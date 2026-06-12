FOTO Dragica (64) je u 'Život na vagi' ušla sa 123 kg, a danas diže utege od 123 kilograma

Dragica Ceković (64) intenzivno vježba s trenerom još od 2022. od kada je izašla iz popularnog showa. Danas ima 50 kilograma manje, a svaki dan napravi oko 22 tisuće koraka, izračunao je njen trener
Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi".
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi". |
Foto: Instagram/Dragica Ceković
Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi".
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
U šali kaže kako nije bilo lako nositi ta 123 kilograma, koliko ih je imala na početku showa, no jednako toliko teške utege u teretani podignula je iz prve.
| Foto: RTL
- Uporno vježbanje i trud su se isplatili. I ne samo toliko tereta koji sad mogu podignuti nego prvenstveno zbog zdravlja. Kad sam ušla u show, imala sam problema i sa šećerom i s masnoćama u krvi, kao i s krvnim tlakom. Kilogrami su mi već ozbiljno počeli stvarati problem i zbog toga sam i odlučila ući u show. Iako nisam dugo ostala, nastavila sam vježbati i raditi sama, pa danas više ne pijem nijedan lijek i sve su mi te vrijednosti normalne. Ipak, da bih podržala svoje tijelo i pomogla mu da se oporavi od napora u teretani, redovito pijem omega-3 kiseline i magnezij, koji je važan za oporavak mišića nakon vježbanja - kaže nam sugovornica, inače najstarija sudionica "Života na vagi", ne samo u šestoj sezoni nego općenito dosad.
| Foto: RTL/screenshot
Mnogo mlađi kandidati od nje u međuvremenu su odustajali i mnogi nisu nastavili rad na sebi, za razliku od nje. Show je morala prekinuti zbog išijasa, no čim su leđa popustila, sama je počela vježbati s trenerom - kako bi bila sigurna da pravilno radi vježbe - i od tada ne odustaje. Pritom je, kaže, mijenjala navike vezane za prehranu.
| Foto: RTL/screenshot
- Za uspjeh su definitivno važna tri parametra: Promjene u prehrani, redovito vježbanje i upornost u svemu tome. Bez toga nema uspjeha, ili ga nećete održati - kaže Dragica i dodaje kako je njen trener oko Božića računao koliko je od showa "Život na vagi" do sada prehodala, s obzirom na prosjek od otprilike 22.000 koraka na dan.
| Foto: RTL/screenshot
- Još za Božić ispalo je da sam prehodala put oko svijeta, a otad sam nastavila istim tempom. Znači, sad već idem i drugi krug - smije se Dragica ne skrivajući ponos.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
Za sve te korake najzaslužnija je aktivnost u okviru Udruge žena općine Kravarsko, čija je predsjednica, jer su često na izletima i druženjima te mnogo surađuju sa ženskim udrugama u okolici.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
Osim toga, doma ima vrt, oko kojeg uvijek ima nekog posla, a tu je i obitelj, prije svega suprug te sin i kći s unucima, tako da svaki dan itekako ima razloga "prašiti 100 na sat". Iako je uvijek voljela lijepo se odjenuti, kaže kako joj je danas to ipak mnogo lakše jer u trgovinama lakše pronađe broj ako joj se nešto sviđa.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
- Volim se dotjerati. Prije sam zato češće morala šivati, no sad je ipak lakše. To nije bilo ključno za to da ustrajem u radu na sebi, no priznajem da me veseli to što sad mogu izabrati i neku sportsku kombinaciju, jer mi to dobro stoji - kaže Dragica.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
Dodaje kako joj je obitelj velika potpora u svemu, posebno suprug.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
- On me podržao i kad sam odlučila ući u 'Život na vagi', iako nije mislio da ću uspjeti, nije baš mnogo vjerovao u mene. Danas je ponosan na promjenu koju sam postigla - kaže Dragica.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
Šalimo se kako bi ga sad mogla i zamijeniti, s obzirom na to da izgleda odlično za svoje godine, no ljubav se ni nakon 45 godina braka ne predaje.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
- Ne bih ga mijenjala, baš zbog svega što smo zajedno prošli kroz sve ove godine. Mladi se danas brzo rastanu, misle da je netko drugi bolji, pa se često pokaže da baš i nije tako. Bez razgovora, dogovora, razumijevanja i tolerancije nema uspjeha u braku, pa treba nastojati pametno graditi zajedničke temelje i kad je teško, umjesto da ih odmah srušite - savjetuje Dragica.
| Foto: Privatni album
Kako je već probala i uspjela podignuti utege teške 120 kilograma, kaže da nastavlja raditi na tome da joj to postane rutina, tako da bi jednog dana mogla "napasti" i veću težinu. Dosad je već toliko uspjeha iza nje da jednostavno ne možemo ne navijati za još jedan, no ma kako se stvari dalje razvijale, ono najvažnije već je ostvarila: Promjenu kojom je vratila zdravlje i zadovoljstvo životom.
| Foto: Instagram/Dragica Ceković
Foto Instagram/Dragica Ceković
Foto Instagram/Dragica Ceković
Foto RTL
Foto RTL
Foto RTL/screenshot
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album