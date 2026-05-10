FOTO Dizala sam 140 kila u 8. mjesecu trudnoće: Evo kako sam transformirala svoje tijelo

Yanyah Milutinović, influencerica srpskih korijena, karijeru i život gradi u New Yorku. Nakon godina zlostavljanja koje je trpjela u vezi krenula je u teretanu i promijenila svoj život, ali i živote mnogih drugih žena
Yanyah Milutinović (38) danas je poznata fitness influencerica, ali nije joj uvijek sve išlo lako u životu.
Rođena je u Eskilstuni, gradiću u Švedskoj, nedaleko od Stockholma, u imigrantskoj obitelji. Otac je došao iz Srbije, a majka iz Finske. S 21 godinom preselila se u New York, i sama postala imigrant.
Oduvijek je bila aktivna. Počela je s nogometom sa samo 4 godine. Nastavila je s karateom kada je imala 9, a s 15 je osvojila Nacionalni kup. No tada je izgubila interes za sport i stvari su krenule nizbrdo.
Preselila se u SAD kada je imala 21 godinu. Nije bilo lako mjesto, pogotovo bez radne dozvole ili broja socijalnog osiguranja. Upoznala je muškarca s kojim je prošla kroz pet i pol godina ekstremnog obiteljskog nasilja. Ali, kaže, to ju je ojačalo.
Jednog jutra probudila se mamurna, sa šminkom od prethodnog dana i vidjela svoj odraz u ogledalu. Imala je više od 80 kilograma i više se nije prepoznavala. U tom trenutku shvatila je da muškarac s kojim je bila nije jedini zlostavljač -sama je izložila svoje tijelo lošim prehrambenim navikama, dugim noćima zabave, pića i drugih poroka.
Prisjetila se vremena kada se osjećala najbolje - kada je bila fizički aktivna. Više od 5 godina nije se bavila nikakvim sportom. Tako se tog dana prijavila u teretanu i praktički nikad nije izašla.
Nakon duge, nasilne veze, potpuno je izgubila samopouzdanje, ali volja za promjenom i dobrim osjećajem bila je jaka i počela se educirati o tome kako vježbati i jesti.
Odlučila se prijaviti na fitness natjecanje i rekla je svima da će pobijediti. Nitko je nije shvaćao ozbiljno, jer joj je to bilo prvo natjecanje, ali ona je ostvarila što je i najavila.
Bila je fitness model, a počela je i na društvenim mrežama dijeliti svoju priču, koja je prerasla u ono što je danas. Vodi treninge online, dijeli savjete o prehrani i vježbanju i ohrabruje žene da krenu u promjene. Na Instagramu je prati 356.000 ljudi.
U teretani j upoznala supruga, njujorškog policajca i nakon samo dva mjeseca veze ostala trudna. Ali s treninzima nije prestala. Kćer je rodila 2017., a sina 2021. U obje trudnoće dizala je utege s velikim težinama, zbog čega su je mnogi napadali.
Bila sam aktivna do dana kada sam rodila. Vježbala sam s 40% manjim intenzitetom i težinom, ali sam i dalje dizala teške utege. Imala sam cjelodnevne jutarnje mučnine, hemoroide, krvarenje iz nosa i još mnogo toga. Uglavnom sve osim strija, rekla je Yanyah.
The fit pregnancy movement, aplikaciju za trudnice, pokrenula je u vrijeme svoje trudnoće. Sada pruža individualne treninge za trudnice. Ženama se često govori da sjednu i ne rade ništa dok su trudne, ali većina žena može ostati sigurno aktivna.
Janja ne savjetuje ženama da je kopiraju, već smatra da bi se svaka buduća mama trebala konzultirati sa svojim liječnikom o režimu tjelovježbe. Za većinu žena vježbanje u trudnoći je sigurno, ali to nije uvijek slučaj. Liječnici savjetuju da trudnice trebaju održavati svoju trenutnu razinu aktivnosti i ne smiju je povećavati.
U komentarima su joj neki govorili da će roditi hendikepirano dijete, da bi je suprug trebao uhititi jer dovodi dijete u opasnost ili da riskiram njegovo zdravlje zbog klikova. Nije posustala.
