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KAO U FILMU

FOTO Divlji zapad 'oživio' u Hlebinama: Psi obučeni kao kauboji bili su glavna atrakcija!

Na imanju 'Stari zanati' u Hlebinama održana je manifestacija 'Country vikend', koja je posjetiteljima dočarala atmosferu Divljeg zapada kroz niz interaktivnih sadržaja i scenskih prikaza
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Hlebine se na jedan dan pretvorile u Divlji zapad
Najveću pažnju na manifestaciji Country vikend u Hlebinama privukli su kućni ljubimci. Naime, na prvom natjecanju za najoriginalnije odjevenog ljubimca u country stilu psi su na sebi imali fora šeširiće i kaubojske outfite | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Najveću pažnju na manifestaciji Country vikend u Hlebinama privukli su kućni ljubimci. Naime, na prvom natjecanju za najoriginalnije odjevenog ljubimca u country stilu psi su na sebi imali fora šeširiće i kaubojske outfite | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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