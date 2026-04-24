NE PANIČARITE FOTO Cvjetanje mora u Puli: Žute mrlje na površini vode

Riječ je o sezonskoj prirodnoj pojavi poznatoj kao 'cvjetanje mora', koja je u ovo doba godine česta duž obale, osobito na područjima okruženima borovom šumom. Sitne čestice koje vjetar nosi s obližnjih stabala talože se na površini mora i stvaraju karakteristične žućkaste nakupine koje mogu izgledati poput onečišćenja