FOTO Dinosauri oživjeli! Zagrebački velesajam postao je pravi 'Jurassic Park'

Od 22. siječnja do 12. travnja na Zagrebačkom velesajmu, u velikom prostoru STIL Eventa, otvorena je jedinstvena izložba Invazija dinosaura - putovanje u svijet prahistorijskih divova koja posjetitelje vodi milijunima godina unatrag, u doba kada su Zemljom vladali najveći biološki divovi koje je naš planet ikada vidio
Posjetitelji imaju priliku susresti se „licem u lice” prapovijesnim bićima, od impozantnih biljojeda do strašnih grabežljivaca te saznati kako su dinosauri živjeli, čime su se hranili i koje su znanstvene teorije o njihovom izumiranju.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Edukativne i interaktivne zone kombiniraju igru i znanje, potičući znatiželju i angažman djece i odraslih.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Izložba je posebno prilagođena obiteljskom dolasku, ali i organiziranim školskim posjetima, jer sadržaj pokriva različite teme koje potiču istraživanje, učenje i zajedničko otkrivanje prapovijesnog svijeta.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Sadržaj izložbe dodatno je obogaćen stručnim informacijama: u suradnji s Nacionalnim parkom Brijuni, posjetitelji mogu saznati više o dinosaurusima koji su nekada hodali područjem Istre.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Doprinos Seizmološke službe Geofizičkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta daje još širi znanstveni kontekst.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Izložba je otvorena radnim danom od ponedjeljka do četvrtka od 12 do 19 sati, petkom do 20 sati, subotom od 10 do 20 sati te nedjeljom od 10 do 18 sati.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Posljednji ulaz moguć je sat vremena prije zatvaranja, a ulaznice se prodaju u terminima svakih 30 minuta kako bi se osigurao ugodan i protočan obilazak.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Karte su dostupne online putem Entrio.hr, kao i na blagajni izložbe.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Ova atrakcija uspješno spaja znanstvenu edukaciju i zabavu te posjetiteljima nudi nezaboravno iskustvo, bilo da dolaze u obiteljskom krugu, s prijateljima ili sami istražuju fascinantan svijet koji je Zemljom vladao prije milijuna godina.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
