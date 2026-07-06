FOTO Divlji zapad 'oživio' u Hlebinama: Psi obučeni kao kauboji bili su glavna atrakcija!

Na imanju 'Stari zanati' u Hlebinama održana je manifestacija 'Country vikend', koja je posjetiteljima dočarala atmosferu Divljeg zapada kroz niz interaktivnih sadržaja i scenskih prikaza
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Najveću pažnju na manifestaciji Country vikend u Hlebinama privukli su kućni ljubimci. Naime, na prvom natjecanju za najoriginalnije odjevenog ljubimca u country stilu psi su na sebi imali fora šeširiće i kaubojske outfite
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Najveću pažnju na manifestaciji Country vikend u Hlebinama privukli su kućni ljubimci. Naime, na prvom natjecanju za najoriginalnije odjevenog ljubimca u country stilu psi su na sebi imali fora šeširiće i kaubojske outfite |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Najveću pažnju na manifestaciji Country vikend u Hlebinama privukli su kućni ljubimci. Naime, na prvom natjecanju za najoriginalnije odjevenog ljubimca u country stilu psi su na sebi imali fora šeširiće i kaubojske outfite
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posjetitelji su imali priliku susresti kauboje, rendžere i Indijance te zaviriti u autentično rekonstruirane prostore poput banke, saloona i zatvora. Cijeli je prostor bio osmišljen kao mali western grad u kojem su se odvijale tematske scene, uključujući i prikaz pljačke banke, što je dodatno pridonijelo doživljaju života na Divljem zapadu.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebnu pažnju privuklo je i prvo natjecanje za izbor najoriginalnije obučenog kućnog ljubimca u country stilu. Vlasnici su svoje ljubimce kreativno odjenuli u kaubojske i western kostime, a natjecanje je izazvalo veliko zanimanje i osmijehe posjetitelja svih generacija.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
„Country vikend” na imanju „Stari zanati” tako je još jednom spojio zabavu, edukaciju i interaktivno iskustvo, pretvarajući prostor u živopisnu scenu Divljeg zapada.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL