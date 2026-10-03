FOTO Dan ružičaste vrpce: Vrpcama nade poslali podršku ženama koje se bore s rakom

Listopad je tradicionalno obilježen ružičastom bojom i posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Povodom Dana ružičaste vrpce sudionice akcije su građanima dijelili prepoznatljive ružičaste vrpce, simbol podrške oboljelima, ali i podsjetnik na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti
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Rak dojke i dalje je najčešća zloćudna bolest među ženama u Hrvatskoj. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su 2023. godine zabilježena 3293 slučaja raka dojke kod žena, što čini oko 26 posto svih slučajeva raka među ženama.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Rak dojke i dalje je najčešća zloćudna bolest među ženama u Hrvatskoj. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su 2023. godine zabilježena 3293 slučaja raka dojke kod žena, što čini oko 26 posto svih slučajeva raka među ženama. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Rak dojke i dalje je najčešća zloćudna bolest među ženama u Hrvatskoj. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su 2023. godine zabilježena 3293 slučaja raka dojke kod žena, što čini oko 26 posto svih slučajeva raka među ženama.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U Hrvatskoj je u 2025. godini od raka dojke umrlo je 712 žena.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Dan ružičaste vrpce u Hrvatskoj obilježava se 7. listopada, a cilj mu je skrenuti pozornost javnosti na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Tijekom cijelog listopada održavaju se brojne javnozdravstvene akcije kojima se žene potiče na redovite preglede i odaziv na mamografiju.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Rano otkrivanje bolesti može znatno povećati mogućnosti uspješnog liječenja. Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj provodi se od 2006. godine, a HZJZ navodi da su redoviti pregledi, mamografija i ultrazvučni pregled važni kako bi se bolest otkrila u što ranijem stadiju.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Iako se rak dojke najčešće javlja kod žena starijih od 50 godina, može se pojaviti i kod mlađih žena. Od bolesti mogu oboljeti i muškarci, iako znatno rjeđe.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Ružičaste vrpce koje su sudionice akcije dijelile građanima nose jednostavnu, ali važnu poruku – briga o vlastitom zdravlju i pravodobni pregledi mogu napraviti veliku razliku.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL