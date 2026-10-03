FOTO Dan ružičaste vrpce: Vrpcama nade poslali podršku ženama koje se bore s rakom

Dan ružičaste vrpce u Hrvatskoj obilježava se 7. listopada, a cilj mu je skrenuti pozornost javnosti na važnost ranog otkrivanja raka dojke. Tijekom cijelog listopada održavaju se brojne javnozdravstvene akcije kojima se žene potiče na redovite preglede i odaziv na mamografiju. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL