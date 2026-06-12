FOTO Dragica (64) je u 'Život na vagi' ušla sa 123 kg, a danas diže utege od 123 kilograma

- Uporno vježbanje i trud su se isplatili. I ne samo toliko tereta koji sad mogu podignuti nego prvenstveno zbog zdravlja. Kad sam ušla u show, imala sam problema i sa šećerom i s masnoćama u krvi, kao i s krvnim tlakom. Kilogrami su mi već ozbiljno počeli stvarati problem i zbog toga sam i odlučila ući u show. Iako nisam dugo ostala, nastavila sam vježbati i raditi sama, pa danas više ne pijem nijedan lijek i sve su mi te vrijednosti normalne. Ipak, da bih podržala svoje tijelo i pomogla mu da se oporavi od napora u teretani, redovito pijem omega-3 kiseline i magnezij, koji je važan za oporavak mišića nakon vježbanja - kaže nam sugovornica, inače najstarija sudionica "Života na vagi", ne samo u šestoj sezoni nego općenito dosad. | Foto: RTL/screenshot