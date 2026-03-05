FOTO Doris je naša najzgodnija trenerica: Evo zašto postala inspiracija mnogim ženama

Doris Diii je poslušala srce, okrenula novi list i zato je danas jedna od najtraženijih fitness trenerica na našim prostorima. Njezine transformacije oduševljavaju tisuće žena, a na društvenim mrežama prati je čak 124 tisuće ljudi
Lijepa Dalmatinka s diplomom Ekonomskog fakulteta u Splitu vrlo je brzo shvatila da ured od devet do pet - nije njezina priča. Iako je nekoliko godina radila u struci, srce ju je vuklo prema nečemu sasvim drugom - željela je pomagati ženama da postanu najbolja verzija sebe.
Doris je zato odlučila okrenuti novu stranicu. Završila je međunarodnu europsku fitness školu Europe Active te je upisana u EU registar certificiranih trenera (EREPS), što joj omogućuje rad i u inozemstvu. Danas je jedna od najtraženijih fitness trenerica na našim prostorima.
Privatne treninge drži u jednoj zagrebačkoj teretani, gdje sa svojim klijenticama radi intenzivno i predano, a kaže da joj je najveća nagrada trenutak kada joj se jave s porukom da su zadovoljne – i da im je promijenila život.
Osim individualnih treninga, Doris nudi i online programe te personalizirana online vodstva. Iako mnogi sumnjaju u rezultate takvog rada, njezine transformacije i zadovoljstvo klijentica govore suprotno. Svakom programu pristupa individualno, prilagođavajući ga potrebama i ciljevima svake žene.
Na Instagramu je prati čak 124 tisuće ljudi, gdje redovito dijeli motivaciju, rezultate i najave novih projekata.
