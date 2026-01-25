Obavijesti

JEDINSTVENA IZLOŽBA

FOTO Dinosauri oživjeli! Zagrebački velesajam postao je pravi 'Jurassic Park'

Od 22. siječnja do 12. travnja na Zagrebačkom velesajmu, u velikom prostoru STIL Eventa, otvorena je jedinstvena izložba Invazija dinosaura - putovanje u svijet prahistorijskih divova koja posjetitelje vodi milijunima godina unatrag, u doba kada su Zemljom vladali najveći biološki divovi koje je naš planet ikada vidio
Zagreb: Izložba Invazija dinosaura na Zagrebačkom velesajmu
Posjetitelji imaju priliku susresti se „licem u lice” prapovijesnim bićima, od impozantnih biljojeda do strašnih grabežljivaca te saznati kako su dinosauri živjeli, čime su se hranili i koje su znanstvene teorije o njihovom izumiranju. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
