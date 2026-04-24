FOTO Cvjetanje mora u Puli: Žute mrlje na površini vode
Riječ je o sezonskoj prirodnoj pojavi poznatoj kao 'cvjetanje mora', koja je u ovo doba godine česta duž obale, osobito na područjima okruženima borovom šumom. Sitne čestice koje vjetar nosi s obližnjih stabala talože se na površini mora i stvaraju karakteristične žućkaste nakupine koje mogu izgledati poput onečišćenja
Iako na prvi pogled može djelovati zabrinjavajuće, ova pojava u pravilu nije opasna za okoliš. Ipak, kod nekih kupača može izazvati blage zdravstvene tegobe poput iritacije kože ili očiju, osobito kod osjetljivijih osoba.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL