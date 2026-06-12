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ŽIVOT NAKON 'ŽIVOTA NA VAGI'

FOTO Dragica (64) je u 'Život na vagi' ušla sa 123 kg, a danas diže utege od 123 kilograma

Dragica Ceković (64) intenzivno vježba s trenerom još od 2022. od kada je izašla iz popularnog showa. Danas ima 50 kilograma manje, a svaki dan napravi oko 22 tisuće koraka, izračunao je njen trener
FOTO Dragica (64) je u 'Život na vagi' ušla sa 123 kg, a danas diže utege od 123 kilograma
Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi". | Foto: Instagram/Dragica Ceković
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Nije lako podignuti utege od 110 kilograma, no nisam do toga došla preko noći. Od dana kad sam izašla iz 'Života na vagi' redovito treniram u teretani, i to tri puta tjedno, a ostale dane radim kardio treninge i iznimno sam aktivna. Svakodnevno prehodam više od 20.000, pa i 25.000 koraka, a ima dana kada dosegnem i 30.000. Na kraju, tih 110 kila i nije moj osobni rekord. Prije nekoliko mjeseci uspjela sam podignuti čak 123 kilograma - toliko koliko sam imala na ulasku u šestu sezonu 'Života na vagi', u rujnu 2022. godine, kaže Dragica Ceković (64), koja nas je oduševila upornošću i snagom koju je pokazala u videoprilogu iz teretane na Facebooku, kao i rezultatima - danas ima gotovo 50 kilograma manje nego što je imala kad je ušla u "Život na vagi". | Foto: Instagram/Dragica Ceković
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