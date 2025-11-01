FOTO Da, imam dijete i poziram polugola. Pa neću valjda skrivati svoje isklesano tijelo?

Nakon što se godinama borila s problemima prehrane i težine, plavokosa ljepotica odlučila je oprostiti ženama koje su je vrijeđale. Čak je priznala da je nekada prije osuđivala druge žene, posebno kada je bila očajna sa svojim izgledom i borila se s poremećajem prehrane. Izražavajući žaljenje zbog onih koje je povrijedila u prošlosti, dodala je: - Izuzetno mi je žao ako sam ikoga ikad povrijedila!!! Dugo vremena nisam bila svoja, sada sam u redu zahvaljujući satima i satima terapije. Stoga, opraštam tim ženama. | Foto: Instagram/jenjferguson00