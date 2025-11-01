FOTO Da, imam dijete i poziram polugola. Pa neću valjda skrivati svoje isklesano tijelo?

Jen Ferguson je već dugo vremena na meti kritika svojih pratitelja jer redovito objavljuje polugole fotografije. No, ona kaže da je naporom i trudom došla do takvog izgleda i da će ga uvijek ponosno pokazivati
Kao i mnoge žene, osjećala je pritisak da se vrati u formu nakon što je rodila svog najmlađeg sina Atlasa. Usred balansiranja između rastuće obitelji, muža i kreiranja sadržaja za društvene medije, naporno je radila kako bi se ponovno osjećala fit i vratila u formu.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Kao i mnoge žene, osjećala je pritisak da se vrati u formu nakon što je rodila svog najmlađeg sina Atlasa. Usred balansiranja između rastuće obitelji, muža i kreiranja sadržaja za društvene medije, naporno je radila kako bi se ponovno osjećala fit i vratila u formu.
|
Foto: Instagram/jenjferguson00
Kao i mnoge žene, osjećala je pritisak da se vrati u formu nakon što je rodila svog najmlađeg sina Atlasa. Usred balansiranja između rastuće obitelji, muža i kreiranja sadržaja za društvene medije, naporno je radila kako bi se ponovno osjećala fit i vratila u formu.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Nakon što je mjesece provodila u teretani, ponosno je pokazala rezultate u tajicama i sportskom grudnjaku.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Dok se njenih 43.000 pratitelja divi uspjehu, mnogi je ne podržavaju.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Naime, sada se majka četvero djece odlučila obračunati s kritičarima noseći Barbie rozi bikini.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
- Hej, sjećate li se moje prethodne objave gdje sam vam otkrila koliko sam naporno radila na putovanju mršavljenja nakon poroda, izgubivši 70 kilograma i to zahvaljujući zdravoj prehrani i vježbanju? - navela je.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
- Pa, bila sam izložena kritikama zbog izgleda nakon što sam to objavila i to od strane žena! Ista grupa također me kritizirala zbog mojih prošlih poremećaja prehrane o kojima sam pričala kako bih pomogla drugima - iskreno je priznala.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
- Bila sam tako ponosna što su mi se počeli pojavljivati trbušnjaci nakon poroda i još uvijek jesam. No, očito nekima smeta moje tijelo - smatra Jen.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Nakon što se godinama borila s problemima prehrane i težine, plavokosa ljepotica odlučila je oprostiti ženama koje su je vrijeđale. Čak je priznala da je nekada prije osuđivala druge žene, posebno kada je bila očajna sa svojim izgledom i borila se s poremećajem prehrane. Izražavajući žaljenje zbog onih koje je povrijedila u prošlosti, dodala je:
- Izuzetno mi je žao ako sam ikoga ikad povrijedila!!! Dugo vremena nisam bila svoja, sada sam u redu zahvaljujući satima i satima terapije. Stoga, opraštam tim ženama.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Zato danas uživa u svom tijelu. Naime, pokazujući trbušnjake ponosna je na ono što je izgradila.
- Stalno želim nositi bikini, tijekom čitavog proljeća i ljeta. Nije savršeno, ali istovremeno jest jer sam s ovim tijelom stvorila dva prekrasna djeteta - dodaje.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Mnogi Jenini obožavatelji su je branili te su uz nju.
- Žao mi je što ti se to dogodilo. Mislim da bi većina nas bila sretna da ima tvoje tijelo. Izgledaš odlično… - izjavila je jedna mama.
- Ne, tvoje tijelo je gotovo savršeno. Ponekad nešto nije u redu s tim ženama - naglasila je druga.
| Foto: Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00
Foto Instagram/jenjferguson00