FOTO Divlji zapad 'oživio' u Hlebinama: Psi obučeni kao kauboji bili su glavna atrakcija!

Posjetitelji su imali priliku susresti kauboje, rendžere i Indijance te zaviriti u autentično rekonstruirane prostore poput banke, saloona i zatvora. Cijeli je prostor bio osmišljen kao mali western grad u kojem su se odvijale tematske scene, uključujući i prikaz pljačke banke, što je dodatno pridonijelo doživljaju života na Divljem zapadu. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL