JEDINSTVENA IZLOŽBA FOTO Dinosauri oživjeli! Zagrebački velesajam postao je pravi 'Jurassic Park'

Od 22. siječnja do 12. travnja na Zagrebačkom velesajmu, u velikom prostoru STIL Eventa, otvorena je jedinstvena izložba Invazija dinosaura - putovanje u svijet prahistorijskih divova koja posjetitelje vodi milijunima godina unatrag, u doba kada su Zemljom vladali najveći biološki divovi koje je naš planet ikada vidio