U izboru su se našle gležnjače, čizme do koljena, modeli s nižom petom, ali i nešto upečatljivije varijante koje će lako podignuti i najjednostavniju jesensku kombinaciju.
| Foto: Zalando/Reserved
U izboru su se našle gležnjače, čizme do koljena, modeli s nižom petom, ali i nešto upečatljivije varijante koje će lako podignuti i najjednostavniju jesensku kombinaciju. |
Foto: Zalando/Reserved
U izboru su se našle gležnjače, čizme do koljena, modeli s nižom petom, ali i nešto upečatljivije varijante koje će lako podignuti i najjednostavniju jesensku kombinaciju.
| Foto: Zalando/Reserved
Zara čizme s punom petom - 79,95 eura
| Foto: Zara
Zara čizme iznad koljena - 79,95 eura
| Foto: Zara
Zara čizme s potpeticom - 59,95 eura
| Foto: Zara
Zara čizme od brušene kože crne - 79,95 eura
| Foto: Zara
Zara basket biciklističke čizme - 79,95 eura
| Foto: Zara
Zalando (Mango) klasične čizme gležnjače - 59,99 eura
| Foto: Zalando
Zalando kaubojske/motorističke čizme -
95,95 eura
| Foto: Zalando
Anna Field by Zalando gležnjače -
79,50 eura
| Foto: Zalando
Zalando, Tamaris gležnjače - 63,95 eura
| Foto: Zalando
Zalando, Bianco gležnjače smeđe - 69,95 eura
| Foto: zalando
Čizme Gino Rossi - 99,99 eura
| Foto: ecipele.hr
Čizme Badura - 69,99 eura
| Foto: ecipele.hr
Čizme Gino Rossi - 99,99 eura
| Foto: ecipele.hr
Reserved čizme s potpeticom od brušene kože -
99,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved visoke čizme od brušene kože -
25,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved čizme od umjetnog brušenog antilopa -
65,99 eura
| Foto: Reserved
Reserved čizme s potpeticom od brušene kože -
59,99 eura
| Foto: Reserved
Mohito gležnjače - 59,99 eura
| Foto: Mohito
Mohito gležnjače - 59,99 eura
| Foto: Mohito
Mohito čizme s visokim potpeticama - 49,99 eura
| Foto: Mohito
Mohito crne gležnjače - 59,99 eura
| Foto: Mohito