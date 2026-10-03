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SVJESNOST O RAKU DOJKE

FOTO Dan ružičaste vrpce: Vrpcama nade poslali podršku ženama koje se bore s rakom

Listopad je tradicionalno obilježen ružičastom bojom i posvećen podizanju svijesti o raku dojke. Povodom Dana ružičaste vrpce sudionice akcije su građanima dijelili prepoznatljive ružičaste vrpce, simbol podrške oboljelima, ali i podsjetnik na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti
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Šibenik: Obilježen Dan ruži?aste vrpce
Rak dojke i dalje je najčešća zloćudna bolest među ženama u Hrvatskoj. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su 2023. godine zabilježena 3293 slučaja raka dojke kod žena, što čini oko 26 posto svih slučajeva raka među ženama. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Rak dojke i dalje je najčešća zloćudna bolest među ženama u Hrvatskoj. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Hrvatskoj su 2023. godine zabilježena 3293 slučaja raka dojke kod žena, što čini oko 26 posto svih slučajeva raka među ženama. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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