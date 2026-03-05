Obavijesti

LIJEPA I PAMETNA

FOTO Doris je naša najzgodnija trenerica: Evo zašto postala inspiracija mnogim ženama

Doris Diii je poslušala srce, okrenula novi list i zato je danas jedna od najtraženijih fitness trenerica na našim prostorima. Njezine transformacije oduševljavaju tisuće žena, a na društvenim mrežama prati je čak 124 tisuće ljudi
FOTO Doris je naša najzgodnija trenerica: Evo zašto postala inspiracija mnogim ženama
Lijepa Dalmatinka s diplomom Ekonomskog fakulteta u Splitu vrlo je brzo shvatila da ured od devet do pet - nije njezina priča. Iako je nekoliko godina radila u struci, srce ju je vuklo prema nečemu sasvim drugom - željela je pomagati ženama da postanu najbolja verzija sebe. | Foto: doris_diii/Instagram
