NE ZANIMA JU TUĐE MIŠLJENJE

FOTO Da, imam dijete i poziram polugola. Pa neću valjda skrivati svoje isklesano tijelo?

Jen Ferguson je već dugo vremena na meti kritika svojih pratitelja jer redovito objavljuje polugole fotografije. No, ona kaže da je naporom i trudom došla do takvog izgleda i da će ga uvijek ponosno pokazivati
Kao i mnoge žene, osjećala je pritisak da se vrati u formu nakon što je rodila svog najmlađeg sina Atlasa. Usred balansiranja između rastuće obitelji, muža i kreiranja sadržaja za društvene medije, naporno je radila kako bi se ponovno osjećala fit i vratila u formu. | Foto: Instagram/jenjferguson00
